Как украинские кардиологи спасают жизни не только в операционных

Кто сегодня меняет Украину?

Если 4 года назад, во время Революции Достоинства, можно было точно сказать, что народ, то сейчас, кажется, что инициатива на стороне государства.

По крайней мере, именно чиновники отчитываются о реформах на страницах СМИ.

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Но в реальности активизм не исчез, а серьезных самоорганизованных инициатив в стране даже стало больше, и они вышли на новый уровень.

При этом есть и такие, которым удается объединить целые отрасли ради решения общественных проблем.

Один из таких примеров – Ассоциация интервенционных кардиологов Украины и инициированная нею кампания "Рятуємо серця України", призванная изменить наконец положение дел с инфарктами в стране.

Статистика не так плоха, но это даже хуже

Украина – вторая страна в мире по количеству смертей от сердечно-сосудистых заболеваний по данным ВОЗ.

За год у нас регистрируют более 460 тыс. летальных случаев с таким диагнозом.

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Более того, именно это – причина смерти №1 или 67% всех случаев.

Такие цифры годами кочуют из одной публикацию в другую. Их никто особо не проверяет, не изучает источник и не разбирается, что же за ними стоит – достаточно испугать.

Но обратный эффект повторения любой страшилки известен давно: если долго кричать волки, то при их появлении уже никто не придет на помощь. К пугающей статистике привыкли настолько, что она никого не удивляет и остается незамеченной.

Украина – вторая страна в мире по количеству смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Фото fantazista/Depositphotos

При этом сама проблема не исчезает.

Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями действительно серьезная. И вопрос даже не просто в количестве больных, а в широком возрастном диапазоне – болеют и молодежь, и старшее поколение.

Но давайте для начала разберемся со статистикой и ее корнями. Огромная доля ужасающих цифр приходится на так называемую смерть по естественным причинам – от старости.

Впрочем, это не значит, что нужно успокоиться и переключиться на другие дела. Совсем нет. Уравнивание смерти от старости и от болезней сердца происходит еще и потому, что в стране долгое время не было эффективной системы лечения кардиозаболеваний, а потому итог и был таким трагическим.

Здесь важен акцент именно на прошедшем времени, потому что с недавних пор ситуация стала меняться.

Инфаркт больше не приговор

В Украине уже несколько лет правительство, МОЗ и региональные органы власти системно развивают систему реперфузионных центров, где интервенционные кардиологи проводят стентирование – современную операцию, способную спасать жизни людей и наконец помочь всем нам перестать считать инфаркт приговором.

Такие центры развиваются во всех областях и оснащаются всем необходимым оборудованием.

Первые результаты работы таких центров уже есть. В 2017 году врачам удалось спасти на 420 жизней больше, чем в 2015 году.

Кажется, что по сравнению с сотнями тысяч в ужасающей статистике – это капля в море. Но это совсем не так, ведь в данном случае речь идет именно о пациентах клиник, которым раньше не могли помочь из-за недостаточной технической оснащенности.

Именно поэтому даже незначительное (пока) изменение тенденции с отрицательной на позитивную имеет огромное значение.

Статус-кво, при котором все знают об ужасной проблеме, но продолжают бездействовать, наконец под вопросом.

Но как ускорить такой процесс?

Здесь стоит отметить, что проблема со спасением при инфаркте не только в технике, но еще и в том, что люди не спешат обращаться к врачам.

Это не самый очевидный факт, но, чувствуя боль в груди, украинцы не спешат звонить 103. Причина проста – люди не знают симптомов, не знают как действовать при их появлении, а потому упускают драгоценное время – наиболее эффективное лечение бывает в том случае, если больного доставляют в клинику в течение двух часов после инфаркта.

Таким образом, понятно, что помимо реформирования кардиоцентров, необходимо и образовывать население.

"Рятуємо серця України"

Для поддержки Правительственной инициативы бесплатного стентирования Ассоциация интервенционных кардиологов Украины решила провести всеукраинскую кампанию "Рятуємо серця України".

Независимому профессиональному объединению удалось подключить другие кардиологические ассоциации, государство и фармакологические компании, собрать бюджет и разместить образовательные материалы о правилах поведения в случае инфарктов по всей стране.

Вместе со всеми участниками Ассоциация создала комплексный информационный продукт: от постеров в вагонах поездов до билбордов, видеоролика на ТВ и страниц в социальных сетях.

Главной целью стало достичь всех уголков страны и охватить по-настоящему все слои населения.

Здесь важно понимать, что социальная реклама в Украине существует либо при поддержке международных фондов (и тогда это большие бюджеты и качественный продукт), либо на средства государства (и это чаще малобюджетные проекты, размещаемые на периферии).

В данном проекте не было больших средств, но было желание создать не просто продукт "для галочки", а действенные информационные материалы.

Мы поставили себе три главные цели: рассказать общественности о симптомах инфаркта миокарда и научить действовать при появлении таких симптомов, донести информацию об инновационных государственных реперфузионных центрах по всей Украине, в которых бесплатно проводят процедуры – стентирование при остром инфаркте миокарда, а также разъяснить, что инфаркт – это не приговор, а коронарное стентирование действительно спасает жизни.

Сейчас кампания еще продолжается, но уже есть определенные результаты.

По данным статистики, в 11 областях Украины госпитальная смертность уменьшилась в среднем на 20% по сравнению с 2015 годом.

Это результат не просто кампании, а комплексного реформирования системы помощи, но и информирование сработало, ведь количество своевременных обращений растет.

Эта история доказывает, что для совместных усилий нет препятствий, которые невозможно преодолеть.

Смертность от инфарктов в Украине системно росла годами. Однако уже сейчас тенденция меняется.

Главное – не сидеть на месте, а действовать.

Кампания "Рятуємо серця України" продлится до конца 2019 года, поэтому мы призываем все медицинское сообщество присоединиться к инициативе и помогать в информировании о симптомах инфаркта.

Знание порядка действий при инфаркте спасает жизни. Это уже подтверждает статистика.

Развитие системы реперфузионных центров вместе с качественным обучением населения позволит дополнительно спасать 3000 жизней украинцев ежегодно.

А это, согласитесь, стоит усилий.

Лариса Загнитко, управляющий партнер агентства по управлению репутацией CORE AGENCY (входит в коммуникационную группу RAM Group), специально для УП.Жизнь