Пора взрослеть: пройди тест на ВИЧ

Ирина Агеева директор программ и проектов БО "100% жизни"
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30 листопада 2018

В психологии есть такое понятие слияние: когда человек считает себя частью кого-то или чего-то.

Быть в слиянии можно как с родителями, так и с авторитетной фигурой например, отцом нации, которая защитит, направит мудрой рукой, а заодно и позаботится обо всех базовых потребностях безопасности, еде, здоровье, крове.

Это уровень развития ребенка, и чтобы стать взрослым, надо пройти нелегкий и часто болезненный  путь сепарации когда ребенок превращается в личность, становится взрослым. 

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Что такое признаки взрослого человека?

Вкратце взросление наступает, когда человек готов делать выбор в значимых событиях жизни с полным осознанием последствий.

В Украине сформировано два диаметрально противоположных социальных тренда цели жизни зависят от человека, а цели здоровья почему то из ряда неконтролируемых событий, часто приводящие к фатальным последствиям.

Почему я сейчас вспомнила о вопросах психологии?

Дело в том, что 1 декабря ООН отмечает день борьбы со СПИДом день, у которого каждый год своя тематика.

В 2018-м международные организации призывают всех тестироваться – потому что проблем с лечением и доступом к лекарствам больше нет.

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ВИЧ/СПИД, по данным Всемирной организации здравоохранения, больше не относится к числу десяти ведущих причин смерти.

За период с 2000 по 2016 год количество новых случаев ВИЧ-инфекции уменьшилась на 39%, с 2016 года в глобальных масштабах антиретровирусную терапию получали 19,5 миллиона человек с ВИЧ.

Уровень смертности, связанной с ВИЧ-инфекцией, снизился на одну треть, при этом благодаря антиретровирусной терапии за тот же период были спасены 13,1 миллиона человеческих жизней.

Это достижение стало результатом масштабных изменений приоритетов в рамках национальных программ по ВИЧ при поддержке гражданского общества и целого ряда партнеров в области развития.

Сегодня во всем мире с ВИЧ инфекцией живет около 37 миллионов человек.

К сожалению, только 70% людей знают о своем ВИЧ-статусе. Остальные 30%, или 7,5 миллиона человек, нуждаются доступе к тестированию.

В Украине за январьоктябрь 2018 года официально зарегистрировано 14 797 случаев ВИЧ-инфекции.

Более 50% украинцев приходят к врачу на 3-4 стадии заболевания, когда лечение уже не поможет восстановить здоровье в полной мере.

Для сравнения люди, которые успели начать прием терапии вовремя, вообще заболевания практически не ощущают.

СПИД относительно новая (в контексте истории человека) болезнь, и вызовы тоже новые.

Например, если холестериновых бляшек и инсульта все боятся, то ВИЧ – до сих пор болезнь "кого-то другого" и "меня это не коснется".

Совершенно детская позиция, сродни тому, как ребенок уверен, что одеяло защитит его от всех монстров в спальне.

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В 2019-м году в Украине более миллиона человек сможет бесплатно сдать тест на ВИЧ. Сегодня это значит, что каким бы диагноз не был, есть доступное лечение для всех и шанс прожить качественную жизнь очень долго.

Но для этого нужен очень важный шаг понять будет ли здоровье корректировать жизненные цели и какой есть выбор.

Солидарность с собственными целями это возможность вернуть себе контроль, а знание ВИЧ статуса осознанный поиск альтернативных сценариев жизни. 

Не будь ребенком пройди тест на ВИЧ!

Ирина Агеева, директор программ и проектов БО "100% жизни", специально для УП.Жизнь

Титульное фото nito103/Depositphotos


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