Породіллі зможуть зареєструвати дитину та записати її в садок онлайн у пологовому – Петренко

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19 червня 2018

Міністерство юстиції запустило пілотний проект, за яким реєстратори у пологових будинках матимуть планшети і допомагатимуть молодим мамам прямо у палаті оформляти потрібні документи.

Про це у київському Пологовому будинку № 5 розповів профільний міністр Павло Петренко.

 Фото: FamVeldman/Depositphotos

"Завдяки планшетам можна буде миттєво направити відомості для проведення невідкладної державної реєстрації малюка та реєстрації місця проживання, подати електронну заявку на отримання допомоги при народженні дитини.

Навіть записатися в електронну чергу в дитячий садок. І все це - прямо у пологовому", – пообіцяв міністр.

Додав, що свідоцтва про народження формують в електронному вигляді.

Якщо батьки забажають отримати паперовий варіант, можуть зробити це на наступний день в пологовому, замовити доставку кур’єром або особисто відвідати будь-який відділ РАЦС в межах України.

"Якщо раніше сервіс з отримання свідоцтва про народження у пологовому займав добу, то зараз це можна зробити за кілька хвилин, буквально, біля ліжка молодої матусі.

Сьогодні ми запустили цей проект у Києві. Далі до нього долучатимуться медичні заклади у обласних центрах", –  сказав очільник Мін’юсту.

Проект з видачі свідоцтв про народження безпосередньо у пологовому стартував у серпні 2015 року. Нині ця послуга доступна у 472 пологових по Україні.

"Цього року дві третини перших документів малюки отримують у пологових", – додав Петренко.

"Відтепер наші спеціалісти приходитимуть до породіль з планшетами та допомагатимуть оформити необхідні документи, не виходячи з лікарняної палати", – додав очільник київської юстиції Станіслав Куценко.
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