"Найкраща країна для геїв". Як я сама подорожувала по Ірану

"Ти божевільна. Це неможливо! Сама в Іран? Тебе вкрадуть!" – такого мені багато говорили перед поїздкою в Іран.
Я вже раз була в цій країні у 2013-му році в туристичній групі, і зрозуміла, що вона не така, як нам малюють її новини по телебаченню. Точніше, що є іранська влада, а є звичайні люди.
Моя особиста думка – між ними прірва. Якщо ви хочете бути туристом в Ірані, не варто судити про нього, виходячи з теми санкцій та ядерної зброї.
Минулого разу я відвідала багато історичних місць, тому цю поїздку вирішила присвятити соціальному зануренню в місцевий контекст.
Перед поїздкою я склала список міст, в яких хочу побувати, та виписала адреси хостелів. Дуже не люблю планувати поїздки, тому вирішила, що все має бути якомога більш спонтанно.
Подорожувати дівчині самій по Ірану – нестандартно, але абсолютно безпечно. Іслам, державна релігія, забороняє торкатися до жінок, тому максимальні неприємності, які я пережила – це свист, сигнали вслід, а також нав'язлива пропозиція сексу на вулиці. Але все по порядку.
|Подорожувати дівчині самій по Ірану – нестандартно, але абсолютно безпечно. Іслам забороняє торкатися до жінок
ТЕГЕРАН. ІРАНСЬКІ ТРАНСВЕСТИТИ
В іранській столиці я зупинилась у хлопця, з яким познайомилась під час минулого групового візиту в цю країну.
Три роки ми з ним спілкувалися по інтернету, і це було досить проблематично, адже в Ірані заблокований Facebook, Twitter, Youtube, деякі сторінки з Instagram.
Всі іранці встановлюють VPN та користуються цими сайтами, але проблема в тому, що VPN сповільнює інтернет. Через те найпопулярніший месенджер в Ірані – Телеграм. За допомогою нього ми й спілкувалися з другом.
Амін розповів мені про дуже важливу іранську традицію – тароф. Якщо коротко – то це пропозиція, яку роблять з розрахунку на те, що людина відмовиться її приймати. Така собі словесна гра, ритуал: ти пропонуєш людині те, що не готовий віддати, а вона відмовляється, ти знову пропонуєш, вона знову відмовляється.
"Ми це робимо для того, щоб створити дружню атмосферу", – пояснив хлопець.
У цій країні все пронизано тарофом, і для іноземця важко зрозуміти, де реальна пропозиція, а де ні.
Коли ми з Аміном були в гостях у його друзів, він мені пояснював, де тароф, а де ні.
Про іранську гостинність написано дуже багато. "Не пропонуй нам своєї допомоги при накриванні на стіл, цим ти нас ображаєш. Нам приємно налити гостю чай", – вчив мене Амін.
Його мама приготувала нам іранську національну страву – гурме сабзі (рідка їжа з різними типами рослин та м’ясом, її їдять разом з рисом), також суп та десерт.
|Мама Аміна приготувала іранську національну страву – гурме сабзі (рідка їжа з різними типами рослин та м’ясом, її їдять разом з рисом), також суп та десерт
Іранці – нація любителів пікніків, тому не дивно, що за пару годин після мого прильоту ми пішли з друзями Аміна на пікнік.
"А правда, що у вашій мові є слово "харашьо" і воно означає "добре"?
В нашій мові це дуже-дуже погане слово, ніколи не говори його перед хлопцем!" – сказав мені друг. – "Ось дивися! Мілад, харашьо!"
Обличчя хлопця набуває здивовано-злісно-роздратованого вигляду. Амін пояснює йому, в чому справа, і той дивується ще більше.
"Це слово означає, що я хочу зробити щось дуже погане з його сестрою!", – пояснює хлопець.
Несподівані речі на цьому не припинялися.
"Дивися, я ось цілую свого друга в щоку. Це наша традиція, і це не означає, що ми геї", – сказав Амін. – "Якщо я в Україні поцілую друга в щоку, люди будуть вважати мене геєм?"
"Так, а ще у нас є такі, що агресивно налаштовані до геїв, то можуть і побити", – відповідаю я.
"Я можу себе захистити!" – впевнено каже хлопець.
Цікава ситуація сталась в Студентському парку в Тегерані. Ми побачили групу хлопців, одягнених в жіночий одяг (за європейськими мірками) та з нафарбованими обличчями, які йшли, по-жіночому хитаючи стегнами.
