Навчання без табелів: як по-новому оцінюватимуть учнів початкових класів

На сьогодні у школах діє система оцінювання результату навчання учнів. Це може бути підрахунок помилок у диктанті чи кількість правильно вирішених задач.

При цьому старання та сумлінність школярів не враховується.

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Зважаючи на це, у Міністерстві освіти і науки України підготували нову модель оцінювання для першачків.



Ця модель дозволяє оцінити насамперед процес навчання, а не результат, а також досягнення успіху кожного учня.

Зокрема, за запропонованим зразком свідоцтва досягнень учителі оцінюватимуть, як активно дитина працювала на уроці, чи була допитливою, чи добре співпрацювала з іншими, чи була зосереджена, самостійна тощо.

Характеристику особистих досягнень першачків учителі визначатимуть, виходячи не з кількості помилок чи негативної оцінки досягнень учня, а з його моделей поведінки і процесу навчання.

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Таким чином в Новій українській школі хочуть відмовитися від слова "табель".

"Бо значення слова табель – це відомість або список. А школа має надавати учневі і батькам розгорнуту характеристику про досягнення дитини, так як наведено в зразку свідоцтва для 1-го класу", – пояснює міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Нове свідоцтво досягнень надіслали в школи, що вже рік пілотують новий Стандарт початкової освіти для схвалення.

Отримавши зворотній зв'язок із учителями, Міністерство внесе корективи і надасть нову форму оцінювання всім першим класам.

Ця система має запрацювати вже з 2018/2019 навчального року.