У Раді зареєстрували законопроект щодо протидії телефонному спаму

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29 серпня 2017

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект щодо протидії телефонному спаму.

У Раді зареєстрували законопроект щодо протидії телефонному спаму. Фото SIphotography/Depositphotos

Ініціаторами законопроекту №7043 є Леонід Ємець і Борислав Береза.

Тексту цього проекту закону на сайті Верховної Ради ще немає.

За словами Леоніда Ємця, у законопроекті враховано європейську практику боротьби з телефонним спамом, повідомляє Укрінформ.

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"Ми з Бориславом Березою вирішили перейняти світову законодавчу практику щодо боротьби з телефонним спамом. Для цього у законопроекті є визначення щодо надсилання інформації рекламного характеру, яку  абонент не просив йому надсилати. Наприклад інформація про розпродажі", – сказав Ємець.

Нардеп додав, що на зараз оператори не несуть жодної відповідальності за спам, хоча мають "всі можливості його відслідковувати і забороняти".
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