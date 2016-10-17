9 заяв на 4 спеціальності. МОН обмежило подачу документів до вишів на бюджет

Такими є нові правила прийому до вишів, які затвердило Міністерство освіти і науки, оприлюднені на сайті відомства.
Абітурієнти можуть подати до дев'яти заяв на навчання на місцях бюджетного і регіонального замовлення не більш ніж за чотирма спеціальностями.
Подача заявок на конкурс на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.
У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього оцінювання 2016 і 2017 років.
Спеціальні права на участь у конкурсному доборі під час вступу до ВНЗ мають, серед інших пільгових категорій, учасники бойових дій та особи, звільнені з військової служби після 30 листопада 2016 року (можуть вступати за результатами вступних іспитів і зовнішнього оцінювання 2016 або тільки зовнішнього оцінювання 2017 року); громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), території Криму або переселилися з неї після 1 січня 2017 року (мають право на вступ за результатами вступних іспитів до певних ВНЗ: переведені із зони АТО або певним міністерством).
Зарахування вступників на програми підготовки бакалаврів відбуватиметься за державним або регіональним замовленням не пізніше 12:00 7 серпня, а за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня.
Терміни прийому та зарахування на програми підготовки магістрів визначаються навчальними закладами, але прийом документів закінчиться не раніше 24 липня, а зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 15 вересня.
Також у 2017 році набір на програми підготовки молодших бакалаврів не проводитиметься.
До 10 січня 2017 вузи, які претендують на отримання місць за державним замовленням на підготовку бакалаврів, повинні затвердити правила прийому і подати їх до Єдиної бази для верифікації переліку спеціальностей і узгодження державним замовником мінімальних і максимальних обсягів держзамовлення.
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