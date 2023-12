Кривое зеркало, или Кто ты по Facebook?

Люди тратят огромное количество времени, конструируя и украшая идеального себя в сети, привязываются к собственному творению, и ошибочно принимают его за правду о себе.

Это сказал не я, а известный историк Юваль Ной Харари.

Я же дополню: мы очень избирательны к тому, что публикуем на личной странице.

Социальные сети обнажили наше отношение к себе, сделав ленту автобиографией.

Профиль в сети – это наш ответ себе и заявление другим: "Я такой, каким хочу быть".

Теперь каждая публикация служит одой в собственную честь, а страница – идеальным отражением своего "Я" в зеркале общественного мнения.

Подобный тезис появился не с распространением социальных сетей и всеобщей доступности интернета. Казаться лучше, чем мы есть – неотъемлемая человеческая черта.

На работе и дома, с самыми близкими и незнакомцами, для одного собеседника или миллионов последователей – мы жаждем выразить себя, создаем нужный образ и доказываем собственную индивидуальность.

Науки изучают то, как люди преподносят себя, сотни лет. Однако, с появлением социальных сетей у них появилось беспрецедентное поле для исследований.

То, как мы ведем себя в Facebook или Instagram, говорит о многом.

Но прежде всего о том, как мы относимся к себе самим, что в собственной личности нас тревожит больше всего, и на какие вопросы мы пытаемся ответить, создавая виртуальные автобиографии.

Давайте рассмотрим три самые популярные типа профилей в социальных сетях и попробуем понять, что нам, а главное себе, пытаются внушить их владельцы.



Тип первый. Material person

"Cause we are living in material world. And I am a material girl" – поёт Мадонна.

Этот хит 90-х сегодня уже не смотрится сарказмом. Кажется, что соблазнам "материального мира" посвящены 9 из 10 страниц в Instagram.

Массовая культура потребления, выросшая на дрожжах миллиардных рекламных бюджетов, вызывает нестерпимое желание обладать новыми вещами, неизведанными впечатлениями и недостижимыми статусами.

Человек вынужденно сопоставляет уже полученное с еще недостигнутым и заявляет миру: "Это у меня уже есть, а вот это еще только в планах".

Сложно найти того, кто не испытывает потребительские позывы и не заглушает их брендовым шоппингом, путешествиями по местам "must-visit" или покупкой iPhone последней модели.

Однако для некоторых это не единичные лозунги, а жизненный лейтмотив. Это легко прослеживается в их цифровых биографиях.

Эти страницы в социальных сетях очень легко узнать. В них много цитат про успех, фотографий дорогих автомобилей, и постов с элитного отдыха.

Выражение себя через материальный успех – самый древний способ самоидентификации. Социальные же сети просто сделали его более доступным.

Важно не обладать предметом роскоши, а иметь возможность продемонстрировать это своей виртуальной аудитории.

Фотография со звездой равноценна закадычной дружбе, проверять все равно никто не будет.

Люк стиральной машины легко имитирует иллюминатор в самолете.

А невозможность отличить фото реплики от снимка оригинальной брендовой вещи давно стало объектом челленджей.

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что сегодня высокий статус сулит внимание как таковое. Лайки и просмотры – это победа и приз в борьбе за атрибуты материального мира.

То, чего раньше можно было добиться лишь нешуточными бюджетами, сегодня достигается нарочитой сексуальностью инстадив, нелепыми видео ТикТокеров и бесконечными сториз глашатаев успешного успеха.

Material boys&girls испытывают неутолимую жажду обладания и соревнуются в бесконечной гонке с себе подобными.

Их ленты – это ответ на вопросы: "Что я уже сумел получить?", "Кого оставил позади?".

Речь идёт не только о блогерах-миллионниках, которые превратили свою популярность в бизнес.

Яркий пример – Youtube-шоу "Сколько стоит шмот" (проект Дымоход), где прохожие с математической точностью воспроизводят цену своих покупок.

Пожалуй, сложно найти лучший пример того, как мы способны описывать себя через совершенные траты и сделанные приобретения.

Material people многогранны в своих проявлениях, но их объединяет одно – вечное состязание с себе подобными.

Поэтому ключевой атрибут их жизнеописания – измеримость. Количество долларов, лайков, фолловеров, частота упоминаний в прессе.

Только эти внешние маркеры способны унять их ощущение несостоятельности. И в этом их принципиальное отличие от следующего типажа, который, напротив, сосредоточен на внутреннем отклике.

Тип второй: "Человек в поисках смысла"

Виктор Франкл, столп современной психологической науки и автор одноимённой книги, не дожил до повального распространения социальных сетей.

