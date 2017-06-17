Підліткова вагітність – причини, ризики і способи поліпшення ситуації

Якби я жила десь 100 років тому, моя стаття про раннє материнство викликала б сміх і осуд.
Адже ще на початку минулого століття середній вік дівчат, яких видавали заміж заради створення сім’ї, а значить і народження дітей, був 14-16 років.
Взагалі, протягом тисячоліть дівчата ставали жінками в 12-14 років. Тож прихильники історії можуть заперечити, що тема вагітності в підлітковому віці не вартує обговорення.
|Прихильники історії можуть заперечити, що тема вагітності в підлітковому віці не вартує обговорення. Фото photographee.eu/Depositphotos
Проте, потрібно також згадати, що в минулому через ускладнення вагітності та пологів спостерігалась надзвичайно висока материнська смертність, а середня тривалість життя жінок складала лише 30-35 років.
Сьогодні вік жінок, які виходять заміж і вперше народжують дітей, значно виріс і становить у багатьох країнах близько 30 років.
У той же час найвищий рівень незапланованих вагітностей зберігається саме серед дівчат-підлітків (12-19 років), а тому і рівень абортів серед них найвищий.
В більшості випадків незапланована вагітність зустрічається серед підлітків, які проживають в поганих соціально-економічних умовах, бо вони:
– не мають грошей на придбання надійних методів контрацепції,
– мають низький рівень освіти,
– мають більший шанс бути зґвалтованими,
– частіше переживають насильне спонукання до статевих відносин.
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Ми не знаємо правдивих показників рівня підліткової вагітності, тому що в багатьох країнах світу проблема з незапланованою вагітністю вирішується без повідомлення інших людей, досить часто методом кримінального (нелегального) аборту.
У США на 1000 пологів 27 дітей народжується у матерів віком 15-19 років.
Проте в багатьох країнах Європи та США за останні 25 років вдалося значно знизити рівень раннього материнства, хоча до 17% підлітків мають повторні незаплановані вагітності.
Найкраща ситуація в країнах Європи, що пов’язують з ефективним статевим вихованням, запровадженим в більшості шкіл.
Чим характеризується вагітність у підлітків?
– більшість дівчат виявляє вагітність, коли перервати її за бажанням вже пізно;
– затримки менструацій – досить розповсюджене явище у підлітків, тому ця обставина може не сприйматися за вагітність;
– через неправильне харчування багато дівчат відчуває нудоту та страждає блювотою і поза вагітністю;
– загальна слабість, запаморочення, зміна настрою зустрічаються у підлітків в повсякденному доволі житті часто.
Коли дівчина повинна звернутися до лікаря?
– Коли на фоні регулярних менструальних циклів і наявності статевого життя (навіть нерегулярного) виникає затримка менструації більше 7 днів,
– Коли тести на вагітність позитивні,
– Коли є сумнів щодо наявності вагітності за умови невживання надійних методів контрацепції.
Вагітність в ранньому віці супроводжується багатьма негативними факторами:
– не повністю дозрілий організм повинен нести велике фізичне навантаження,
– моральне навантаження за рахунок нових обов’язків та відповідальності перед майбутньою дитиною;
– підліткова вагітність супроводжується більшими ускладненнями;
– в багатьох випадках відсутня підтримка, як моральна, так и фінансова, з боку батьків, друзів, партнера;
– багато дівчат змушені припинити навчання;
– вагітні підлітки стикаються з насильством, як словесним (вербальним), так і фізичним, зі сторони найближчих людей частіше, ніж інші жінки.
|Вагітність в ранньому віці супроводжується багатьма негативними факторами. Фото Aleutie/Depositphotos
Найчастіше серед ускладнень вагітності трапляються наступні:
– підвищений кров’яний тиск, прееклампсія;
– передчасні пологи;
– внутрішньоутробна затримка росту плода;
– низька вага новонароджених.
Також, чимало підлітків вагітніє в наслідок випадкових зв’язків від невідомих або маловідомих партнерів, тому мають вищий рівень інфекцій, які передаються статевим шляхом, що є небезпечним для майбутньої дитини.
Підлітки частіше зловживають алкоголем, курять, приймають наркотики.
Через те, що у матерів-підлітків не має достатньої матеріальної допомоги, як і психологічної, дуже велика кількість таких жінок потерпає від депресії, серед них вищий рівень самогубств.
Вирішення питання підліткової вагітності – це:
– В першу чергу, підвищення рівня статевої освіти та статевого виховання на суспільному рівні, а не лише на рівні сімей.
– Наявність у школах анонімних кабінетів допомоги в питаннях статевих відносин, де підлітки можуть обговорювати питання запобігання вагітності, а також отримувати безкоштовно презервативи та препарати екстреної контрацепції – це ще один напрямок покращення ситуації з підлітковою вагітністю.
– Створення соціальних програм, а також організацій для підтримки малолітніх матерів та надання їм різних видів допомоги, може зменшити негативні наслідки раннього материнства, пов’язані з незавершеною освітою, ізоляцією через сором та відчай, відсутністю засобів для існування і забезпечення дитини усім необхідним.
Підліткова вагітність – це правдивий індикатор морального здоров’я суспільства. Чим більше одиноких малолітніх мам, тим вища безвідповідальність членів суспільства і байдужість до майбутнього поколінь.
Олена Березовська, канадский лікар-дослідник, акушер-гінеколог, автор багатьох книг для майбутніх мам, Facebook