7 заяв на три спеціальності. Міносвіти вже змінює правила вступу до вишів у 2017 році

Про це йшлося на засіданні робочої групи з доопрацювання умов прийому до вищих навчальних закладів у наступному році, повідомляє сайт Міносвіти.
Таким чином відбудеться скорочення кількості заяв у порівнянні з минулорічною вступною кампанією. Раніше можна було подавати до 15 заяв на 5 спеціальностей, без обмежень у кількості ВНЗ.
"7 заяв – це дасть можливість вступнику сконцентруватися на обраних ним спеціальностях, а також не заплутатися в різноманітті спеціальностей і вишів", – розповів проректор КНУ імені Т. Шевченка Володимир Бугров про результати анкетування студентів університету з цього питання.
Для вступу в університети обов’язковим буде сертифікат з української мови та літератури.
"З якого предмету будуть інші два сертифікати ЗНО – обиратиме університет. Одним з них може бути математика або історія України, або біологія, третій сертифікат – з інших предметів, які визначить сам ВНЗ", – зазначили у міністерстві.
У 2017 році вступники із Криму та Донбасу вступатимуть за окремими квотами. Також особливості вступу передбачено для пільгових категорій – інвалідів, дітей сиріт, учасників АТО.
Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження додатків документів про освіту триватиме з 29 червня до 18 годин 25 липня.
У 2017 році прийом заяв у вищі навчальні заклади на основі ЗНО відбуватиметься до 18 годин 26 липня. Вступні конкурси у вищі навчальні заклади пройдуть з 17 до 26 липня, а іспити – з 21 до 26 липня.
Зарахування на навчання за бюджетні кошти відбуватиметься до 15 серпня 2017 року, а на контракт – 18 серпня. Також умови прийому передбачають, що пільгові категорії будуть зараховані до 28 серпня.
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