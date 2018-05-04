Померла мама Героя Небесної Сотні Михайла Жизневського

У Білорусі померла мама Героя Небесної Сотні Михайла Жизневського Ніна.

Фото Ірини Андрейців, УП

Вона упокоїлась на 61-му році життя. Прожила менше ніж місяць після смерті її чоловіка Михайла. Він помер 8 квітня цього року.

Фото Ірини Андрейців, УП

Ніна Жизневська померла в Гомельському шпиталі для людей з інвалідністю, куди її доставила швидка допомога.

Про це Радіо Свобода повідомила її дочка Наталя.

Михайло Жизневський став однією з перших жертв Революції гідності, трагічно загинув 22 січня 2014 року від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві.

Михайло Жизневський

Його мама Ніна у жовтні 2015 року розповідала УП, як їй важко жити в Гомелі після смерті сина: їй відмовляли у лікуванні, сестру загиблого відрахувал з університету, а щоб зробити пам'ятник на могилі Михайла, батькам довелося позичати гроші.

У неї був діабет і хворі ноги, а на 39-й день після смерті сина стався ще й інфаркт.

"Только врач уколола снотворным, чтобы я поспала, и вышла – сразу подходит соседка по палате Валентина: "Там на Майдане Жизневский был. Ты тоже Жизневская". "Так это мой сын", – говорю.

Она мне как плюнула в лицо: "Ах ты сука, проститутка, выплодила ублюдка, предателя белорусского народа".

Мне тяжело было, но я тихонько поднялась, говорю: "Если ты сейчас не замолчишь, я тебе так дам, что ноги задерутся". Всё. Замолчала.

После этого вся палата объявила мне бойкот, – розповідала мама Жизневського. – С тех пор, как Миша погиб, нам постоянно пытаются отказывать в лечении в больницах".

Тому вони з чоловіком їздили лікуватись в Україну.

Мама Жизневського біля пам'ятника своєму синові у Києві

Ніна Жизневська також була злою на Петра Порошенка. Мовляв, він обіцяв присвоїти її синові звання Героя України, і не присвоїв.

Вона була переконана, що це зможе захистити могилу її сина від знущань. З неї зривали жовто-сині стрічки і навіть вицарапали "Предатель".

Петро Порошенко присвоїв Михайлу Жизневському звання Героя України у червні 2017 року.

Тоді він повідомив батькам, що ініціював зміни до законодавства, які були підтримані Верховною Радою і які дозволили вперше в історії України присвоїти звання Героя України іноземцю.