Если бы ему довелось работать в настоящее время, он бы прослезился, увидев, как много людей "ищет смысл" в каждом своём поступке, шаге и жизненном повороте.

Задаваться вопросами о своём месте в мире и смысле бытия так же естественно, как самоопределяться через материальный успех.

На заре существования человечества душевные метания были монополизированы религией, а в дальнейшем наукой. Однако современные гуманистические идеалы провозгласили источником истины каждого, и переадресовали поиск смысла миру чувств и личных переживаний.

"Красота в глазах смотрящего", а значит все ответы заключены в себе.

"У каждого своя правда", а значит неправильных ответов быть не может.

Свобода самовыражения – истинная суть социальных сетей.

"Осмысленные" типажи считываются сразу. Их диалог с собой не умолкает, поэтому смысл они придают каждому своему поступку.

Их образ для мира состоит из высказываний, суждений и взглядов. В профиле - сплошь мнения, статьи и блоги. Если сториз, то только со звуком. Если фото, то только со смыслом.

Недавно мой друг выложил на своей странице снимок шоколадного эклера. В ответ на мое удивление, он пояснил: "Это мой протест против шквала пасхальных куличей, которые заполонили сеть".

В отличие от material people, "ищущим смысл" тяжело быть измеримыми. Их главная цель – уникальность, а значит невозможность сравнения.

С одной стороны, это освобождает их от гонки за внешними атрибутами (лайками, ценниками и статусами), с другой – превращает в снобов.

Этот типаж также, как и предыдущий, использует виртуальную автобиографию как доказательство собственной состоятельности. И каждым своим постом создаёт штрих к идеальному образу себя.

Диалог с собой и окружающим миром для "осмысленных" непрерывен, поэтому их профили бесконечно заполняются новым контентом. И именно в этом его отличие от третьего типажа.

Тип третий. "Всё, как у всех"

Ю. Н. Харари, с цитаты которого я начал своё повествование, сторонник буддийского мировоззрения и многолетних практик медитации.

Он с горечью отмечает, как в слепом желании что-то доказать окружающим и себе самим люди забывают, что они не то же самое, что их профили в социальных сетях.

Мне кажется, что автор "Homo Sapiens" напрасно не обращает внимания на пользователей этого типа.

Ведь они не гонятся за недостижимыми благами и не пытаются придать каждому своему чиху уникальный смысл.

Их страницы, как правило, пусты. Они не пытаются пускать пыль в глаза. Редкие фото с домочадцами. Голые репосты чьих-то цитат. Поздравления с главными праздниками.

Иногда такие профили воспринимаются как боты. Но это не так.

С истинно буддийским спокойствием такие пользователи проходят мимо материальных соблазнов и не пытаются выпятить свою оригинальность.

Они не нуждаются в вымышленном образе, который может подарить "волшебное зеркало" социальных сетей. Им комфортно с образом реальным.

Вряд ли случайностью является то, что это люди старшего поколения.

Их формирование и зрелость пришлись на советское время. Культура потребления отсутствовала в силу экономической модели, а свобода самовыражения преследовалась из-за модели политической.

Быть как все и не отличаться – печальная норма того времени. Однако ее парадоксальным побочным эффектом стала удовлетворённость своим местом в мире и нежелание мчаться за далекий горизонт.

Этот типаж крайне противоречив. Равнодушие к потребительству и самолюбованию уравновешивается нетерпимостью и конформизмом.

Именно они являются самыми ярыми морализаторами в комментариях. Это те, кто пишет: "Как вы можете так себя вести, вашему же ребенку холодно/жарко/ярко/темно". Призывают "очнуться", "бояться Бога" и наконец "подумать о том, как ваше поведение выглядит со стороны".

Довольные тем, что у них "всё, как у всех" такие пользователи безапелляционно отказывают другим в праве "от всех" отличаться.

Люди со скудными виртуальными биографиями, как правило не жалуют тех, кто стремится во что бы то не стало свою биографию приукрасить.

Подводя итоги, хочется сказать, что "чистые представители" того или иного типажа встречаются не часто.

В погоне за вниманием инстадивы генерируют гигабайты смыслов. А лидеры мнений нет-нет, да и выложат сториз из-за руля статусной иномарки.

Даже негибкие конформисты способны удивлять радикальной сменой взглядов, как это произошло с выборами в прошлом году.

Как бы ни были проявлены те или иные черты в вашем цифровом собеседнике, не поленитесь разглядеть за ними то, что на самом деле тревожит автора. А если будет любопытно, то полистайте свою личную страницу.

Может быть она сможет удивить не только ваших друзей и подписчиков, но и вас самих.

Алексей Куприенко, СЕО траблшутингового агентства Underdog The UnLawyers, специально для УП.Жизнь

