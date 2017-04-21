Справедливість для тих, хто нам не подобається

Ірина Славінська продюсерка радіо "Культура"
2291
21 квітня 2017

Нещодавно в мене запитали, про що буде дискусія, яку я мала модерувати у Львові. Автоматично і цілком помилково я назвала тему – "Мова ненависті". Доволі автоматично почула у відповідь: "То це буде розмова про російську мову?".

Саме цим анекдотом я і відкрила круглий стіл на тему "Ненависть / Пропаганда ненависті" під час конференції "40 років після Гельсінкі: нові виклики свободі – насильство, ненависть, облуда".

Коли готувалася до розмови, подумки виділила для себе три кола проблем.

Реклама:

Перше коло мені особисто видається найбільш очевидним: як ми говоримо? Наприклад, тут можна почати з фокусу на забарвлені та заряджені конфліктом слова: мордор і лугандон, даунбас і тітушки, вата з вишиватою, бойовики й терористи.

Вони всі означають одне й те ж, тобто нічого. Кожна пара слів є системою дзеркал, обернутих одне до одного. Віддзеркалюють самі себе, не мають змісту – тільки емоцію ненависті та заряд поділити світ на "їх" і "нас".

Ми часто готові виділити чітку шеренгу "їх", ворогів... Стоп, але хто такі "ми"? Використання займенників у множині – замість називання на ім’я кожної окремої людини чи інституції – шкодить суб’єктності. Не ясно, хто саме та чому саме діє, хто відповідає, і хто крайній стоїть перед межею, за якою починаються "вони".

У цьому ж контексті окремої згадки вартує мода говорити про "примимрення" – замість примирення. Що говорить про перспективи примирення оця мода на "примимрення"? Я як людина, котра не була війні, навряд чи маю право на міркування про відтінки слова "перемога". Але як філолог я маю право на сумнів щодо того, чи варто ідею миру таким звуконаслідувальним чином висміювати.

Друге коло проблем до теми пропаганди ненависті, що я побачила – розмова про штучні (?) розлами, мальовані за будь-яким довільним критерієм.  Низка розламів є дієвою вже давно, і хтось за ними по лінії згину знову і знову "разламываться рад". Українська та російська, Волинь і УПА, Церква та права людини. Так само соцмережі легко ведуться на будь-який привід, і для бурхливої сварки достатньо так мало, що вистачає навіть слова "куліч" на Великдень.

Хто малює розломи та пунктирну лінію конфліктів, яку жирним наводять співрозмовники-ініціатори суперечок? Це трохи тема про слова, про це я вже писала: іноді меми замінюють справжній обмін ідеями.

Реклама:

Наприклад, "скрєпами" в дискусіях підмінюють духовну ідею про цінність життя кожної окремої людини. Є ілюзія щодо того, що ці суперечки є дискусіями, в яких народжується істина. Але вони є лише клапаном для випускання пари. Смислів крик не генерує.

Я вживаю це безособове дієслово "підмінюють", за ним чути відсутній підмет "вони", але хто ці люди? Ці люди – це "ми", тобто "суспільство", тобто "дискурс" навколо нас. Війна в країні, особисті травматичні досвіди, спосіб висловлювання з боку інституцій стимулює поляризацію.

Мені здається, вона це дозволяє комусь ніби трохи відчути себе на війні. Якщо умовний Я не може чи не хоче бути дієвим на фронті / для фронту / переселенців / волонтерів / інший варіант, залишається боротьба з "кулічами" в соцмережах.

Я не хочу сказати, що всі мережеві висловлювання не є корисними. Але погодьтеся, марнування часу на суперечку з тими, хто в інтернеті не має рації,  не схоже на боротьбу в умовах інформаційної війни.

На таку боротьбу схожа робота, яку ведуть, скажімо, "Stop Fake" або "VoxCheck". Але не хейтерські статуси про тих, кого ви не любите. Є так багато інших способів бути корисними для країни та світу.

Читай також:

Наш світ. Післямова до книжки Тімоті Снайдера "Чорна земля. Голокост як історія і застереження"
Тімоті Снайдер: Найкраще, що може зробити Україна для Донбасу і Криму – це реформуватися сама
Третє коло стосується обов’язків держави та інституцій. "Вбивства були можливими тільки там, де зруйнували державні інституції", – пише Тімоті Снайдер у своїй праці про Голокост "Чорні землі" (цитую за українським перекладом, який вийшов у видавництві "Медуза").

Наводячи приклад окупованих територій, він не раз описує процеси "анулювання державності". І перетворення країн, де діють інституції правосуддя та права на захист – на "шматок землі, заселений істотами без держави й ідентичності".

Пропаганда ненависті, заклики утискати права будь-якої з меншин у суспільстві є кроком у бік руйнування державних інституцій. Мені це видається дуже важливою протиотрутою від ненависті.

До прикладу, саме тому Україна сьогодні не може дозволити собі не бути одностайною в царині захисту прав людини. Всі групи мають бути включені. Адже справедливість – для всіх. Справедливість навіть для тих, хто мені, вам і нам не подобається. Кого ненавидимо. Якщо ненавидимо.

Цей текст з’явився завдяки нагоді взяти участь у конференції "40 років після Гельсінкі: нові виклики свободі насильство, ненависть, облуда", що відбулась у Львові 6-8 квітня.


Реклама:


Реклама:

Тетяна Пушнова

677 днів життя біженки і громадянки

редакторка УП.Культура

Микола Кулеба

Навіщо росіянам українські діти

засновник та керівник Save Ukraine

Віктор Ляшко

Від пострадянської до прогресивної європейської. Як змінилась система реабілітації за 2023 рік? 

міністр охорони здоров’я
 3682
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 9660
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська
 7279
КУЛЬТУРА

Мистецький бунт: за що ми любимо Сергія Параджанова

Кирило Троїцький