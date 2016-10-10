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7 заяв на три спеціальності. Міносвіти вже змінює правила вступу до вишів у 2017 році

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10.10.2016
У 2017 році вступник подаватиме 7 заяв до вищих навчальних закладів на 3 спеціальності.

Про це йшлося на засіданні робочої групи з доопрацювання умов прийому до вищих навчальних закладів у наступному році, повідомляє сайт Міносвіти.

Таким чином відбудеться скорочення кількості заяв у порівнянні з минулорічною вступною кампанією. Раніше можна було подавати до 15 заяв на 5 спеціальностей, без обмежень у кількості ВНЗ.

"7 заяв – це дасть можливість вступнику сконцентруватися на обраних ним спеціальностях, а також не заплутатися в різноманітті спеціальностей і вишів", розповів проректор КНУ імені Т. Шевченка Володимир Бугров про результати анкетування студентів університету з цього питання.

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Вступ до вишів відбуватиметься за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

Для вступу в університети обов’язковим буде сертифікат з української мови та літератури.

"З якого предмету будуть інші два сертифікати ЗНО – обиратиме університет. Одним з них може бути математика або історія України, або біологія, третій сертифікат – з інших предметів, які визначить сам ВНЗ", – зазначили у міністерстві.

У 2017 році вступники із Криму та Донбасу вступатимуть за окремими квотами. Також особливості вступу передбачено для пільгових категорій – інвалідів, дітей сиріт, учасників АТО.

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження додатків документів про освіту триватиме з 29 червня до 18 годин 25 липня.

У 2017 році прийом заяв у вищі навчальні заклади на основі ЗНО відбуватиметься до 18 годин 26 липня. Вступні конкурси у вищі навчальні заклади пройдуть з 17 до  26 липня, а іспити – з 21 до 26 липня.

Зарахування на навчання за бюджетні кошти відбуватиметься до 15 серпня 2017 року, а на контракт – 18 серпня. Також умови прийому передбачають, що пільгові категорії будуть зараховані до 28 серпня.


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