Які українські університети найкращі? Оприлюднили рейтинг ТОП-200

Лідерами рейтингу ТОП-200 університетів України у 2018 році стали Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Вони розділили першу сходинку.

Фото: Преступности.НЕТ

Новий академічний рейтинг вишів "Топ-200 Україна 2018" створили Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Обидва виші в середньому випереджають інші університети майже вдвічі.

КПІ ім. Сікорського отримав інтегральний показник діяльності – 84,74, КНУ ім. Шевченка – 80,59.

Найближчий їхній конкурент – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 48,95.

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П’ятірку кращих вишів за рейтингом "Топ-200 Україна 2018" закривають Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" з показником 44,70 та Національний університет "Львівська політехніка" з результатом 44,66.

З повним рейтингом можна ознайомитися ТУТ.

Методика проекту "Топ-200 Україна" базується на використанні даних прямих вимірів та експертних думок.

Діяльність вишу оцінюється за допомогою інтегрованого індексу – Iз. Цей індекс містить три комплексні складові: Iз = Iнп + Iн + Iмв, де Iнп – індекси якості науково-педагогічного потенціалу, Iн – індекс якості навчання, Iмв – індекс міжнародного визнання.