Кто и как должен заниматься сексуальным воспитанием детей

Олена Березовська канадский лікар-дослідник, акушер-гінеколог, автор багатьох книг для майбутніх мам, doctorberezovska.com
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26 грудня 2016

Несколько лет тому назад одно украинское издание предложило мне участвовать в новом проекте и попросило создать книгу на тему "Секс и дети", предназначенную в основном для родителей.

Казалось бы, тема актуальная и для меня не новая. Как врачу, имеющему дело с половыми органами, ко мне обращаются за помощью не только при возникновении женских болезней, но и с вопросами о половых отношениях.

С первых же месяцев работы врачом меня приглашали в школы и училища для проведения лекций на тему полового воспитания, что позволило изучить интересы детей, особенно подростков, а также увидеть ограничения в предоставлении информации со стороны школы и взрослых.

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Я согласилась с предложением издательства, создала основные пункты содержания, написала предисловие, однако само издательство, точнее те, кто его представляет, оказались совершенно не готовыми к теме "Секс и дети".

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От меня ожидали не учебник полового образования, в котором родители должны принимать главную, а не второстепенную роль, надеясь только на школьные программы, а что-то в виде пособия по устрашению детей: секс – плохо, нельзя, и вообще лучше о нем не упоминать.

Таким образом, процесс создания книги приостановлен, но я обязательно вернусь к ней и опубликую в будущем.

Еще лет пятнадцать тому назад, до массового использования интернета, тема половых отношений, которую упрощенно называют словом "секс", считалась среди многих людей признаком плохого воспитания, распущенности, нездоровым отклонением в мышлении и поведении.

Тем не менее, закулисная жизнь людей была и остается совершенно другой: внебрачные отношения, разная сексуальная активность, нетрадиционные сексуальные ориентации и многое другое, связанное с сексом, было популярным в любом обществе, в том числе советском и постсоветском, несмотря на то, что эта часть жизни старательно скрывалась и маскировалась.

История развития интернета показывает, что слово "секс" было лидирующим во всех поисковых системах и остается одним из трех наиболее используемых слов до сих пор.

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Это говорит о том, что общество потеряло моральность и деградирует в плане полового воспитания и половых отношений?

Отнюдь нет. В истории многих народов, обществ, государств – вообще, и человеческой цивилизации в целом, есть шокирующие, с точки зрения современной морали, страницы, показывающие контраст по отношению к женщинам, и особенно подросткам и детям.

Появление социальных сетей, особенно на этапе отсутствия четких правил и модерации содержимого личных страниц, характеризовалось огромным количеством порнографических публикаций, причем напоказ выставлялись те стороны половых отношений, которые в развитых странах караются законом, – детская и юношеская порнография, которая часто сопровождалась предложением сексуальных услуг и проституцией в реальной жизни.

Знаете ли вы, что ряд постсоветских стран лидирует в мире по производству продукции детской порнографии, причем уже немало лет?

Как же "советский человек" мог так быстро превратиться в аморальное существо, продающее фотографии и видео нагих детей, в том числе в процессе их изнасилования?

Оказывается, если есть спрос, будет и товар. Если бы не было дядечек и тётечек, пользующихся сексуальными услугами незрелых подростков и даже малышей, не было бы жертв их сексуальных интересов. Кстати, многие из этих пользователей имеют семьи, собственных детей, а также должности, звания, публичное признание, и даже награды за полезный вклад в жизнь общества.

Но возвратимся к обычным семьям, где подрастают дети.

Многие взрослые могут вспомнить свое детство и юношеские года, и согласиться, что далеко не все были "святыми".

Тем не менее, большинство ожидает "святости" от своих детей. Очевидно, опыт прошлого несет определенный негативный отпечаток, вызывает самоосуждение, сожаление и желание предупредить подрастающее поколение от повторения родительских ошибок.

Однако тема полового воспитания вызывает слишком много противоречивых вопросов: кто должен заниматься этим воспитанием, с какого возраста его начинать, в каком объеме предоставлять информацию и другие.

Благодаря скоростному распространению информации половое воспитание стало возможным и доступным практически во всех детских и юношеских учреждениях, начиная от детских садов, школ, заканчивая училищами и высшими учебными учреждениями.

