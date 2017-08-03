Гриневич анонсує експеримент зі складання ЗНО з іноземних мов

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3 серпня 2017

У 2018 році Міністерство освіти та науки запланувало провести експеримент зі вступу до вишів зі складання ЗНО з іноземних мов.

МОН проведе експеримент зі складання ЗНО з іноземних мов. Фото denisismagilov/Depositphotos

Про це повідомила очільниця відомства Лілія Гриневич у четвер, 3 серпня.

Вона нагадала, що цього року, як і минулого, обов’язкове ЗНО складали вступники на магістратуру з "Права".

У наступному – 2018 році – обов’язкове ЗНО складатимуть також вступники на магістратуру з "Міжнародного права".

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Цього року один з блоків тестування на ЗНО з "Права" – це іноземна мова. Так, у цьому році цей блок складає 16 тис 606 вступників, зокрема: німецьку – 747, французьку – 139, англійську – 15тис 720 осіб.

286 вступників звільнені від написання тесту з іноземної мови, адже мають мовний сертифікат міжнародного зразка.

З наступного року відомство також проведе експеримент для вступу за результатами ЗНО з іноземних мов (або англійської, або німецької, або французької, або іспанської) на  спеціальності галузей знань: "Гуманітарні науки", "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика" та "Сфера обслуговування".

"У 2018 році це буде лише експеримент для окремих ВНЗ, а з 2019 року, якщо все вдасться, ця система буде запроваджена на території всієї України", – зазначила Гриневич.

Вона додала, що ЗНО є ефективним запобіжником проти корупції під час вступу до ВНЗ, однак його неможливо запровадити на вступ для всіх спеціальностей магістратури.
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