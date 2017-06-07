Виші отримуватимуть кошти за рейтинг та результативність роботи – МОН

МОН працює над змінами до закону "Про вищу освіту", які передбачають, що виші будуть фінансуватися на основі формули з урахуванням рейтингу та результативності.

Виші будуть фінансуватися на основі формули з урахуванням рейтингу та результативності. Фото slickspics/Depositphotos

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець під час круглого столу, присвяченого питанню фінансування вищої освіти, повідомляє МОН.

Крім того, ВНЗ та наукові установи повинні отримати статус неприбуткових організацій.

За словами Ковтунця, такі зміни необхідні, оскільки зараз відсутня реальна фінансова автономія ВНЗ, а державні витрати не завжди відповідають якості освітніх послуг.

"Зараз в Україні якість освіти не підтримується в грошовому еквіваленті. Ми фінансуємо установи замість того, щоб фінансувати освітні послуги, – повідомив Ковтунець.

Аби забезпечити справедливий розподіл державних коштів та фінансову автономію вишів, сьогодні необхідно внести низку змін до закону "Про вищу освіту" та Податкового кодексу. Фінансування за розробленою нами формулою та новий статус ВНЗ потребуватиме нового фінансового менеджменту в університетах".