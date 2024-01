Змінене ЗНО з англійської: як підготуватись, коли часу не лишається

Щоб успішно скласти тест зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з англійської мови, потрібно готуватися й реально розуміти, що на вас очікує під час тестування.

Так, ЗНО з іноземної мови у 2017 році складалося із 43 завдань: 42 тестових та одного з розгорнутою відповіддю.

Тест включав 6-7 текстів різної довжини та форми, які необхідно було прочитати та зрозуміти, щоб відповісти на запитання, підібрати заголовки до абзаців або обрати пропущену фразу чи слово.

У 2018 році, на відміну від попередніх, на ЗНО з англійської будуть тести двох рівнів складності: В1 і В2, які також включатимуть частину "Розуміння мови на слух". Це прослуховування звукових фрагментів і завдання до них (аудіювання).

Тест рівня В2 складатимуть випускники 2018 року, які вивчали іноземну мову як профілюючий предмет. Результат цього ЗНО зарахують як оцінку за державну підсумкову атестацію.

ЩО ТАКЕ B1 І B2

Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти, існує шість основних рівнів володіння мовою.

Вони були розроблені Асоціацією мовних експертів ALTE (The Association of Language Testers in Europe), й охоплюють проміжок від базового до практично бездоганного рівня володіння мовою:

інтродуктивний (Breakthrough або А1)

середній (Waystage або А2)

рубіжний (Threshold або В1)

просунутий (Vantage або В2)

автономний (Effective Operational Proficiency або С1)

компетентний (Mastery або С2)

Рівень В1 передбачає, що ви можете розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення. Теми – спілкування на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо.

Треба мати змогу вирішити більшість проблем під час перебування у країні, мова якої вивчається.

Також треба вміти просто і зв'язано висловитися на знайомі теми або теми особистих інтересів, описувати досвід, події, сподівання, мрії.

Рівень В2 має дещо вищі вимоги. Потрібно розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, включно з дискусіями за фахом.

Необхідно вільно спілкуватися з носіями мови на широке коло тем, висловлювати думку з певної проблеми, наводячи аргументи за та проти.

ЯК ВИЗНАЧИТИ СВІЙ РІВЕНЬ

Щоб якісно підготуватися до ЗНО з англійської, необхідно перш за все визначити свій рівень знання мови, зрозуміти сильні та слабкі сторони. Для цього можна, наприклад, пройти тест на сайті British Council.

Звісно, визначити рівень на 100% точно неможливо, але під час попереднього тестування можна принаймні зрозуміти, що саме необхідно "підтягнути".

Обов’язковим інструментом перевірки власних знань мають стати тести ЗНО попередніх років і демонстраційний варіант тестового зошита з англійської мови 2018 року.

Пройдіть тест вдома, аби відшукати свої "слабкі місця" і встановити індивідуальний графік занять.

До підготовки до ЗНО необхідно підходити комплексно. Паралельно з "прокачуванням" слабких моментів необхідно вдосконалювати всі навички: reading (читання), writing (писання), speaking (розмовні навички) та listening (аудіювання, сприйняття мови на слух). Не забувайте й про grammar (граматику), vocabulary (словниковий запас) і pronunciation (вимову).

ДЕ ШУКАТИ СПЕЦІАЛІСТА

Якщо пробне тестування показало, що роботи попереду надто багато, варто звернутися по допомогу до профі.

Відшукати компетентного та кваліфікованого викладача для підготовки до ЗНО з англійської мови – не проблема, варіантів безліч. Все залежить від бажання та матеріальних можливостей.

Найдоступніші варіанти – онлайн-курси, навчально-методичні онлайн-комплекси, а також онлайн-репетиторство.

Обирати варто не лише за рекомендаціями інших фахівців. Звертайте увагу на коментарі учнів, котрі проходили ці курси або ж спілкувалися з конкретним репетитором.

Якщо ви погано сприймаєте навчання онлайн, можна готуватись до іспиту, скажімо, на спеціалізованих курсах іноземної. Щоправда, набір в групи проводиться не за місяць до ЗНО, тож цей варіант актуальний хіба що для тих, хто готується пройти тестування наступного року. А от звернутись до індивідуального репетитора можна і зараз.

Важливо: під час вибору викладача репетитора необхідно чітко усвідомлювати, що ця людина має бути спеціалістом не просто у мові, а саме у складанні ЗНО. Якщо ж він іще й носій мови, який орієнтується в необхідних вам тестах, – це ідеальний варіант. Але досвід в підготовці до ЗНО пріоритетний.

ЯК САМОСТІЙНО ПОКРАЩИТИ РЕЗУЛЬТАТ

Якщо ви твердо вирішили підготуватися до ЗНО з англійської мови самостійно, акцентуйте увагу на проблемних моментах.

Потренуйтеся у проходженні тестів минулих років, обов’язково використовуючи таймер.

Оточіть себе англійською мовою всюди, де є можливість. Читайте та слухайте якнайбільше текстів, аналізуйте лексичні та граматичні конструкції, занотовуйте від руки незнайомі або складні для сприйняття слова, словосполучення та речення.

Передивіться підручники британських видавництв, погортайте словники. Слухайте аудіокниги, подкасти, музичні композиції. Дивіться в оригіналі фільми, серіали, ток-шоу або випуски новин. Оскільки цьогорічні тести містять аудіювання, обов’язково потренуйтеся у цій "вправі". В цьому допоможуть проекти BBC Podcasts, Podcasts in English, Player FM.

Можна також залучити ґаджети: завантажити спеціальні додатки, щоб збагатити лексичний запас (Memrise, FluentU, Quizlet), вивчати фразові дієслова (Phrasal Nerds: Phrasal Verbs iOS та Android) чи, наприклад, тренуватись у використані різних форм неправильних дієслів (LinguaLeo).

Найголовніше, що вам необхідно під час тестування ЗНО з англійської мови, – різносторонні знання, практика у проходженні тестів і аудіюванні, а також впевненість у собі та стійкість у стресових ситуаціях.

Щасти!

Дмитро Волошин, співзасновник і СТО міжнародного онлайн-маркетплейса для пошуку репетиторів Preply, поділився швидким підходом для підготовки до ЗНО з англійської мови, спеціально для УП.Життя