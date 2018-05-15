Помер Том Вулф, відомий журналіст та письменник

Відомий журналіст та письменник Том Вулф помер у понеділок у лікарні Манхетена.

Про це пише New York Times.

Фото: New York Times

Йому було 88 років.

Смерть підтвердив його агент Лінн Несбіт. Він сказав, що Вулфа госпіталізували з інфекцією.

Як стверджує письменниця Дороті Скура, Вулфа називають "найзнаменитішим журналістом Америки", він є одним з найбільш комерційно успішних письменників США, володар 8 різних літературних премій і автор 15 книг, три з яких екранізовані й дві заплановані до постановки.