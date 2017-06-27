Декілька слів про музей монументальної пропаганди

Музей Монументальної Пропаганди СРСР – це проект-дослідження, мета якого – збереження, документація та вивчення об`єктів пропагандистського мистецтва комуністичної епохи в Україні заради передачі знань про тоталітарне минуле наступним поколінням.

Проект ініційований Київською міською радою. Фінансується за рахунок корпоративних та приватних внесків. Музей буде розташовуватись на території ВДНГ у м. Києві. Відкриття музею планується на листопад 2017 року.

Назва Музею монументальної пропаганди СРСР йде від висунутого Леніним у 1918-му році плану "монументальної пропаганди".

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Початково, взявши за приклад ідеї Томмазо Кампанеллі з утопічного твору "Місто Сонця", за цим планом були споруджені сотні монументів з тимчасових матеріалів, що майже не збереглися.

Проте з 1930-х років План став одним з провідних каналів реалізації "єдиного методу" соціалістичного реалізму й набув систематичного характеру, перетворивши громадський простір на повністю ідеологічно контрольований.

Предмети монументального мистецтва, культура радянського часу – це не лише образи минулого, які українське суспільство воліє забути. Це поле дослідження для розуміння епохи, яка досі впливає на спосіб мислення своїми особливостями міфотворення, способами створення образів вождів і героїв.

Об’єкти мистецтва радянського Великого стилю стануть предметом аналізу пропагандистських задач і соціального замовлення, репресивних функцій та впливу на естетичні смаки масового споживача. Художня цінність таких предметів може бути як незаперечною, так і сумнівною, але у всіх випадках – це матеріал, який дає можливість розуміти механізми вибудовування ідеологічних міфів. Експонатами музею стануть монументальні скульптури та інші артефакти, що були демонтовані та мають історичну цінність.

Проект буде складатись із двох експозиційних блоків. До першого, розташованого просто неба на алеї ВДНГ, увійдуть матеріальні об’єкти: скульптури, елементи монументального мистецтва, засоби агітації. Разом із інформаційним супроводом, коментарями філософів, мистецтвознавців, дослідників радянської доби, вони формуватимуть ряди, групи, розповіді про історію доби. Другий блок має розташовуватись в одному з павільйонів Експоцентру. Змінна або постійна експозиція буде містити архівні документи (тексти, відео, фото) та доповнюватись художніми інтервенціями. Окрім цього, майданчик має стати місцем для освітніх заходів і дискусій.

Музей монументальної пропаганди CРСР – це проект-дослідження. Ми не ставимо собі за мету давати глядачам остаточні відповіді та готові рішення – натомість будемо задавати питання, заохочувати до обговорення та подальшого розширення і розвитку проекту. Ми віримо, що створення такого музею – це крок до побудови змістовного діалогу в суспільстві та осмислення нашого минулого.

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Кураторська група проекту: Володимир Кадигроб, Оксана Баршинова, Валерія Лазаренкоко, Валерія Карпань, Олександр Бурлака, Міхаель Фер