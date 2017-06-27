Декілька слів про музей монументальної пропаганди

Музей Монументальної Пропаганди СРСР – це проект-дослідження, мета якого – збереження, документація та вивчення об`єктів пропагандистського мистецтва комуністичної епохи в Україні заради передачі знань про тоталітарне минуле наступним поколінням.
Проект ініційований Київською міською радою. Фінансується за рахунок корпоративних та приватних внесків. Музей буде розташовуватись на території ВДНГ у м. Києві. Відкриття музею планується на листопад 2017 року.
Назва Музею монументальної пропаганди СРСР йде від висунутого Леніним у 1918-му році плану "монументальної пропаганди".
Початково, взявши за приклад ідеї Томмазо Кампанеллі з утопічного твору "Місто Сонця", за цим планом були споруджені сотні монументів з тимчасових матеріалів, що майже не збереглися.
Проте з 1930-х років План став одним з провідних каналів реалізації "єдиного методу" соціалістичного реалізму й набув систематичного характеру, перетворивши громадський простір на повністю ідеологічно контрольований.
Предмети монументального мистецтва, культура радянського часу – це не лише образи минулого, які українське суспільство воліє забути. Це поле дослідження для розуміння епохи, яка досі впливає на спосіб мислення своїми особливостями міфотворення, способами створення образів вождів і героїв.
Об’єкти мистецтва радянського Великого стилю стануть предметом аналізу пропагандистських задач і соціального замовлення, репресивних функцій та впливу на естетичні смаки масового споживача. Художня цінність таких предметів може бути як незаперечною, так і сумнівною, але у всіх випадках – це матеріал, який дає можливість розуміти механізми вибудовування ідеологічних міфів. Експонатами музею стануть монументальні скульптури та інші артефакти, що були демонтовані та мають історичну цінність.
Читай також:
Проект буде складатись із двох експозиційних блоків. До першого, розташованого просто неба на алеї ВДНГ, увійдуть матеріальні об’єкти: скульптури, елементи монументального мистецтва, засоби агітації. Разом із інформаційним супроводом, коментарями філософів, мистецтвознавців, дослідників радянської доби, вони формуватимуть ряди, групи, розповіді про історію доби. Другий блок має розташовуватись в одному з павільйонів Експоцентру. Змінна або постійна експозиція буде містити архівні документи (тексти, відео, фото) та доповнюватись художніми інтервенціями. Окрім цього, майданчик має стати місцем для освітніх заходів і дискусій.
Музей монументальної пропаганди CРСР – це проект-дослідження. Ми не ставимо собі за мету давати глядачам остаточні відповіді та готові рішення – натомість будемо задавати питання, заохочувати до обговорення та подальшого розширення і розвитку проекту. Ми віримо, що створення такого музею – це крок до побудови змістовного діалогу в суспільстві та осмислення нашого минулого.
Кураторська група проекту: Володимир Кадигроб, Оксана Баршинова, Валерія Лазаренкоко, Валерія Карпань, Олександр Бурлака, Міхаель Фер