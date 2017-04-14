Уроки хоккея для Украины: проблемы большой страны на примере маленькой команды

Они с первого класса вместе. Хотя нет, многие начали заниматься еще в 5 лет и на наших глазах из детей превратились в спортсменов. А на днях и вовсе завоeвали серебро на своем первом Чемпионате Украины по хоккею с шайбой.

Для них, для нас, для всей нашей команды это похлеще выступлений Исландии и Уэльса на последнем Чемпионате Европы, масштабнее чуда "Лестера".

Мы начали сезон с потери важного игрока, а чемпионат – с четырех поражений, упаднических настроений и внутренних ссор.

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Мы попали в полуфинал аутсайдером, боясь мечтать даже о бронзе.

Наши дети не учатся в спортивном классе, у них нет двух тренировок на льду каждый день. Они занимаются хоккеем в перерывах между хорошими школами, музыкой и английским. В худших условиях во всей стране.

Наш клуб, легендарный киевский "Сокол", единственный, у которого нет своего катка.

Мы тренируемся в надутой времянке на Оболони. Весной она подтекает от первого солнца, зимой в ней холодней, чем на улице.

У нас нет ни зала для общей физической подготовки, ни собственной раздевалки.

Нам даже кубок поставить негде.

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Легендарный киевский "Сокол", единственный, у которого нет своего катка

Наши дети который год два раза в неделю выходят на лед в 5:45, а по выходным, как правило, в 7.

Показать детям хороший каток мы ездим в другой город. И то, только благодаря спонсорам из числа родителей.

Родной спорткомплекс нашей хоккейной школы уже много лет "заморожен" ремонтом, а в столичном Дворце спорта – все время выставки и концерты.

И при этом всем мы стали вторыми в стране, выиграв у очень сильных соперников.

А что было бы, потренируйся наши дети хоть год в нормальных условиях? Ведь трудиться они умеют как, быть может, никто.

Говорю я об этом не только из любви к этому детскому спорту.

Наша команда так похожа на нашу страну.

Как и в стране, наш киевский клуб пополнили и усилили талантливые ребята с временно оккупированных территорий.

Как и в стране, у нас в разгар неудач эмигрировал важный игрок.

У нас даже тренер, как наши министры, легионер.

У нас, как и в стране, есть своя группа "зрады" и "перемогы".

Кто-то каждый успех окрестит случайностью, а каждую неудачу – закономерностью. Кто-то, наоборот, каждой недоработке найдет оправдание, каждому промаху припишет расчет.

Как и в стране, у нас свои иногда болеют против своих, лишь бы подтвердить свою правоту. Конкуренция у нас порою тоже выходит за грани разумного. Болезненные самооценки и тщеславие мешают радоваться общей победе или печалиться из-за общих потерь.

У нас, как и во всей стране, каждый хорош и силен по отдельности, но соединить это все вместе не всегда удается.

Как и страна, мы умеем объединяться на играх (революциях, войнах), но в обычное время нам бывает трудно договориться даже о дне съемки для общего фото.

Наши дети иногда соревнуются друг с другом ожесточеннее, чем с соперником. Совсем как наши политики, лидеры мнений, чиновники и волонтеры.

На примере нашей маленькой команды видны все проблемы большой страны. Но также и пути их решения.

В прошлом году посреди киевского чемпионата мы остались без тренера и приготовились ожидать краха, а в итоге получили нового молодого специалиста, который привел команду к медалям.

В начале сезона 2016 от нас ушел сильный игрок и пока мы предсказывали развал команды, пришло трое новых. Не хуже.

А посреди года от нас уехал бессменный глава родительского комитета и, как легко догадаться, мы тут же принялись паниковать, не видя ему замены. Но вызвался доброволец на эту должность, и все стало даже лучше, чем прежде – появились и первые серьезные спонсоры, и даже собственный клуб фанатов. А он как будто бы даже кайфует от этой безопасной работы и не требует себе ни благодарностей, ни орденов.

Или вот накануне полуфинала наш вратарь, один из лучших игроков в своем возрасте и амплуа, получил серьезную травму и не смог участвовать в играх.

Пока родители привычно пророчили команде провал, несколько полевых игроков встали в ворота. Конечно, они не сравнятся по мастерству, но все-таки, на крайний случай, есть кому защитить команду.

Все это примеры не только того, что выбор, чаще всего, находится даже там, где его, казалось бы, нет. А еще и того, что не стоит бояться перемен. Особенно, неизбежных.

А еще на примере хоккейной команды видно, что ничего не может улучшить один игрок. Даже Великий Уэйн Грецки не смог привести Лос-Анджелес Кингз к Кубку Стэнли. Так и любой лидер не сделает всех нас разом счастливее и здоровее.

Хоккей – самая командная из всех игр. В хоккее голевой пас равен забитой шайбе и "подносящий патроны" так же важен как тот, кто завершает атаку. Хороший урок для чиновников министерства молодежи и спорта, федерации хоккея и руководства спортивных школ.

Хоккею, как и стране, не обойтись без внешней помощи. Ему недостаточно просто кольца на палке, газона или пустой дороги.

Как украинский хоккей исчезнет без поддержки министерств и городских мэрий, так и украинскому государству будет трудно без международных партнеров.

И все-таки, как показала практика, даже при самых неблагоприятных стартовых условиях можно достигнуть успехов и посрамить скептиков. Просто нужно хотя бы на время по-настоящему стать командой.

Анастасия Береза, журналист, специально для УП.Жизнь