На профессиональном уровне в это обучение вовлечены специалисты разных профессий: учителя, врачи, медсестры, психологи, социологи, религиозные деятели и т.д.

Сегодня половое воспитание – это не занудные лекции о запрете секса, а объемные комплексные программы, учитывающие возраст детей, их социальный статус, отношения в семье, наличие ряда заболеваний и отклонений в развитии.

А нужно ли половое воспитание и образование на самом деле?

Не окажут ли "запрещенные темы" негативное влияние на подростков и молодежь, искушая их попробовать все это "запрещенное"?

Половое образование существует во многих развитых странах Европы, США, Канаде, Австралии уже около двадцати лет, причем в разном формате и объеме.

Уже накоплен большой опыт, плюсы и минусы, и уже видны положительные результаты. В странах, где есть программы полового образования, "повзрослел" возраст вступления в половые отношения (в США он составляет в среднем 19-20 лет), значительно понизились уровни подростковой беременности и абортов, начали падать уровни заболеваний, передающихся половым путем. Молодежь становится осторожнее, рассудительнее в половых отношениях и лучше пользуется средствами защиты от беременности и половых инфекций. Поэтому можно смело утверждать, что половое образование и воспитание в учебных учреждениях работает и имеет много положительных сторон.

Далеко не все родители соглашаются с содержимым школьных программ полового образования и считает их слишком откровенными и даже аморальными.

Например, недавно в Канаде волну осуждения среди родителей вызвало предложение ввести в программы полового образования тему мастурбации, в том числе детей и подростков.

Многие задают вопрос: кто все-таки должен воспитывать детей по вопросам секса? В какой форме проводить это воспитание?

К сожаленью, информация о сексе и сексуальных отношениях для детей и подростков очень ограничена, а в ряде стран вообще отсутствует.

Большинство подростков теперь узнают о сексе благодаря интернету и общению с ровесниками. Нередко это вульгарная и ложная информация. Чем ниже уровень полового образования и воспитания, тем выше риск сексуального насилия и домогательства подрастающего поколения.

С моей точки зрения, половое образование и воспитание детей должно проводиться как родителями, так и учебными учреждениями.

Но что бы родители знали, о чем говорить со своими детьми, как и в каком объеме объяснять, для них тоже должны быть созданы программы, курсы, семинары, опубликован материал, позволяющий повышать их уровень знаний в этих вопросах.

Таким образом, половое образование должно идти в двух направлениях: родителей и детей.

Объединить группу специалистов, государственные и общественные организации для создания национального проекта по созданию учебной базы на тему полового образования, чрезвычайно тяжело с учетом отсутствия финансов и источников финансовая.

Уроки здоровья и выживания, которые так важны в жизни любого человека, в том числе детей, не затрагивают тему полового образования, но и они никому не нужны на уровне системы образования и здравоохранения. В современном обществе стало закономерным учить в школах предметы, многие из которых в жизни не пригодятся, а в лечебных учреждениях любого вошедшего принято считать больным, выискивать диагнозы и лечить массой препаратов, большая часть из которых не эффективны.

Конечно, прототипы программ полового образования можно позаимствовать в других странах, с модификацией их под традиции, культуру и обычаи Украины, но опять же такое новшество требует работы большой группы специалистов, которых тоже не хватает.

Что остается в такой ситуации?

Поскольку надежды на учебные и лечебные учреждения возлагать не стоит, первым и самым основным звеном в половом образовании и воспитании остаются родители.

Именно они должны научиться предоставлять своим детям необходимую и правдивую информацию о сексе и в том объеме, который посчитают правильным.

Навязывание запретов чаще всего не имеет положительного эффекта, поэтому объяснение, открытые и доверчивые отношения, учет интересов детей, обсуждение вопросов без осуждения и негативизма – это та тактика родителей, которая должна стать прерогативой в половом образовании и воспитании мальчиков и девочек.

Хочется верить, что тема полового воспитания подрастающего поколения перейдет из уровня разговоров и обсуждения на уровень реальных практических программ, которые будут интересны, полезны и эффективны.

Елена Березовская, врач-исследователь, акушер-гинеколог, учредитель и руководитель International Academy of Healthy Life (Канада), автор книг, публицист



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