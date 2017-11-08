Домашние задания в школе – имитация учебы, отнимающая силы и время

Мы все учились в школе, и все получали домашние задания.

Некоторые мы выполняли, некоторые – игнорировали, или сдирали у товарищей.

Но никогда не подвергали сомнению право учителей задавать их, потому что как-то само собой подразумевалось, что "домашка" для чего-то нужна, что её выполнение принесёт нам какую-то пользу.

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Теперь я сам педагог, и сам иногда задаю задания на дом. Но с каждым годом я всё менее и менее убежден, что поступаю правильно, и сейчас вы узнаете, почему.

Наличие или отсутствие домашних заданий – само по себе не хорошо и не плохо. Домашние задания – всего лишь инструмент, такой же, как лекарство: человеку больному оно принесёт пользу, а здоровому – навредит.

Наша система образования тяжело, неизлечимо больна. Собственно, страдает она целым комплексом болезней. Это и организационный паралич, и финансовая дистрофия, и методологическая деменция, и кадровая анорексия, и еще полудюжина других, – и пока ниоткуда не следует, что ей удастся выкарабкаться.

Давайте обратимся к цифрам.

Вот вам симптомы болезни, которую я бы назвал "предметной шизофренией". Уже в первом классе у детей есть 10 отдельных предметов. С каждым классом число их возрастает, пока к 9-му классу предметов не становится 18, а в 11-м — вообще 20!

При этом согласно санитарным нормам максимально допустимая нагрузка на первоклассников – 20 часов в неделю, а на старшеклассников – 33, – правда, им могут добавить еще 5 часов на дополнительные (!) предметы.

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Согласно санитарным нормам максимально допустимая нагрузка на первоклассников – 20 часов в неделю, а на старшеклассников – 33+5. Фото Petunyia/Depositphotos

Очевидно, что на значительную часть предметов выделяется один-два урока в неделю (а иногда и один урок в две недели).

Пользы от таких занятий – ноль.

Не думаю, что кто-либо из вас может пересказать в подробностях содержание какой-нибудь скучной передачи, которую вы нехотя просмотрели неделю назад.

Но что делать педагогам, которые всё же хотят, чтобы дети выучили их предмет?

Они расширяют временные рамки урока за счёт выдачи домашних заданий.

Надо сказать, что объем домашних заданий, задаваемых ученикам, также регламентируется санитарными нормами.

Согласно ДСанПіН 5.5.2.008-01, в первом классе домашних заданий вообще быть не должно, второкласснику можно задать ровно столько заданий, чтобы он потратил на их выполнение не более 45 минут в день, третьекласснику – на 1 час 10 минут в день, и так далее.

Старшеклассникам уже разрешено задавать столько заданий, чтобы они могли выполнить их за 4 часа своего свободного времени.

Конечно! Ведь у них на 33+5 уроков в неделю приходится 20+ предметов!

Вот тут-то и становится предельно наглядной порочность всей системы.

Давайте подсчитаем. 38 часов в неделю + 4 часа домашних заданий, умноженные на 7 дней в неделю (ведь задания на выходные никто не запрещал!) – сколько это получится? 66 часов.

У наших детей 66-ти часовая 7-дневная учебная неделя!

Круто? Как вы, уважаемые взрослые, чувствуете себя после 40-часовой рабочей недели?

А теперь представьте, что вы должны работать в полтора раза дольше. И при этом совершенно бесплатно.

Поэтому, увы! Домашние задания – это лекарство, которым пытаются лечить симптомы, а не на саму болезнь. А может, и не лекарство вовсе, а пустышка, плацебо, имитация учебы, только отнимающая силы и время.

Впрочем, от защитников домашних заданий часто приходится слышать расхожее утверждение: дескать, для доведения любого навыка до совершенства необходимо потратить 10 000 часов, – и при этом всегда ссылаются на обучение игре на фортепиано путем проигрывания гамм.

Аналогия абсолютно неуместна.

Какой навык отрабатывается с помощью выполнения домашних заданий? Навык самостоятельной работы?

Но тогда задание для каждого ученика должно быть абсолютно уникальным, чтобы решение нельзя было найти в интернете или списать у друга.

Навык работы с информацией?

Но тогда задание должно быть поисковой, исследовательской работой, и при этом обязательно коллективной, потому что сейчас никакое исследование, конструирование или творчество не является уделом одиночек.

И снова обратимся к цифрам.

10 000 часов за 11 лет – это три часа в день без каникул и выходных. Для того, чтобы довести до совершенства знание 8 предметов из 20, ученику придется отказаться не только от сна, но и от посещения школы! (Полагаю, это был бы наилучший выход).

Поэтому своим преподавателям я говорю: если кто-либо из ваших учеников хочет и может выполнять дополнительные задания по вашему предмету в своё свободное время – задавайте, но только им и то – дозировано.

Если же вы начнете грузить всех сверх меры и без разбора – я лично каждому из вас буду на выходные задавать домашние задания: прочитать книгу по педагогике или психологии, написать на эту тему эссе и в понедельник явиться ко мне в кабинет для сдачи зачета по теме.

Пока ещё я не приводил свою угрозу в исполнение, но чувствую, скоро придётся.

Алексей Греков, частная школа "Афины" (Киев), соучредитель и директор по стратегическому развитию, специально для УП.Жизнь