Як мамі все встигати: 4 поради

Я мама маленької Насті, яка нещодавно пішла в дитсадок, а ще – віце-президент в компанії GlobalLogic.
Це означає постійні зустрічі з партнерами, наради і скайп-дзвінки, а ще є сім'я і домашні справи.
Може здатись, що об'єднувати виховання дитини і бізнес у великій ІТ-компанії практично неможливо, але у мене багато чого виходить.
Жодного секрету в цьому немає, більшість мам в Україні роблять те ж саме. Я поділюся деякими своїми порадами.
Тайм-менеджмент – запорука успіху
У мене трохи зміщений робочий графік – починаю о десятій ранку і намагаюся завжди завершувати справи до восьмої вечора.
За цей час вирішую всі питання і прошу колег не призначати зустрічі та конференц-дзвінки з клієнтами раніше або пізніше.
Мені потрібно ставити собі жорсткі часові рамки, аби встигнути змінити няню ввечері. Вільний час максимально приділяю доньці й чоловікові.
Мій день завжди був розписаний похвилинно. Cкладаю календар на тиждень, в якому бронюю час на робочі зустрічі та особисті справи.
Списки завдань розписую за пріоритетами та дедлайнами.
Проводьте продуктивно кожну хвилину
З появою дитини стало складніше жити за календарем. Тепер у мене менше часу на домашні клопоти, соціальне життя і, на жаль, на читання паперових книг.
Але це мотивує шукати способи проводити кожну хвилину продуктивно.
Я живу за містом − дорога до офісу займає 40-45 хвилин.
Вранці слухаю аудіокниги, а ввечері, коли повертаюся, спілкуюся по телефону з родиною − з татом, зі свекрухою, можу зателефонувати комусь із подруг.
Не соромтеся просити про допомогу
Домовляйтеся з чоловіком, мамою, свекрухою, просіть їх допомагати посидіти з дитиною.
Якщо є можливість, найміть няню або помічницю по господарству хоча б на кілька годин.
Багато жінок вважають, що діти – повністю їх обов'язок. Ще й намагаються це поєднувати з роботою, прибиранням і готуванням. Щоб усе встигнути, вам дійсно потрібна підтримка.
Мене підтримують і в офісі. У компанії з розумінням ставляться до гнучкого графіку.
У мене досить багато дзвінків з клієнтами і партнерами з інших країн. Їм не так важливо, де я перебуваю, тому раз на два тижні намагаюся проводити всі ділові дзвінки з дому. Це дуже зручно – можна зосередиться і не відволікатися.
Не нарікайте на себе, якщо чогось не встигаєте
Це те, що заважає зосередиться на головному.
Коли здається, що ви приділяєте мало часу чоловікові, дитині або роботі − це тільки у вас в голові.
Не варто витрачати час і сили, які можна присвятити собі і близьким, на докори сумління.
Тут кілька перевірених мною порад, у кожної мами, звісно, знайдуться інші секрети.
Ці принципи досить прості, а системний підхід і підтримка близьких – головні помічники в їх реалізації.
Юлія Дубова, віце-президент GlobalLogic, для УП.Життя
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