Зачем детям Дед Мороз?

Элина Романенко практикующий психолог, член Международной ассоциации групповой психотерапии и групповых процессов
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19 грудня 2016

ОНОВЛЕНО 31.12.2020

Три этапа взросления:

Вы верите в Деда Мороза

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Вы не верите в Деда Мороза

Вы Дед Мороз.

Старый анекдот очень точно описывает развитие доброжелательной цельной личности.

У детей все происходит в свой срок. Слишком рано или слишком поздно – основание насторожиться. Преждевременно – значит, в доме что-то не так.

Ниспровержение Деда Мороза в этом случае – крик о помощи. Слишком поздно – значит, связь с реальным миром не в порядке. Вырастет – будет больно биться обо все углы и ухабы.

Когда же ребенку пора переставать верить в Деда Мороза и нужно ли нам, взрослым, как-то управлять процессом?

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Годовалый малыш о существовании сказочного старика просто не знает. Двухлетку он может и напугать с непривычки.

Примерно около трех ребенок впервые готов узнать о существовании конфликтов в окружающем мире. Мир становится шире, увлекательнее и… опаснее. А родители не настолько всемогущими, как это казалось совсем недавно.

И тут Дедушка Мороз, Святой Николай – кто-то добрый, не способный на зло, но способный на чудеса, – приходится очень кстати. Его образ уравновешивает страх перед огромным миром, постигаемым ребенком в игре. Со временем вера в чудо разовьется в здоровую надежду, без которой преодоление жизненных тягот немыслимо.

Критическое мышление развивается – и ребенок хочет узнать все больше деталей. Кто он, Дед Мороз? Откуда приходит? Как все успевает? Поддерживать ли эту игру, развивать ли ее?

Однозначного ответа нет. Все хорошо в меру. Едва ли нужно в угоду родительскому всемогуществу наступать каблуком на детские мечты. Положить жизнь на обслуживание сказочного образа тоже неразумно.

Сказка начинает сходить на нет где-то в раннем школьном возрасте. Не стоит торопить процесс. Даже когда весь детский коллектив храбро твердит, что знает, откуда берутся подарки под елочкой, не факт, что в глубине души каждый сам себе не думает иначе.

Перерождению мечты способствуют и возникшие финансовые отношения с миром. Откуда у Дедушки Мороза деньги и почему их не хватает на живого слона? Это значит, пришла пора плавно переводить сказку в область были.

Да, мы не верим в Деда Мороза. Да, даже самые религиозные люди не считают, что святой Николай без их помощи положит киндер-сюрприз под подушку.

Но в любовь-то мы верим? Вот и можно начинать включать ребенка в процесс самостоятельного творения чуда.

Он к этому внутренне уже готов. Сюрпризы для других членов семьи, особенно младших, благотворительные подарки, добрые слова и дела – самое то, что надо.

Что же, кроме подарков и разумной надежды, мы получаем от Деда Мороза?

Умение видеть и слышать – необходимый атрибут мастера сюрпризов. Так развивается чуткость.

Творческое мышление – способность, необходимая во всех сферах жизни, включая и бытовые, и карьерные.

Письма Деду Морозу не только подсказка родителям, но и тренажер качества, без которого нормальное удовольствие от жизни во взрослом возрасте невозможно. Это умение формулировать желания и расставлять приоритеты.

Опыт показывает, что у взрослых оно вырабатывается с огромным трудом – о нем нужно заботиться с детства.

И, наконец, умение мечтать – витамин счастья для живой души.

Напоследок заметим, что ни Деду Морозу, ни святому Николаю не обязательно таскать вечные мешки конфет и игрушек.

Есть еще билеты на всякие волшебные представления, орехи и фрукты, выросшие на елке в одну ночь, аромат имбирного печенья, открытки с добрыми пожеланиями – что ребенку очень нравится, то для чуда и сгодится. 

Элина Романенко, практикующий психолог, член Международной ассоциации групповой психотерапии и групповых процессов, специально для УП.Жизнь

Титульна світлина Wavebreakmedia/Depositphotos

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