Узбекистан смог реформировать высшее образование. А Украина?

Во всех своих поездках по разным странам мира всегда интересуюсь, как там устроено высшее образование.

И, к сожалению, каждый раз после такого знакомства наша система предстает во все более и более невыгодном свете.

И проблема здесь не в тех насущных проблемах, которые есть в вузах. Больших и малых проблем хватает везде. Наш главный недостаток заключается в отсутствии ясного видения, куда и как должна двигаться вся эта махина.

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Страны, в которых такое стратегическое видение присутствует, тоже могут ошибаться, делать что-то не так. Но все-таки их система двигается вперед, развивается, в то время как наша годами и десятилетиями топчется практически на одном месте.

Разница такая же, как между автомобилем, который врос в землю, и автомобилем, который, двигаясь по трассе, иногда отклоняется от маршрута.

Совсем недавно я вернулся из поездки в Узбекистан. И знаете, как это ни покажется удивительным, нахожусь под впечатлением.

Узбекистан – довольно молодая страна: 40% населения в возрасте от 10 до 30 лет, но только около 60 тысяч из 12 млн молодых людей учатся в местных вузах (т.е. студентов в стране раза в три меньше, чем в одном только Харькове!).

Средний конкурс – 10 человек на место. Университетов мало, учебных мест явно недостаточно, а качество обучения здесь всегда вызывало большие вопросы.

Все это способствовало тому, что студенты предпочитали получать образование в других странах, в том числе в Украине. Но в последние годы поток узбекских студентов к нам стал иссякать. Одна из причин в том, что в Узбекистане началась реформа высшего образования.

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Очень показательно, что самый первый указ, который подписал нынешний президент страны Шавкат Мирзиеёв, касался молодежной политики. А весной этого года он утвердил программу реформы высшего образования, которая рассчитана до 2021 года.

На развитие образования за эти годы из бюджета выделят больше 450 млн долларов, чтобы на 20% увеличить количество учебных мест и ввести новые специальности.

Один из ключевых элементов реформы заключается в том, что страна открывается для иностранных университетов. Здесь осознали, что самостоятельно реформу высшей школы осуществить не получится. И каждый год планируют привлекать, как минимум, 350 преподавателей из Европы, Японии, Южной Кореи и других стран.

Уже сейчас в Ташкенте работают филиалы южнокорейского университета INHA и туринского политехнического университета.

Во время поездки я побывал в INHA и был поражён тем, что увидел. Университет готовит ІТ-специалистов, а с нынешнего года здесь введена новая специальность – логистика.

Основателями и совладельцами университета стали практически все государственные компании-монополисты. Именно за их счет производится строительство и ремонт зданий, закупка самого современного оборудования в учебные аудитории и лаборатории.

Спонсорами проекта стали также крупнейшие мировые и азиатские бренды, такие как: Microsoft, SAP, LG, Samsung, Huawei, ZTE, UCell и многие другие.

Сам южнокорейский университет не является соучредителем и получает оплату за свою деятельность в Ташкенте, но он полностью определяет образовательную политику вуза.

Все программы – корейские, соответственно дипломы выпускников признаются в этой стране, а обучение ведётся только на английском языке.

Продолжительность обучения – по формуле 3+1: три года в Ташкенте, один – в Южной Корее.

Вуз небольшой по нашим меркам, он открылся в 2014 году и сегодня насчитывает 1100 студентов, но здесь очень строгие правила отбора.

Для поступления необходимо иметь сертификат TOEFL или A-Level.

Вступительные экзамены сдаются в общем зале под наблюдением видеокамер. Все работы собираются, опечатываются и отправляются на проверку в Южную Корею, где и формируют списки поступивших.

Финансовый барьер тоже высок – образование стоит 5 тысяч долларов в год. Пропуск занятий считается грубейшим нарушением, за которое могут отчислить из вуза.

Правда, десятеро лучших студентов получают возможность учиться бесплатно, также существуют гранты от спонсоров и контракты с потенциальными будущими работодателями, которые оплачивают обучение и социальные льготы.

Несмотря на строгие правила, сюда стоит очередь абитуриентов, и на одно место претендуют несколько человек.

Такая иностранная инъекция в систему высшего образования заставляет на ходу перестраиваться и другие вузы. Когда рядом есть университеты, поднимающие планку столь высоко, неизбежно включаются механизмы конкуренции, и тем, кто привык работать по старинке, приходится модернизироваться.

Какое отношение все это имеет к нам?

Украина, конечно, не Узбекистан, нам досталась в наследство намного более развитая система. И проблемы наши очень отличаются: если в Узбекистане очевиден дефицит вузов, то у нас, наоборот, ощущается их переизбыток.

И качество образования в среднем у нас, безусловно, выше.

Но! Вопрос ведь не в том, в каком состоянии наша система сейчас, а в том, куда мы двигаемся.

Мы можем сколько угодно кичиться своими стартовыми возможностями, говорить, что наше образование более развито, а тем временем страны, которые всерьез занялись реформой собственных университетов, перестают быть поставщиками абитуриентов для Украины.

К нам уже не едут, как раньше, из Вьетнама, Туниса, Объединенных Арабских Эмиратов, все меньше едут из Иордании, скоро окончательно перестанут ехать из Узбекистана.

Так может быть, все-таки пора присмотреться к чужому опыту?

Может быть, пора создать, наконец, условия для инвестирования бизнеса в образование?

Перенять опыт открытости для иностранных вузов и иностранных преподавателей?

Чтобы подтолкнуть формирование конкурентной среды и преодолеть неизбывные "совковые" традиции в наших университетах.

Я буду повторять это вновь и вновь, пока наш "Карфаген не будет разрушен": главная беда в том, что Министерство образования и науки, которое должно быть проводником реформ, не имеет никакой стратегии развития высшего образования.

А без этого мы продолжаем топтаться на месте, пока другие объезжают нас, весело сигналя.

Эдуард Рубин, сооснователь Харьковского ИТ-кластера, инициатор ряда независимых образовательных проектов, специально для УП.Жизнь