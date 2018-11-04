Як мамі все встигати: 4 поради

Я мама маленької Насті, яка нещодавно пішла в дитсадок, а ще – віце-президент в компанії GlobalLogic.

Це означає постійні зустрічі з партнерами, наради і скайп-дзвінки, а ще є сім'я і домашні справи.

Може здатись, що об'єднувати виховання дитини і бізнес у великій ІТ-компанії практично неможливо, але у мене багато чого виходить.

Жодного секрету в цьому немає, більшість мам в Україні роблять те ж саме. Я поділюся деякими своїми порадами.

Тайм-менеджмент – запорука успіху

У мене трохи зміщений робочий графік – починаю о десятій ранку і намагаюся завжди завершувати справи до восьмої вечора.

За цей час вирішую всі питання і прошу колег не призначати зустрічі та конференц-дзвінки з клієнтами раніше або пізніше.

Мені потрібно ставити собі жорсткі часові рамки, аби встигнути змінити няню ввечері. Вільний час максимально приділяю доньці й чоловікові.

Мій день завжди був розписаний похвилинно. Cкладаю календар на тиждень, в якому бронюю час на робочі зустрічі та особисті справи.

Списки завдань розписую за пріоритетами та дедлайнами.

Проводьте продуктивно кожну хвилину

З появою дитини стало складніше жити за календарем. Тепер у мене менше часу на домашні клопоти, соціальне життя і, на жаль, на читання паперових книг.

Але це мотивує шукати способи проводити кожну хвилину продуктивно.

Я живу за містом − дорога до офісу займає 40-45 хвилин.

Вранці слухаю аудіокниги, а ввечері, коли повертаюся, спілкуюся по телефону з родиною − з татом, зі свекрухою, можу зателефонувати комусь із подруг.

Не соромтеся просити про допомогу

Домовляйтеся з чоловіком, мамою, свекрухою, просіть їх допомагати посидіти з дитиною.

Якщо є можливість, найміть няню або помічницю по господарству хоча б на кілька годин.

Багато жінок вважають, що діти – повністю їх обов'язок. Ще й намагаються це поєднувати з роботою, прибиранням і готуванням. Щоб усе встигнути, вам дійсно потрібна підтримка.

Мене підтримують і в офісі. У компанії з розумінням ставляться до гнучкого графіку.

У мене досить багато дзвінків з клієнтами і партнерами з інших країн. Їм не так важливо, де я перебуваю, тому раз на два тижні намагаюся проводити всі ділові дзвінки з дому. Це дуже зручно – можна зосередиться і не відволікатися.

Не нарікайте на себе, якщо чогось не встигаєте

Це те, що заважає зосередиться на головному.

Коли здається, що ви приділяєте мало часу чоловікові, дитині або роботі − це тільки у вас в голові.

Не варто витрачати час і сили, які можна присвятити собі і близьким, на докори сумління.

Тут кілька перевірених мною порад, у кожної мами, звісно, знайдуться інші секрети.

Ці принципи досить прості, а системний підхід і підтримка близьких – головні помічники в їх реалізації.

Юлія Дубова, заступниця віце-президента GlobalLogic, для УП.Життя

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