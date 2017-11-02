Ніхто не може забороняти студентам заходити в гуртожитки вночі – МОН

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2 листопада 2017

Ніхто не може заборонити студентам українських вишів у будь-який час доби заходити до гуртожитків, де вони мешкають.

Про це йдеться у листі Міністерства освіти та науки до керівників вищих навчальних закладів.

Фото: ukr.media

Це регулює закон України "Про освіту".

"Повідомляємо про недопустимість встановлення часових обмежень доступу до гуртожитку здобувачів вищої освіти – мешканців гуртожитку", – пише МОН.

Також міністерство повідомляє про те, що працівники гуртожитків не мають права безпідставно заходити до кімнат, де живуть студенти, безпідставно виселяти чи залучати їх до примусових робіт, в тому числі чергувань.

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Для використання в роботі МОН надіслав керівникам вишів лист "Української асоціації студентів".

В ньому ідеться про те, що обов'язкове записування причин запізнення у спеціальні журнали чи пояснювальні записки порушують право на повагу до особистого життя, гарантованого статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

"Не є підставою правомірного проникнення кімнати гуртожитку вимоги працівників правоохоронних органів або посадових осіб військових комісаріатів, якщо така вимога не грунтується на рішенні суду", – йдеться у листі "Української асоціації студентів", який скерувало до вишів МОН.
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