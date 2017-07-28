2100 абітурієнтів з окупованого Донбасу подалися в українські виші

В українські вузи подали документи близько 2100 абітурієнтів з окупованого Донбасу.
|Цього року вступників із Криму та Донбасу приймали без результатів ЗНО
Про це повідомила керівник державного підприємства "Інфоресурс" Оксана Бєлік у п’ятницю, 28 липня, на брифінгу у Києві, повідомляє канал 112.
Читай також:
Підприємство підрахувало попередню статистику по вступній кампанії.
Абітурієнти з ОРДЛО подавали документи через освітні центри "Донбас-Україна".
Крім цього, 235 абітурієнтів з окупованого Криму подали документи до українських вишів через центри "Крим-Україна".
Бєлік підкреслила, що це не остаточні цифри, тому що подача документів ще триває.
Всього у 2017 році заяви на вступ до вищих навчальних закладів подали більше 500 тисяч абітурієнтів.