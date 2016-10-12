Ребенок ловит покемонов? Реальные и мнимые опасности игры

Мир ловит покемонов. Дети ловят покемонов. Родители, ясное дело, тревожатся о последствиях Pokemon Go и думают, как бы это дело ограничить.

Тревожиться – вообще любимое родительское занятие. Оно и понятно: детей подстерегает множество реальных и мнимых опасностей.

Как отличить?

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У меня в детстве отбирали книги, потому что я читала стоя, сидя, питаясь, на ходу и вместо уроков. В это время родители сверстников ворчали: "Сколько можно бегать, сел бы книжку почитал!"

Потом была телеволна – появились детские каналы с мультиками нон-стоп и даже по ночам.

Одновременно в жизнь вошли довольно глупые подростковые журналы.

Еще у детей постоянно дохли тамагочи, и они кормили их прямо во время урока.

И вдруг – вингардиум левиоса! – все отступило на второй план – в мир вошел Хогвартс. Дети вернулись к книгам и уткнулись в них носом почти на десятилетие.

Что же родители?

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Встревожились. Не знаю, что бы они хотели, чтобы читали их дети, но думаю, что любимого писателя их собственного детства Гомера.

Покемоны сносят нам крыши второй раз. Первый – это был мультсериал.

"Ты знаешь, что такое покемоны? Это же карманные дьяволы!" – строго говорила легкомысленной мне молодая спортивная монахиня, заботившаяся о детях в приюте.

Монстры. Не демоны, а монстры. Маленькие, смешные, но сильные. Та самая защита, о которой мечтает всякий ребенок, оказавшийся один на один с не шибко добрым миром.

Я в детстве читала рассказ о волшебной гайке, которую мальчик носил в кармашке, чтобы всех победить. И о трех бананах, защищающих от злой колдуньи. Дело вкуса, конечно, но по-моему, теплый пушистый Пикачу приятнее.

Потом покемонов более-менее призабыли – и вот. Мир ловит покемонов. Взрослые и дети бегают по историческим местам (производители предусмотрели развивающую сторону) и туристическим приманкам (коммерция тоже не спит) и ловят в реале виртуальных персонажей.

Это хорошо или плохо? Это для детей вообще как?

Давайте попробуем принять, что любой предмет становится хорошим или плохим только в тот момент, когда мы его используем, и в зависимости от того, как именно мы его используем.

Что хорошего я вижу в ловле покемонов?

Движение на свежем воздухе. Дети жиреют, в том числе и мозгами. Не без родительской помощи, между прочим. Отвести на развивалку или на час в спортзал гораздо проще, чем продумывать безопасные условия детской активности в современном мире, а уж тем более принимать участие в этой активности самим.

Развивающий компонент. Он действительно заложен, и в погоне за монстриками дети волей-неволей учатся ориентироваться в окружающем мире, да еще и запоминают достопримечательности.

Снятие прессинга. Наши дети, росшие очень мирными и доброжелательными, в один момент оказались перед лицом ужаса, утрат и лишений войны. Они понимают в происходящем гораздо больше, чем кажется их родителям. Им действительно нужна разрядка. И сказка тоже нужна. И мечта о защите – особенно.

Объединяющее увлечение. Конечно, покемоновые гаджеты – это статья расхода, но, между прочим, не кошмарная. Меж тем у ребенка образованного, развитого здесь есть немалые шансы проявить свои способности и знания, то есть заработать авторитет не кулаком и не безумным богатством родителей.

Адаптация к современности. Есть впечатление, что наш мир бумажных книг и прыгания в резиночки (тоже ведь интеллектуальная забава, не правда ли?) если не уходит в небытие, то очень сильно потеснился. И лучше бы детям ориентироваться в настоящем, приобрести навыки и некоторый иммунитет к опасностям, потому что они тоже есть.

Сейчас немного поговорим и об опасностях.

Важно понимать, что ловля покемонов – занятие не для самых маленьких. Не знаю, поставили ли производители на игрушку ограничение 13+. Во всяком случае, собирались.

С точки зрения психики, есть определенная непредсказуемость в смешении реала с виртуалом. Мы уже сталкивались с этим в истории с тамагочи. Маленькие дети не в силах были понять, что живая кошка или хомячок гибнут безвозвратно, и это стало источником гибели животных и тяжелых душевных травм у детей.

Сейчас смешение еще ярче, и оно совершенно точно даст побочные эффекты на развитие личности. То есть ребенку лучше, все-таки, дорасти до того возраста, когда сказка уже не может целиком занять место были.

Существует также физическая опасность двух видов.

Первая – на поверхности. Уткнувшийся носом в гаджет ребенок склонен шагать в столб или под машину. С книжками, кстати, было то же самое, но они хоть не звали идти куда попало в реальном времени.

Вторая – менее явная. Любое детское коллективное увлечение, будь то игровая площадка, фургончик с мороженым или соцсеть, требуют особой охраны, так как дети там собраны вместе, расслаблены и доверчивы. Гаджет ребенка виден всем, кто в игре, а чтобы войти в нее, хорошим человеком быть не обязательно. Это значит, что приманить ребенка особо ценным монстриком можно куда угодно. И так же легко где угодно его найти.

Это тоже уже проходили: сеть пестрит предупреждениями о том, что не нужно орать на весь мир о своем местоположении, планах, покупках, билетах и номерах карточек.

Увлеченных детей остановить этими предупреждениями почти нереально. Фиксация на теме. Любое увлечение может перерасти в зацикленность, особенно у заброшенных или законтролированных детей – обе категории в группе риска.

Здоровье. Глаза от гаджетов, все-таки, портятся, а светящийся экран – еще и источник перевозбуждения психики.

И любимый вопрос: что делать? Разрешать? Запрещать? Бояться?

Однозначного ответа, конечно, не существует.

Я бы не стала ни запрещать, ни бояться.

Предупредила бы детей об опасности со стороны транспорта, легкопадательных и трудновылезаемых мест и недобрых взрослых/старших, но знала бы, что это сработает не до конца.

Возможно, купила бы ребенку отдельный гаджет именно для покемонов, чтобы данные не были привязаны к его основному телефону.

Ограничила бы время, как ограничивают время любой игры. Специалисты определяют какие-то минуты, и они правы, но здравый смысл подсказывает: минуты станут источником огорчений, их слишком мало. Поэтому искала бы разумные рамки, исходя из здоровья и возбудимости собственных детей.

Установила бы приоритеты: когда уроки, когда живой диалог с бабушкой, а когда покемоны. Постаралась бы сделать их привлекательными, чтобы не подталкивать ребенка ко лжи.

А главное – к увлечению своих детей отнеслась бы с тем уважением, с каким требую относиться к своим собственным увлечениям, независимо от их полезности и привлекательности для ближних.

Чтобы быть в курсе, надевала бы удобную одежду, выбирала место и время и отправлялась на охоту вместе. Так родители смогут и о безопасности позаботиться, и подарить юному поколению немного интересных и полезных знаний об окружающем мире. И сами поразвиваться, чего уж там. Не говоря уже о том, что родители "в теме" сильно поднимают детский рейтинг в кругу друзей.

И, конечно, помнила бы: у ребенка, выросшего в любви, внимании, взаимном уважении и разумном сочетании свободы и контроля, а главное, видящего перед собой добрый пример того, что родители не говорят, но делают, довольно мало шансов подпасть под чье-то влияние настолько сильно, что это сможет разрушить его жизнь.

Элина Романенко, практикующий психолог, член Международной ассоциации групповой психотерапии и групповых процессов