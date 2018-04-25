Експрес-підготовка до ЗНО з історії: самостійно та з репетитором

співзасновник та CTO онлайн-платформи для пошуку репетиторів Preply

Деякі учні вважають, що до ЗНО з історії України не треба так сильно готуватися, як до фізики чи математики. Але досвідчені викладачі попереджають: це не так.

Для повноцінної підготовки майже "з нуля" і до максимальної оцінки потрібно не менше року.

Втім, це радикальний варіант. Зазвичай завдання простіше.

Реклама:

Наприклад, для вступу на обраний факультет слід набрати 70 тестових балів.

На пробному ЗНО учень набрав 55, отже, потрібно ще хоча б 15.

Підтягнути рівень знань до потрібної позначки можна навіть за місяць. Легко не буде, але шанси є.

Час також: цьогоріч ЗНО з історії України відбудеться 6 червня.

Фото: UA.News

Що необхідно знати: програма ЗНО

Шкільна програма з історії – це набір окремих, мало пов'язаних між собою тем.

Реклама:

Учневі деколи складно простежити зв'язок історичних процесів.

Під час підготовки до ЗНО необхідно зрозуміти, що історія – це ланцюжок: одна подія передує іншій і, як правило, є її причиною.

Ще один страх перед тестуванням з історії – це запам'ятовування дат.

Боятися цього точно не потрібно.

Дат дійсно багато, але головне — не "зубрити" їх, а орієнтуватися в послідовності епох.

Тоді потрібні цифри запам'ятаються краще. Всі дати, які будуть на іспиті, є в офіційній програмі на сайті УЦОЯО.

Бажано знати ключових персонажів української історії та найбільш відомі твори мистецтва.

Документи для підготовки в PDF-форматі можна знайти на сайті Львівського РЦОЯО.

Тести попередніх років показують, що більша частина запитань стосуються:

вітчизняної історії кінця XIX–XX століть

економічного розвитку на рубежі століть

національно-визвольного руху 1917–1921 років

трагічних сторінок в історії України за радянської влади

подій після здобуття незалежності 1991-го.

Самостійна підготовка

Тут можуть допомогти онлайн-курси.

Щоб визначити свій поточний рівень, озбройтеся таймером, відміряйте покладені 150 хвилин і пройдіть пробний тест на Освіта.ua.

Корисні тести є на освітньому порталі "Академія".

Ресурс пропонує навчальну гру "Перший мільйон": гравцеві потрібно проходити тести з різних періодів історії України. Це хороший спосіб потренуватися в найскладніших для вас завданнях.

Теоретичні знання можна підтягнути, використовуючи матеріали на сайті Phoenicis.

Крім історії, команда зібрала тести з української та англійської мов, а також з літератури.

Для підготовки до ЗНО на цьому ресурсі є структурований список тем, в кожному розділі викладені основні події того чи іншого періоду історії України.

Можна не обмежуватися готовими онлайн-ресурсами та підключити старі, випробувані методи навчання.

Наприклад, дуже ефективні flash-картки, знайомі багатьом з вивчення англійської.

Зазвичай на одному боці картки пишуть англійське слово, а на іншій — переклад. У випадку з історією на одному боці можна написати ім'я історичного персонажа, а на іншій — роки життя, регалії, досягнення.

Ще варіант: на одному боці — дата, на звороті — пов'язана з нею подія.

Пошук репетитора з історії

Учневі могло не пощастити з вчителем історії у школі, тому вивчення предмету зводилося до заучування дат і подій.

Якщо до ЗНО залишилися лічені тижні, а рівень підготовки низький, задумайтеся про репетитора.

Він повинен знати процес підготовки до ЗНО, мати в цьому досвід, а також вміти донести інформацію так, щоб учень зумів проявити хороший результат на тестах.

Перші два пункти можна уточнити в резюме/профайлі викладача, а третій — питання індивідуальної сумісності.

Щоб заощадити, можна обрати онлайн-репетитора. За нашими даними, вартість уроку зараз коливається від 50 до 335 гривень за півгодини занять.

Найнижчі ціни — у студентів історичних спеціальностей. Це непоганий варіант, адже студенти самі нещодавно складали ЗНО.

Ще один спосіб скоротити вартість підготовки — чітко визначити список тем, які слід повторити.

Можна організувати групові заняття для декількох учнів, зібравши групу однокласників. Уроки в групі теж можуть проходити онлайн.

Підсумуємо: скласти ЗНО з історії не буде проблемою, якщо ви чітко сформулюєте мету, визначите слабкі місця, сплануєте індивідуальний графік занять і будете його чітко дотримуватися.

Щасти!

Дмитро Волошин, співзасновник і СТО міжнародного онлайн-маркетплейса для пошуку репетиторів Preply, поділився швидким підходом для підготовки до ЗНО з англійської мови, спеціально для УП.Життя

Титульне фото: Phoenicis