"Трансвестити", – пояснив мені Амін.
В Ірані трансвестити? Як це? І їх ніхто не б’є?
"Якщо поліція буде вважати, що вони небезпечні, то їх арештують. Люди нічого їм не будуть робити, адже як ми можемо втручатися в чуже життя? Наша культура цього не дозволяє", – сказав Амін.
"В Ірані легко можна зробити операцію зі зміни статі", – розповів мені пізніше ще один знайомий, Сіна.
В статті Вікіпедії "Transsexuality in Iran" зазначається, що ще у 2008 році в Ірані робилося більше операцій із зміни статі, ніж будь-де в світі, за винятком Таїланду.
Кому потрібно, уряд повертає до половини витрат на операцію.
У Тегерані я пробула два дні. Згідно традицій іранської гостинності, Амін максимально турбувався за мене, платив скрізь та ображався, коли я хотіла платити за себе. Потім допоміг купити мені залізничний квиток в наступне місто мого призначення, Табріз, провів на поїзд і ми попрощалися.
|У Тегерані я пробула два дні. Залізничний вокзал міста
ТАБРІЗ. СУВОРЕ МІСТО З ПОЛІЦІЄЮ ЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
В шестимісному купе поїзда зі мною їхали три жінки, одна з яких заговорила зі мною гарною англійською.
Дізнавшись, що я подорожую сама й збираюся зупинитися в хостелі, сказала: "Будь моєю подругою й зупинися в мене вдома. Я попрошу маму приготувати нам кебаб".
Пам'ятаючи про тароф, я подякувала за пропозицію. Написала Аміну: "Дівчина пропонує мені в неї пожити. Як зрозуміти, тароф це чи ні?".
"Скажи їй, що знаєш про тароф. Далі побачиш по спілкуванню", – порадив мені він.
Маріам розповіла, що вона PhD-студентка в сфері математичної логіки, спеціалізується на теорії складності обчислень. Викладає математику в школі для дівчаток.
"Я бачу, що тобі нудно. Зараз я поділюся інтернетом зі свого телефону, щоб ти могла перевірити соцмережі", – ох ця іранська гостинність… Як же багато разів після того я почувала, що в Україні такого не могло б бути.
Зранку, коли ми вже під’їжджали до Табрізу, я несміливо запитала: "Маріам, ти запрошуєш мене до себе?"
"Так, чому ж ні. Я живу недалеко від вокзалу", – відповіла вона.
До дому Маріам ми добралися на shared taxi – коли в таксі сідає більше однієї людини, й оплата ділиться на всіх. Після того пересувалися по місту на її авто.
Дівчина познайомила мене з її мамою, ми поснідали й поїхали на знаменитий базар Табрізу, найбільший критий ринок світу, який занесений до спадщини ЮНЕСКО. Спеції, одяг, взуття, солодощі....
|На знаменитому базарі Табрізу, найбільшому критому ринку світу, який занесений до спадщини ЮНЕСКО
Після прогулянки ми прийшли додому до Маріам, пообідали й прилягли поспати. Післяобідній сон – це іранська традиція. З 14 години десь до 17-18 всі магазини та урядові будівлі закриті на обідній та молитовний час, який всі використовують на свій розсуд.
Наступного дня мені довелося побачити так звану поліцію моралі, яка в Ірані називається поліцією етичної безпеки. Ми були в затишному студентському парку, де багато дерев і легко можна сховатися парам.
|В Ірані є так звана поліція моралі, яка тут називається поліцією етичної безпеки
В Ірані ходити, тримаючись за руки, можуть або одружені пари, або хлопець з хлопцем та дівчина з дівчиною. Обійматися, а тим більше цілуватися на вулиці заборонено (крім людей однієї статі). За порушення цих правил хлопця й дівчину чекає арешт.
"В Тегерані люди можуть робити, що хочуть. Там поліція не дуже сувора, інші люди можуть навіть почати захищати пару, якщо їх поліція хоче її арештувати.
А в Кумі, наприклад, люди самі можуть викликати поліцію, якщо їм не подобається поведінка оточуючих", – розповіла Маріам.
В парку ми побачили патруль поліції етичної безпеки, який складається з солдата Sepah (Корпусу стражів ісламської революції – воєнізованого формування, покликаного захищати здобутки революції), а також поліцейського.
