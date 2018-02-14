Украинское кино, спасибо, что ты есть

Анна Паленчук учредитель кинокомпании 435 FILMS, соучредитель украино-грузинской компании MAQ-ENTERTAINMENT, член Национальной киноакадемии
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14 лютого 2018

Как украинский кинопродюсер, хочу признаться в любви кино. Потому что наконец ему можно говорить: "Спасибо тебе за то, что ты есть".

Раньше у украинских киношников была такая шутка: "Украинское кино, как суслик, никто его не видел, но все о нем слышали".

Долго шутка была до боли обидной правдой. Мы работали над мифическим продуктом, который доходил до зрителя в виде интернет новостей, что такой-то фильм на таком-то международном фестивале.

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У украинского общества долго не было запроса и потребности смотреть украинское кино.

Не был героя, близких историй.

Если даже самый топовый по занятости и гонорарам украинский актер выходил на улицу, его никто с автографами не преследовал и, мало того, даже не узнавал.

И дело не в том, что актеры ходят по улицам без грима, дело в том, что среди них долго не появлялось людей, со звездным статусом.

Вспомните раскладки журналов за границей, в аэропортах. С обложек взирают звезды кино. Недостижимые актеры, с лоском одетые, причесанные и без особых морщин в 60 лет.

С обложек наших глянцевых и недоглянцевых изданий смотрят политики и представители шоу бизнеса. Политикам широко улыбаться нельзя, певцы меркнут в своих неоновых шубах… И получается срез общества. Без культурных героев.

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Но уже в этом году этот тяжеловесный теплоход заметно развернул свой курс.

Весной 2018-го в Украине во второй раз вручат национальную кинонаграду "Золотая дзыга".

Нам уже есть кого награждать, и более того, есть из кого выбирать.

Как один из киноакадемиков, голосующих за картины, соревнующиеся за "Золотые дзыги", я не могу не испытывать эйфории. В этом году на получение национальной кинопремии претендуют 59 фильмов!

Только вдумайтесь, 59!

8 – анимации, 22 – короткий метр (игровые), 13 – полный метр документальные, 16 – полный метр игровые.

В нашей стране, где долго никто не верил в национальный кинопродукт, его успех и жизнеспособность.

Знаете сколько нужно времени, что бы создать один фильм?

Минимум год!

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Минимум человек 50.

Вот и посчитайте трудозатраты на производство нашего национального кино. 

Украинская киноакадемия это демонстрация всех, всего и самого лучшего сразу же. Потребность иметь такой орган была давно, у Америки и других стран же есть!

Там Оскар, а у нас Дзыга.

Мы так долго ждали в отрасли появления такой церемонии. И вот в прошлом году состоялась первое вручение кинопремии. С красной дорожкой, звездами, трогательными речами и даже потерей одной статуэтки после щедрого фуршета (ее, слава богу, нашли).

В этом году победителей определят 20 апреля.

И нам, киноакадемикам, уже тяжело. Тяжело выбрать, тяжело кого-то не взять в шорт-лист. А церемония будет красивой, торжественной, все звезды на одном Олимпе, точнее в Парковом.

А после будет журнал. А на обложке улыбающийся белозубый красивый украинский актер, гордо держащий Дзыгу. И журнал попадет к девятилетнему мальчику, он снимет со стены мрачного Бетмена и повесит нашего современника, как того, на кого можно равняться.

Анна Паленчук, кинопродюсер, киноакадемик Национальной кинопремии "Дзига", специально для УП.Жизнь


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