Без ЗНО і українського паспорта можуть вступити в українські виші діти з Донбасу і Криму

З 4 червня в українських вишах стартує вступна кампанія для випускників-школярів з Криму та непідконтрольних територій Донбасу.

Ця ініціатива триває третій рік поспіль.

Фото: Слово і діло

"4 червня починають роботу освітні центри "Крим це Україна" при 35 вишах, – повідомила представниця фонду "Відкрита політика" Інна Коваль, передає "Інтерфакс-Україна".

Кримчани можуть приїхати, заповнити освітню декларацію, скласти українську мову та історію України, один профільний предмет і стати студентом українського вишу чи профтехучилища", – сказала вона.

За словами Коваль, для цього не потрібен ні український паспорт, ні результати ЗНО.

"В Криму є російська пропаганда, діти і батьки не мають доступу до інформації в умовах отримання такої освіти, можливості отримувати освіту дистанційно… Цього року діти, які закінчують 9 клас, уже не вчать українську мову та історію України", – додала вона.

Такі ж правила діють для дітей з непідконтрольної частини Донбасу, повідомляє офіційний сайт МОН.

Вступити за спрощеною процедурою таким випускникам можна буде з 4 червня до 28 вересня через освітні центри "Донбас-Україна".

Їх створюють на базі підконтрольних українській владі закладів вищої освіти Донеччини та Луганщини та переміщених вишів.

Вступати через освітні центри можуть як особи, що не мають українського документу про освіту та сертифікатів ЗНО, так і ті, хто має такий документ та сертифікати ЗНО 2016, 2017 або 2018 року.

У середньому процедура вступу триває близько 3-4 днів.

"Ми сподіваємося, що на період вступу виші зможуть забезпечити студентів з Криму та Донбасу місцями в гуртожитках безкоштовно або за найменшу плату", – сказала в.о. директора департаменту вищої освіти МОН Світлана Кретович.

Для кримчан та вступників з Донбасу традиційно працюватиме "гаряча лінія", де надаватимуть консультації щодо вступу.

Загальний номер для консультацій - 0 800 504 425.

Номер "гарячої лінії" освітнього центру "Крим-Україна" у Херсоні - 0 800 50 45 70;

Номер "гарячої лінії" освітнього центру "Донбас-Україна" у Краматорську - 0 800 50 45 22 та у Сєвєродонецьку - 0 800 50 45 11.

Усі дзвінки безкоштовні.

Вся інформація по вступній кампанії для кримчан та матеріали для підготовки для іспитів можна знайти на сайті "Доступна освіта".