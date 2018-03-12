Реформировать высшее образование сами университеты не могут. Это тупиковый путь

Недавно министр образования Лилия Гриневич объявила о начале разработки нового закона "О высшем образовании" и призвала представителей университетов принять активное участие в этом процессе.

Вставлю свои "пять копеек", поскольку имею основания опасться, что при обсуждении реформы могут упустить главное.

Мой основной тезис очень прост: нам не нужен еще один новый закон, который будет немного или даже значительно прогрессивнее предыдущего.

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То, что нам действительно нужно, – это кардинальная смена самой концепции высшего образования.

Это значит, что нам в первую очередь следует обсуждать не то, какими должны быть наши университеты. И не то, какими у них должны быть взаимоотношения с министерством. Не размер стипендий и не способы выбора ректоров.

Говорить нужно о том, какими мы хотим видеть студентов и выпускников, с какими навыками и знаниями они должны выходить из вузов. Мы должны думать о том, насколько гармоничным и развитым хотим видеть наш мир, наше общество и какую роль в этом должны играть высшее образование и наука.

Словом, вузовская реформа должна обсуждаться в неразрывной связи с нашими человеческими и общественными ценностями. Потому что высшее образование – лишь один из инструментов и проводников этих ценностей в жизнь.

Игнорируя эти ценностные вопросы, мы не можем добиться положительного результата. Как и в любом бизнесе, правильное целеполагание – залог успеха.

Поясню на примере.

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Мы хорошо помним, что такое советская высшая школа. Она идеально вписывалась в тогдашнюю ценностную систему координат.

Этими ценностями были: доминирование государства над личностью и ничтожность человеческого "я", имперское величие, коммунистическая идеология и мировая революция.

И надо сказать, что образование в СССР было совершенно созвучно этим ценностям. Целые поколения людей воспитывались и обучались в парадигме личностной несвободы.

Система высшего образования в массе своей была технократичной и нацеленной на создание науки, которая разрабатывает самые изощренные способы разрушения достижений цивилизации и уничтожения человечества.

Чем мы гордились?

Тем, что наша ракета может одновременно нанести удар по десяти американским городам.

Это те ценности, которые сегодня так органично сохраняет и преумножает современная Россия.

А что Украина?

А Украина, начиная с 1991 года провела несколько волн реформы высшего образования, важнейшие из которых – введение независимого внешнего тестирования, присоединение к Болонскому процессу и внедрение зачатков вузовской автономии.

Но посмотрите на результат. Есть ли среди нас те, кто им доволен?

Да, старые ценности ушли, они для нас совершенно не актуальны. Но новые мы не выработали, новые цели не обозначили и, соответственно, высшее образование как система полностью дезориентировано. Оно словно корабль со спущенными парусами, абсолютно потерявшийся в пространстве-времени и плывущий по воле волн. Нету идей, которые бы наполнили эти паруса.

И система в целом "закуклилась", изолировалась. Она не меняется, потому что нет того большого смысла, который бы заставил ее измениться.

Это во многом все та же советская система, немного модернизированная, но не изменившаяся по сути. С теми же постаревшими профессорами и с теми же устаревшими методиками.

И вот так плавает этот корабль 26 лет и каждый раз, когда заходит речь о реформе, капитан призывает команду и предлагает поучаствовать в ее разработке.

А команда не может ничего предложить, не могла раньше, не сможет и теперь. Даже не столько потому что не хочет, а потому что не умеет, не знает, как может быть и как должно быть, потому что ничего другого не видела и, в общем, как-то уже приспособилась к сложившимся условиям.

Поэтому я уверен, мы должны собрать за столом, прежде всего, общественных активистов и выработать те самые базовые ценности, на которые должно опираться наше высшее образование.

Знаю, например, что общественная платформа "Нова Країна" уже разработала целостное видение образовательной реформы, которое опирается именно на ценностные ориентиры.

Когда мы сформулируем ясные цели, то каждая деталь реформы будет просеиваться сквозь сито сформированной стратегии: отвечает она ей или нет.

Вторым шагом мы должны определить, какая из существующих в мире образовательных систем более всего отвечает нашим ценностям и может быть эффективной для Украины.

Раз мы идем в ЕС, то, наверное, нам правильно брать за образец одну из образовательных систем Европы.

И тогда было бы верно привлечь представителей именно этой образовательной системы, чтобы они помогли нам адаптировать ее к нашим реалиям и разработать новый реформаторский закон "О высшем образовании".

Сейчас вот много говорят о том, что Украина должна отказаться от варягов в системе госуправления. А как по мне, чем их больше, тем мы быстрее оторвемся от "совка" во всех сферах жизни.

Если даже российские цари и царицы во времена крепостничества не гнушались помощью иностранцев для создания национальной системы образования, то неужели мы настолько высокомерны и самоуверенны, чтобы в эпоху глобализации отвергать открываемые ею возможности?

Обращаться за помощью в этом вопросе к представителям наших университетов – абсолютно тупиковый путь.

Точно так, как у нас есть отдельные ученые и нет науки, так же есть прогрессивные личности в сфере образования, но нет современной образовательной системы.

И голоса этих талантливых личностей заглушаются агрессивной и часто невежественной массой тех, кто нашел себя в системе и не заинтересован ничего в ней менять.

Но талантливые люди, в конце концов, всегда найдут способ реализации, и многие из них для этого уедут за границу.

Не остаться бы нам с теми, кто только и делает, что заглушает их голоса.

Эдуард Рубин, сооснователь Харьковского ИТ-кластера, инициатор ряда независимых образовательных проектов, специально для УП.Жизнь