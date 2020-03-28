Підтримка психічного здоров’я дорослих та дітей: як впоратися з ізоляцією

Під час будь-якої епідемії люди зазвичай відчувають стрес і тривогу.

Надзвичайні ситуації завжди стресові, але є певні особливості спалаху 2019-nCoV, що впливають на населення.

Не останнє місце тут займає інформаційне забруднення, що негативно пливає на психічне здоров’я українців.

Як же його підтримати?

Пояснюємо.

Як сприяти кращому самопочуттю дорослих



Загальні рекомендації від Всесвітньої організації охорони здоров’я:

👌 Спалах вірусу та зараження відбувається в багатьох країнах, у багатьох географічних локаціях. Не асоціюйте його з будь-яким етносом чи національністю.

Будьте співчутливими до всіх тих, хто постраждав, з якої б країни ця людина не була.

Люди, які постраждали від 2019-nCoV, не зробили нічого поганого, і вони заслуговують нашої підтримки, співчуття та доброти.

👌 Не називайте людей із захворюванням як "випадки COVID-19", "жертви", "сім'ї COVID-19" або "хворі".

Це - "люди, які мають COVID-19", "люди, які лікуються від COVID19", "люди, які одужують від COVID-19", і після одужання вони будуть продовжувати працювати, піклуватися про свої сім’ї, любити.

Для зменшення стигми важливо розділяти людину від ідентичності, нав’язаної COVID-19.

👌 Зведіть до мінімуму перегляд, читання чи прослуховування новин, що викликають у вас тривогу чи смуток; шукайте інформацію лише з надійних джерел і в основному ту, яка стосується практичних дій щодо планування захисту себе та близьких.

Шукайте оновлення інформації в конкретний час протягом дня, раз або двічі.

Раптовий і майже постійний потік новин про спалах може викликати занепокоєння у будь-кого.

Шукайте факти; не чутки та дезінформацію.

Збирайте інформацію через певні проміжки часу з веб-сайту ВООЗ та місцевих служб охорони здоров’я, щоб відрізняти факти від чуток. Факти допомагають мінімізувати страх.

👌 Захищайте себе і підтримуйте інших.

Допомога іншим людям у скрутний час є корисною як і особі, яка отримує підтримку, так і тому, хто допомагає.

Наприклад, подзвоніть сусідам чи тим людям у ​​вашій громаді, яким може знадобитися додаткова підтримка.

Спільна робота однією громадою може допомогти створити солідарність для вирішення питань стосовно вірусу 2019-nCoV.

Під час карантину, наскільки це можливо, слід забезпечити безпечні канали зв’язку для зниження відчуття самотності та психологічної ізоляції.

Наприклад, через соціальні мережі, "гарячі лінії" та телефоном.

👌 Ставтеся з шаною до медичних працівників та людей інших професій, які підтримують людей у вашій громаді.

Визнавайте роль, яку вони відіграють для врятування життя та турботи про вас та ваших близьких.

Можливі заходи:

Фізичні вправи (наприклад, йога, тай-чі, розтяжка)

Пізнавальна діяльність

Вправи на релаксацію (наприклад, дихання, медитація, майндфулнес)

Читання книг і журналів

Скорочення часу на перегляд інформації, що поширює страх на телебаченні

Скорочення часу на слухання чуток

Пошук інформації з надійних джерел (Міністерство охорони здоровя, ВООЗ і т.д.)

Скорочення часу на пошук інформації (1-2 рази на день, а не щогодини)

Як допомогти дітям справитися зі стресом

Рекомендації базуються на порадах Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Заохочуйте дорослих до активного слухання та розуміючого підходу з дітьми.

Діти можуть реагувати на складну/неспокійну ситуацію різними способами:

"виснути" на дорослих,

відчувати занепокоєння,

відсторонюватися,

сердитися чи ставати надмірно збудженими,

мочити постіль,

їм можуть снитися жахи,

часто змінюватися настрій.

Діти зазвичай відчувають полегшення, якщо вони можуть висловити і виразити те, що їх тривожить в безпечному та сприятливому середовищі.

У кожної дитини є свій власний спосіб виражати емоції.

Іноді заняття творчою діяльністю, такими як гра та малювання, можуть полегшити цей процес.

Допоможіть дітям знайти позитивні способи висловити тривожні почуття, такі як гнів, страх і смуток.

Заохочуйте посилення чутливого ставлення та турботи до дітей.

Під час складних часів діти потребують любові дорослих і часто більшої уваги присвяченої їм.

Пам'ятайте, що діти часто копіюють емоційні реакції важливих для них дорослих, тому те, як дорослі реагують на кризові ситуації, є дуже важливим.

Важливо, щоб дорослі управляли своїми емоціями та залишалися спокійними, вислуховували занепокоєння дітей, заспокоювали їх та розмовляли з ними з добротою.

Якщо це доречно і відповідно до віку, заохочуйте батьків/опікунів обіймати своїх дітей і повторювати, що вони їх люблять і пишаються ними. Це допоможе дітям почуватися краще і безпечніше.

Якщо можливо, створіть можливості для дітей гратися та відпочивати.

Заохочуйте перебування дітей поруч із батьками та родиною, якщо це є безпечно для дитини, і робіть все, щоб уникнути розлучення дітей з тими, хто за ними зазвичай піклується.

Якщо дітей відокремлено від рідних чи постійних опікунів, забезпечте регулярний та частий зв’язок (наприклад, телефоном, відеодзвінки) та їх постійне заспокоєння.

Дотримуйтесь звичної щоденної діяльності та графіків настільки, наскільки це можливо, або допоможіть дитині створити нові в нових умовах, включаючи навчання, гру та відпочинок.

Якщо можливо, підтримуйте виконання шкільних завдань, навчання чи іншу активність, яка не загрожує дітям та не суперечить вказівкам органів охорони здоров'я.

Діти повинні продовжувати навчання, якщо це не загрожує їхньому здоров’ю.

Наведіть факти про те, що відбувається, і дайте чітку, доступну для сприйняття дитиною інформацію про те, як зменшити ризик зараження та перебувати в безпеці, використовуючи слова, які дитина здатна зрозуміти.

Продемонструйте дітям, як вони можуть захистити себе (наприклад, покажіть їм правильне миття рук).

Уникайте переказування чуток або озвучення неперевіреної інформації перед дітьми.

Надавайте інформацію про те, що відбувається чи може відбутися спокійно, правдиво та відповідно до віку дитини.

Підтримуйте дорослих/вихователів в організації активностей для дітей під час домашньої ізоляції/карантину.

Це може бути інформація про вірус, але подана таким чином, щоб підтримувати дітей активними, коли вони не в школі, наприклад:

Ігри на миття рук з віршами.

Уявні історії про віруси, що досліджують організм.

Перетворення прибирання та дезінфекції будинку в веселу гру.

Намалюйте зображення вірусів/мікробів, які повинні бути розфарбовані дітьми.

Поясніть дітям захисні засоби, що використовуються, щоб вони не лякалися.

Лідія Касянчук, експерт з питань психічного здоров’я міжнародної організації "Лікарі світу" (Medicos del Mundo), спеціально для УП.Життя

"Лікарі світу" – іспанська міжнародна організація, яка впроваджує гуманітарну місію в Україні з серпня 2015 року і реалізовує програми.

Титульна світлина від Tony Cole/flickr.com

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