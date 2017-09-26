Як працюватиме нова система закупівель ліків в Україні

На хвилі процесу обговорення медичної реформи особливо важливо розібратися у новій системі закупівель ліків та медвиробів для України, що діятиме із 2019 року.

МОЗ України розпочало роботу по реформуванню цієї сфери у 2015 році, створивши Робочу групу по реформуванню системи закупівель лікарських засобів та медичних виробів, яку очолив заступник міністра Ігор Перегінець.

Я працював у складі Робочої групи разом із представниками влади, громадських і міжнародних організацій, потужного експертного поля і мав можливість долучитися до розробки концепції нової системи закупівель.

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Ми пройшли довгий шлях, проаналізувавши досягнення та слабкі сторони правового поля у царині охорони здоров’я України, інтегрувавши позитивні моменти із важливого досвіду закупівель з допомогою міжнародних спеціалізованих організацій.

І в кінці серпня 2017 року Кабінет Міністрів схвалив Концепцію реформування механізмів публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів.

В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ЦЯ КОНЦЕПЦІЯ

Вона передбачає створення Централізованої закупівельної організації (ЦЗО), яка здійснюватиме закупівлі лікарських засобів та медичних виробів як на національному та місцевому, так і на міжнародному рівнях з використанням механізмів довгострокових рамкових угод та інструментів електронних закупівель.

Тобто, замовники зможуть за власним бажанням передати ЦЗО повноваження щодо здійснення для них публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів.

При цьому ЦЗО має організовувати та проводити процедури закупівель та закупівлі за рамковими угодами в інтересах замовників, за результатами яких замовники будуть укладати договори про закупівлю із переможцями торгів та безпосередньо оплачувати їм вартість закуплених товарів.

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За умови успішної реалізації, такий підхід до закупівель має значно знизити корупційні ризики, сприяти проведенню прозорих закупівель та раціональному використанню бюджетних коштів завдяки "професіоналізації" і оптимізації закупівельної діяльності та агрегуванню обсягів закупівель.

В рамках таких закупівель ідентичні потреби різних замовників в усіх регіонах України, що звернулися до ЦЗО, мають об’єднуватися в цілях закупівлі, а прийняття рішень та звітність відбуватимуться максимально прозоро для громадськості.

Важливою складовою такої діяльності ЦЗО мають стати прямі закупівлі у іноземних та національних виробників.

Звісно, реалізація зазначеного буде потребувати внесення змін до діючого законодавства.

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ

ЦЗО утворюється за рішенням МОЗ і йому ж підпорядковується.

До складу ЦЗО має входити Наглядова рада, яка складатиметься із представників центральних органів виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій.

Керівником ЦЗО зможе стати людина із глибоким досвідом у сфері охорони здоров’я, яку обере конкурсна комісія із залученням представників міжнародних та громадських організацій.

Ми очікуємо, що ЦЗО виконуватиме функцію потужного чинника професіоналізації у сфері публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів особливо завдяки персоналу з поглибленим знанням правових і процедурних аспектів та потреб замовників.

Штат співробітників ЦЗО має включати фахівців як із сфери публічних закупівель, так і зі сфери обігу лікарських засобів та медичних виробів, зокрема фармацевтів, юристів, фінансових фахівців, які будуть працювати за достойну зарплатню.

На етапі утворення та початковому етапі діяльності ЦЗО буде фінансуватися за рахунок міжнародних донорських благодійних внесків.

Надалі ЦЗО діятиме на основі сервісних внесків замовників, які користуватимуться послугами ЦЗО, розрахованих за прозорими тарифами.

Попри необхідність замовників оплачувати послуги ЦЗО, в підсумку економія бюджетних коштів буде значно перевищувати затрачені кошти.

При цьому у замовників не буде необхідності відволікати своїх співробітників від здійснення їх безпосередніх обов’язків.

ЩО Й ЗА ЧИМ? ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

Концепція має повністю запрацювати до 2019 року.

