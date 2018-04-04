Скільки "бюджетників" зможуть прийняти виші у 2018 році – пояснює МОН

Міністерство освіти оприлюднило максимальне держзамовлення у виші на 2018 рік.

Відтепер усі вступники можуть подивитися, скільки місць для прийому за держзамовленням зможе виділити кожен виш, що належать до сфери управління МОН.

Документ можна переглянути тут.

Це відскановані документи, тому пошук не працює. Там можна знайти дані про програми бакалаврату та магістратури зі 161 закладу вищої освіти з усіх регіонів України.

Також можна подивитися ліцензійний обсяг – скільки вступників на спеціальність чи спеціалізацію може прийняти заклад; максимальний обсяг прийому абітурієнтів на місця держзамовлення та кваліфікаційний мінімум – скільки щонайменше "бюджетників" має бути на спеціальності, щоб заклад здійснив їх набір.

"Пороги максимуму і мінімуму бюджетних місць на кожну спеціальність встановлюються вишами в зв’язку з тим, що в Україні вступ на бакалаврат та деякі спеціальності магістратури здійснюється за широким конкурсом", – повідомляє МОН.

Широкий конкурс передбачає, що бюджетне місце йде до вишу за вступником з найкращими балами, а не закріплюється за університетом.

Максимальний обсяг показує, скільки найбільше таких вступників зможе прийняти виш на певну спеціальність.

Наприклад, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського на денну форму навчання за спеціальністю "Дошкільна освіта" може загалом прийняти 70 першокурсників.

31 з них можуть бути "бюджетниками".

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У межах системи широкого конкурсу виш може як отримати максимальний обсяг місць держзамовлення, так і не отримати жодного бюджетного місця.Кваліфікаційний мінімум показує, скільки вступників з найкращими балами мають обрати навчання за конкретною спеціальністю у виші, щоб на цю спеціальність взагалі відбувся набір "бюджетників".

Цьогоріч реєстрація електронних кабінетів вступників на основі повної загальної середньої освіти буде відкрита 2 липня, а прийом заяв та документів розпочнеться 12 липня.

Нагадаємо, що у 2018 році абітурієнти зможуть подавати 7 заяв на 4 спеціальності на місце державного та регіонального замовлення.

При цьому кількість заяв на контракт обмежена не буде.

Такі правила прийому в вищі навчальні заклади на 2018 рік затвердило Міністерство освіти та науки.

Відповідно до правил, у 2018 році будуть прийматися сертифікати зовнішнього незалежного тестування 2016, 2017 і 2018 років.

При цьому оцінки за іноземними мовами будуть враховуватися тільки за сертифікатами за 2018 рік.

У 2018 році абітурієнти, що вступають на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання, будуть подавати заяви тільки в електронній формі (з цього правила, щоправда, будуть кілька винятків).