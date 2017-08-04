Оригінали документів у вступників прийматимуть довше

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4 серпня 2017

Вступники, що отримали рекомендацію на бюджет, зможуть принести документи у виші до 18 години 5 серпня.

 Оригінали документів у вступників прийматимуть довше 

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки, яке направило відповідний лист керівникам вищих навчальних закладів 4 серпня.

"До Міністерства надходять численні звернення вступників з проханням продовжити термін подачі документів на бюджет", – зазначив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

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Він уточнив, що "мотиви різні, зокрема, вони пов’язані з доїздом в інші міста, якщо дитина отримала рекомендацію на зарахування у виші не поруч з домом".

Списки зарахованих – що виконали усі вимоги до зарахування та вчасно подали оригінали документів до приймальних комісій ВНЗ  – мають бути оприлюднені не пізніше 12 години дня 7 серпня.

Невикористані місця будуть надані пільговим категоріям вступників.

Абітурієнти, що вступали на природничі та технічні спеціальності, але не пройшли на бюджет, також зможуть отримати місце, якщо вступники, які отримали рекомендацію до зарахування, відмовляться від бюджету чи не принесли вчасно оригінали потрібних документів.

Переведення на вакантні місця державного та регіонального замовлення відбуватиметься до 18 серпня.
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