Уряд виділив майже 1,4 мільярда на "першачків" 2018 року

Кабінет міністрів схвалив постанову "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школаˮ.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду.
На розвиток початкової школи спрямують 1 мільярд 385 мільйонів 200 тисяч гривень.
380 мільйонів – на підвищення кваліфікації вчителів.
"Ми розпочали його вже, зробили дистанційний сучасний курс. Три сесії очних семінарів, де вчаться застосовувати інноваційні методики для дітей, які ефективні і виправдали себе в Україні та світі.
Ще мільярд – це виключно оснащення початкової школи.
Кошти розподіляють по регіонах "з урахуванням кількості класів початкової школи в області".
"Ми виключили будь-яке ручне керування в розподілі коштів між областями та територіальними одиницями. Є кількість класів початкової школи, відповідно, пропорційно гроші", – пояснила Гриневич.
40% цих грошей – закупівля дидактичних матеріалів для 1 класу.
Ще 40% від мільярда спрямують на закупівлю сучасних меблів для початкової школи.
Меблі мають бути ортопедичними, м'якими, легкими, щоб не пошкодити дитині.
Кошти розподілятимуть по регіонах "з урахуванням кількості учнів 1-4 класів у певній місцевості".
Решту 20% використають для закупівлі мультимедійного та комп'ютерного обладнання для початкових класів "Нової української школи".
Читай також:
"Цьогоріч ми також запроваджуємо електронні підручники. Це також буде пілотне запровадження. В 1 класі буде 1 електронний підручник з інтегрованого курсу і треба зробити так, щоб усі діти мали до нього доступ", – пояснила міністр освіти.
Вона також заявила, що цих коштів не вистачить для всього освітнього простору всіх шкіл України.
"Тому нашими партнерами є органи місцевого самоврядування, які відповідають за дошкільну та шкільну освіту, – сказала очільниця відомства. – Вони мають додати свої кошти. Ми додали засадничі принципи додавання місцевих коштів".
Для районів та ОТГ це співвідношення 90/10, де 90% грошей дає держава, 10% – місцева влада.
Для сільської місцевості, території на лінії зіткнення та "гірськими" територіями – це співвідношення 95/5% (лише 5% дає місцева влада, решту – держава).
Для міст обласного значення – 70/30% ( де 70% – державних коштів).