"Мої знайомі зустрічалися пару років, і одного разу їх спіймала поліція на тому, що вони трималися за руки. Перед хлопцем поставили вибір: або одружуйся, або в тюрму. Він обрав одруження, і всі родичі були щасливі: ну нарешті!" – сміється Маріам.
Ми побували в горах Ейналі, покаталися на підйомнику, відвідали інші парки. В одному з них побачили хлопців, які грали на гітарі та співали.
Раптом вони стишили голос. Маріам пояснила: це тому, що йде поліція. Співати гучно заборонено.
Також тут заборонені стилі музики, відмінні від фолку та попу. Хоча існують співаки в стилі репу – наприклад, Реза Пішо.
ФОТО гори
Вночі ми з Маріам каталися на її машині по місту та гуляли по центральній вулиці.
"Як добре, що ти приїхала. Я завжди хотіла погуляти нічним містом, але не мала з ким. Дівчина не може сама ходити по місту вночі", – розповіла дівчина.
Цікаво, що до багатьох будівель в Ірані є доступ до людей на візках.
|До багатьох будівель в Ірані є доступ до людей на візках
Маріам хотіла запросити мене на перегляд фільму в університеті, де вона вчиться, але виявилося, що щоб увійти на територію університету, іноземцям необхідно брати спеціальний дозвіл в міській адміністрації.
Я прогостювала в дівчини три дні. Вона платила за мене скрізь – в таксі, в кафе, вхідні квитки, категорично відмовлялась, щоб я купувала хоча б якісь продукти.
"Ти моя гостя. Коли приїду в Україну, я буду твоєю гостею", – сказала Маріам. Я дуже чекаю цього моменту, ми стали справжніми подругами.
ХАМЕДАН. ЯК Я БУЛА ЦИРКОВОЮ ТВАРИНКОЮ
Хамедан – одне з найстаріших міст Ірану і світу, воно стояло на давніх торговельних шляхах.
Я дуже хотіла в ньому побувати, але в Маріам були побоювання, адже це не дуже велике місто, й реакція на самотню туристку там могла бути різною.
Маріам посадила мене в автобус в Табрізі, і асистент водія, Мейса, пообіцяв, що його 10-річний племінник о 8 ранку покаже мені місто, я навіть поговорила по телефону з цим хлопчиком.
Але тут, на жаль, мене спіткала неприємна ситуація.
О 8 ранку Мейса сказав мені сісти в легковий автомобіль, водієм в якому був його знайомий, як я зрозуміла.
ФОТО вулиція з горами
"Мабуть, ми їдемо зустріти його племінника", – подумала я.
Ми від’їхали з цим чоловіком від автовокзалу й зупинилися, стоїмо хвилин 5, щось чекаємо. Моє серце починає битися швидше: я в чужій країні, до того ж, неймовірно гендерно сегрегованій, в чужому місті, в автомобілі з незнайомим чоловіком, чекаю неясно чого.
Набрала в гугл-перекладачі "Що ми чекаємо?", натиснула переклад на фарсі, показала цьому чоловіку. Він замахав кудись вбік. За пару хвилин звідти з’явився Мейса. Він сів у машину й ми поїхали.
Запитали в мене, які місця я хочу відвідати, я їм дала роздрукований перелік "10 місць, які обов’язково треба відвідати в Хамедані".
Вони говорили між собою на фарсі, сперечалися, сміялися. Привезли мене до могили іранського поета Баба Тахер, з неї відкривався гарний вид на місто.
"Finish – call Meisa!" – приклав водій руку до вуха і поїхав.
"А де ж племінник?" – подумала я, але мені не вистачило б жестів, щоб це запитати.
Після огляду цього місця мене відвезли ще в одне – Ganjameh inscriptions – кам’яні плити, на яких висічені повчання персидських царів своїх дітям.
|Ganjameh inscriptions – кам’яні плити, на яких висічені повчання персидських царів своїх дітям
Біля цієї пам’ятки також красивий водоспад. Іранські хлопці, крім того, що дуже стежать за своїм зовнішнім виглядом, люблять робити селфі.
|Іранські хлопці, крім того, що дуже стежать за своїм зовнішнім виглядом, люблять робити селфі
В якийсь момент Мейса дав мені телефонну трубку, і я подумала, що мені дають поговорити з обіцяним племінником, але потім по сміху Мейси та його друга я зрозуміла, що вони хотіли, щоб хтось на другому кінці дроту пересвідчився, що вони везуть іноземку. Потім вони під’їхали до магазину, і ще їх один знайомий роздивився мене.
