Помер Том Вулф, відомий журналіст та письменник

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15 травня 2018

Відомий журналіст та письменник Том Вулф помер у понеділок у лікарні Манхетена.

Про це пише New York Times.

Фото: New York Times

Йому було 88 років. 

Смерть підтвердив його агент Лінн Несбіт. Він сказав, що Вулфа госпіталізували з інфекцією.

Як стверджує письменниця Дороті Скура, Вулфа називають "найзнаменитішим журналістом Америки", він є одним з найбільш комерційно успішних письменників США, володар 8 різних літературних премій і автор 15 книг, три з яких екранізовані й дві заплановані до постановки.
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