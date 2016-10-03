100 000 квартир. Забезпечити житлом військових – подолати комуністичну спадщину

Зараз в Україні триває поступова професіоналізація армії з відновленням Збройних сил відповідно до положень "Стратегії національної безпеки", затвердженої президентом Петром Порошенко у травні 2015 року.

Створення професійної армії складається з багатьох компонентів, зокрема, – забезпечення військовослужбовців якіснішим житлом.

Давно відомо, що житлові умови безпосередньо впливають на рівень підготовки військових, на їхній фізичний стан та бойовий дух, на їхню боєздатність і, таким чином, щільно пов’язані з оперативною ефективністю всього оборонного сектору.

Реклама:

Однак існуюча система, що успадкувала соціалістичні закони, радянські лозунги та популізм семи попередніх скликань Верховної Ради, не спроможна забезпечити вітчизняну армію якісним житлом.

Що спричинило таку ситуацію?

Поточна система надання житла військовослужбовцям та членам їхніх сімей регулюється за старими комуністичними законами, що й досі складають Житловий кодекс, який не змінювався та не переглядався з 1983 року.

Згідно цієї законодавчої бази військовослужбовці ставали в так звану чергу, чекаючи на отримання постійного житла від держави.

З 2005 року Міністерство оборони взяло зобов’язання надавати квартири військовим, що прослужили 20 років.

Це відображає сумну дійсність – на даний момент в черзі на поліпшення житлових умов стоять понад 44 000 родин. Щорічно черга зростає приблизно на 2 000 сімей, і щорічно виділяється сума, якої вистачає на утримання черги на незмінному рівні, оскільки задовольняються потреби лише близько 2 000 сімей.

Реклама:

Ось ще декілька вражаючих фактів: на сьогоднішній день понад 6 000 військовослужбовців чекають на житло більше 20 років і, принаймні, одна людина, чекає вже 27 років – з 1989 року.

Ситуація ускладняється і тим, що в Україні суттєво зросла та зростає кількість професійних військових, значна частина яких служить в зоні антитерористичної операції на сході країни.

Обов’язки перед контрактниками набагато більші, ніж перед строковиками, – це стосується не лише постійного житла, а й службового, стандарти якого наразі не відповідають вимогам сучасної армії.

Спеціалісти прогнозують, що за 2016-2017 роки контрактна армія налічуватиме приблизно 75 000 військовослужбовців офіцерського складу і, припустимо, хоча б половина з них стане на квартирний облік.

Якщо взяти до уваги поточне фінансування, можна підрахувати, що черга на житло буде закриватися ще близько 100 років. Тобто при нинішніх темпах більшість військових взагалі не отримають житло за життя.

Крім того, на уряд покладено додаткові зобов’язання із забезпечення житлом службовців інших складових оборонного сектору окрім Збройних сил, сімей загиблих в АТО, переведених з Криму службовців військово-морських сил та соціально незахищених верств населення. Загалом, квартирне питання охоплює 14 відомств сектору національної безпеки і оборони, а загальна потреба в житлі перевищує 100 000 квартир.

Ілюзія соціального захисту

З огляду на складну економічну ситуацію в країні, необхідно визнати, що обіцянка постійного власного житла у вигляді "ордера на квартиру" або грошової компенсації є міфом та джерелом корупції, але ніяк не рішенням соціально-житлових проблем військовослужбовців.

Крім того, існуюча система адміністрування черги та розподілу житла сама споживає шалені ресурси і також претендує на квартири.

Треба зазначити, що така стара система мотивації військовослужбовців не відповідає реальності та лише створює ілюзію соціального захисту.

Вона добре працювала в радянські часи, тому що була розрахована на плановий тип економіки.

Зараз, в умовах ринкової економіки, ця застаріла схема лише даремно витрачає державні кошти, які в ці важкі часи могли би використовуватися набагато ефективніше – наприклад, для поліпшення або будівництва гарнізонів майбутніх військових.

Оскільки Україна запровадила контрактну армію аби забезпечити якісний захист держави, то постає гостра необхідність створити нові пріоритети для мотивації та соціального захисту військовослужбовців.

Треба негайно впровадити зміни до відповідного законодавства та розпочати реформи в підходах Міністерства оборони аби гарантувати успіх української армії.

Вирішення цих проблем дозволить створити передумови якісного підвищення рівня обороноздатності держави, сприятиме утвердженню позитивного іміджу України у світі та прискорить процес її євроатлантичної інтеграції.

У липні 2016 року стартував проект з реформування системи забезпечення житлом військовослужбовців, який реалізує Офіс реформ Міністерства оборони України за фінансової підтримки Великобританії.

Керівником проекту є британський фахівець, колишній військовий аташе Великобританії Глен Грант, який протягом останніх п'яти років щільно займався проектами з проведення реформ та змін для оборонних відомств та спецслужб Європи.

Проектна команда залучатиме експертів з банківської сфери, страхових та будівельних компаній та триматиме громадськість в курсі своїх напрацювань по реформуванню системи забезпечення житлом наших бійців.

Андрій Загороднюк, голова проектного офісу реформ при Міністерстві оборони