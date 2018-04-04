Уряд виділив майже 1,4 мільярда на "першачків" 2018 року

Кабінет міністрів схвалив постанову "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школаˮ.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду.

На розвиток початкової школи спрямують 1 мільярд 385 мільйонів 200 тисяч гривень.

380 мільйонів – на підвищення кваліфікації вчителів.

"Ми розпочали його вже, зробили дистанційний сучасний курс. Три сесії очних семінарів, де вчаться застосовувати інноваційні методики для дітей, які ефективні і виправдали себе в Україні та світі.

Ще мільярд – це виключно оснащення початкової школи.

Кошти розподіляють по регіонах "з урахуванням кількості класів початкової школи в області".

"Ми виключили будь-яке ручне керування в розподілі коштів між областями та територіальними одиницями. Є кількість класів початкової школи, відповідно, пропорційно гроші", – пояснила Гриневич.

40% цих грошей – закупівля дидактичних матеріалів для 1 класу.

Ще 40% від мільярда спрямують на закупівлю сучасних меблів для початкової школи.

Меблі мають бути ортопедичними, м'якими, легкими, щоб не пошкодити дитині.

Кошти розподілятимуть по регіонах "з урахуванням кількості учнів 1-4 класів у певній місцевості".

Решту 20% використають для закупівлі мультимедійного та комп'ютерного обладнання для початкових класів "Нової української школи".

"Цьогоріч ми також запроваджуємо електронні підручники. Це також буде пілотне запровадження. В 1 класі буде 1 електронний підручник з інтегрованого курсу і треба зробити так, щоб усі діти мали до нього доступ", – пояснила міністр освіти.

Вона також заявила, що цих коштів не вистачить для всього освітнього простору всіх шкіл України.

"Тому нашими партнерами є органи місцевого самоврядування, які відповідають за дошкільну та шкільну освіту, – сказала очільниця відомства. – Вони мають додати свої кошти. Ми додали засадничі принципи додавання місцевих коштів".

Для районів та ОТГ це співвідношення 90/10, де 90% грошей дає держава, 10% – місцева влада.

Для сільської місцевості, території на лінії зіткнення та "гірськими" територіями – це співвідношення 95/5% (лише 5% дає місцева влада, решту – держава).

Для міст обласного значення – 70/30% ( де 70% – державних коштів).