На першому етапі реалізації, який втілюватиметься до кінця 2017 року, будуть розроблені інституційні та нормативні засади для реформування механізмів публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що забезпечить процес створення і діяльності ЦЗО в рамках пілотного проекту та підготовки співробітників ЦЗО.

Зазначене стане основою для реалізації пілотного проекту публічних закупівель препаратів для потреб науково-дослідних установ, підпорядкованих Національній академії медичних наук, установ, підпорядкованих МОЗ та/або пілотного проекту публічних закупівель для задоволення потреб регіональних замовників.

На другому етапі, який розпочнеться у 2018 році, розвиватиметься та посилюватиметься кадровий та економічний потенціал закупівельної організації, продовжиться процес налагодження її операційної діяльності, що включає: організацію обміну досвідом з аналогічними організаціями в країнах-членах ЄС; навчання працівників за міжнародними програмами, проведення додаткових пілотних публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів.

Звісно, що під час налагодження діяльності ЦЗО необхідно відпрацювати та врахувати проблемні питання, які були виявлені на практиці здійснення закупівель із залученням міжнародних спеціалізованих організацій, в тому числі в частині забезпечення безперебійності та своєчасності поставок ліків та медичних виробів, максимального скорочення строків поставок тощо.

Слід зазначити, що фінальною умовою для виникнення правових підстав та старту роботи ЦЗО на повну потужність (а не в якості пілотного проекту) має стати затвердження Кабміном та набрання чинності відповідного нормативно-правового акту, яким визначатимуться особливості створення та діяльності такої організації.

ЩО ПРИНЕСЕ РЕАЛІЗАЦІЯ РЕФОРМИ ЗАКУПІВЕЛЬ ЛІКІВ ТА МЕДВИРОБІВ

Якісно новий підхід до публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів допоможе:

Максимально забезпечити потреби пацієнтів;

Знизити рівень корупції у сфері публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів;

Побудувати ефективну систему звітності, контролю та відповідальності перед громадськістю;

Узгодити національне законодавство у сфері публічних закупівель із директивами ЄС;

Налагодити довіру бізнесу і суспільства до системи публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів;

Раціонально використовувати бюджетні кошти;

Зменшити бюрократію.

Замовники на центральному та регіональному рівні, що приймуть рішення користуватися послугами ЦЗО, зможуть довірити закупівлі та їх юридичний супровід професійно підготовленим фахівцям.

Вони більше не витрачатимуть зусилля на довгу процедуру закупівлі, оскарження закупівель учасниками тощо.

За замовниками залишиться тільки розрахунок потреб, моніторинг споживання та контроль залишків.

При цьому, як вже зазначалось вище, замовники не зобов’язані звертатись до ЦЗО і мають право самостійно здійснювати закупівлі.

Однак, якщо вартість лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються замовниками самостійно, перевищує вартість аналогічних товарів, що закуповуються ЦЗО, то у контролюючих органів мають виникнути запитання щодо неефективного і нераціонального використання бюджетних коштів, а також можливої корупційної складової тощо.

Що стосується пацієнтів, то успішна реалізація нового підходу до закупівель має забезпечити безперебійне та своєчасне отримання хворими необхідних якісних ліків та медичних виробів.

Максимально мінімізувавши корупційні ризики, зробивши процес закупівлі прозорим, оптимізувавши закупівельну діяльність та залучивши спеціально навчених професійних фахівців, ЦЗО має забезпечити значну економію бюджетних коштів, які можуть використовуватися для закупівлі додаткових лікарських засобів та медичних виробів з метою задоволення потреб більшої кількості пацієнтів.

Як свідчить досвід здійснення закупівель із залученням міжнародних спеціалізованих організацій, практика додаткових закупівель необхідних ліків за зекономлені кошти вже використовується у нас в державі.

Дмитро Алешко, партнер ЮФ "Правовий Альянс"