Це одна з неприємностей в Ірані: коли люди, які ніколи не бачили європейців, тебе сприймають як екзотичне створіння й намагаються всім показати. Часто це буває цікаво, але тут явно був не той випадок.
Через якийсь час мені подзвонила Маріам: вона поговорила з Мейсою, і виявилося, що ми зараз їздимо не тому, що чекаємо племінника (можливо, міфічного), а мене возять в таксі з погодинним тарифом.
"Що? Тобто мене показують ледь не як циркову тваринку, і я ще й за це гроші маю платити?" – я ледь не розплакалась.
"Вони вимагають, щоб ти заплатила 300 тисяч ріалів (9,5 доларів) за ці 2,5 години. Вони висадять тебе біля найближчої пам’ятки", – пояснила Маріам.
Коли я заплатила ці гроші, обличчя Мейси сяяло, як у дитини. Він не міг повірити своєму щастю, і я зрозуміла, що це величезна сума для них.
Я сиділа насупленою, розчарованою через те, що мене надурили, і Мейса повернув мені 100 тисяч ріалів.
Мені було сумно не через гроші, а через ставлення. До цього моменту я переживала тільки прекрасне ставлення до себе, отримувала набагато більше, ніж очікувала, а тут доля мене отак взяла й тикнула носом в реальність. Але зрештою, це не така вже й велика сума.
Я планувала бути в Хамедані декілька днів, але через цю ситуацію передумала – незатишно стало у цьому найдавнішому місті світу.
Відвідавши могилу Авіценни, я попрямувала на автовокзал, по дорозі познайомилась із дівчиною, яка поїхала зі мною й допомогла купити квиток.
Назад вирішила пройтися пішки вздовж дороги, адже в мене було багато часу, плюс це мало б зайняти максимум 40 хвилин.
Я не бачила, щоб там ходили люди, тим більше, жінки, в той час як мій тегеранський друг радив ходити тільки там, де багато людей, але мій девіз – "не шукаю легких шляхів".
Що буде, якщо я зроблю те, що з легкістю можу зробити в Україні? Тим більше, це день.
Отже, я пішла вздовж дороги зі своїми двома сумками, й наслідки настигли мене швидко: мені сигналили та свистіли з машин, які проїжджали повз. Ті водії, які зупинялися на узбіччі, проводили мене довгим поглядом, щось кричали. Я була впевнена, що більше нічого зі мною не станеться – заборона торкатися жінки в Ірані реально діє.
В певний момент мені треба було перейти дорогу, але я не могла це зробити через особливості іранського дорожнього руху – тут всі йдуть і їдуть одночасно, і є великий ризик бути збитою автомобілем.
Біля мене зупинилося авто з чоловіком та жінкою всередині, я їм сказала, що мені треба в центр, і вони підкинули мене. Англійською майже не говорили, але розпитали, звідки я, одружена чи ні.
На вулиці, прилеглій до центра міста, до мене підійшов чоловік з гарною англійською, який спочатку говорив на нейтральні теми, а потім хотів запросити до себе додому.
"Ще чого. Хоч би спокійно піти від нього", – подумала я. Сказала, що для мене нетипово йти самій поряд з чоловіком, і він показав мені, як вийти на центральну вулицю.
Я купила лаваш і води, присіла поїсти на лавці. Знову приваблювала до себе увагу більшої половини людей, хоча спеціально одягнула темні окуляри.
Деякі чоловіки намагалися зі мною поговорити, і я б підтримала розмову, якби вони знали хоча б трохи більше слів англійською або я знала трохи на фарсі.
|Я приваблювала до себе увагу більшої половини людей, хоча спеціально одягнула темні окуляри
"Only?" – спитав один чоловік, показуючи на мене. "Friends", – махнула я кудись далеко, пам’ятаючи пораду, що не можна говорити про те, що я сама.
Він похитав головою й намалював у себе в блокноті обличчя з бородою. Так як питання про сімейний стан мені вже ставили багато інших людей, то я зрозуміла, що він має на увазі. Його метод запитати, не знаючи мови, дуже мене розвеселив.
Також я сходила на базар, теж в темних окулярах. Намагалась знайти одну з історичних пам’яток, але навіть поєднання карти та методу "язик до Києва доведе" мені не допомогло.
Але зате я приловчилась переходити дорогу між автомобілями й розповіла про це Аміну. "Молодець! Ти смілива й це правдивий комплімент", – сказав він мені.
Далі буде…
Катерина Цибенко, спеціально для УП.Життя