Звички керують нами чи ми керуємо звичками?

Слово "звичка" ми настільки замусолили в контексті антиреклами паління, що воно стало майже лайливим, хоча насправді це крутий адаптивний механізм нашого мозку.

На моє глибоке переконання, характер людини, принаймні та його частина, яка не дісталася нам генетично, це якраз і є сукупність звичок.

Моя глобальна ідея, якій я зараз присвячую свій час (а це, знаєте, мій найцінніший актив) – переконати максимально можливу кількість людей у тому, що можна змінювати своє життя шляхом формування посильних невеликих позитивних навичок.

Я не кажу, що можна лежачи на дивані, без зусиль творити дива, адже це абсурд і брехня, але і не пропоную рухати гори.

Навіщо? У страху очі великі... Берімося за те, що нам під силу. А великі звершення потім якось самі здійсняться. Так зазвичай буває.

Якщо сказати людині прямо: "Ти можеш змінити цей світ", то вона, як правило, виконує блискавичний поворот на 180 градусів і мчить геть. А якщо запропонувати їй напрацювати звичку тримати рівно спину, то є шанс, що це буде досягнуто.

Здавалося б, який зв'язок між моєю спиною і зміною світу?

Безпосередній: формуючи одну за одною невеликі позитивні зміни в собі, ми самі не помічаємо, як переходимо на новий рівень, починаємо впливати на людей навколо, змінювати екосистему...

Такий ось клубочок, і важливо смикнути за ниточку, щоб він покотився!

Я понад 15 років присвятив нейрохірургії і дещо знаю про нейропластичні зв'язки, які обумовлюють звички.

Розумію, як вони формуються, які умови сприяють цьому процесу, а які, навпаки, встромляють палиці в колеса.

Розповім вам, як сформувати звички, дам в руки цей інструмент, а також порекомендую, у якому напрямку його можна вдало застосувати.

А далі вже особиста справа кожного, як застосувати отримані знання на практиці.

Отже. Зазначу всього чотири найпростіших принципи, які з незрозумілих мені причин мало використовуються.

Як формувати звичку:

1 По силі Поставлене завдання має бути для вас цікавим, але не лякати. Якщо занадто просто – буде нудно і ви кинете. Якщо занадто складно – буде страшно, важко і ви кинете. А ваша головна задача в підсумку саме НЕ кинути. Будьте чесні з самим собою, адже це взагалі дуже корисно, а у формуванні здорових звичок просто необхідно.

2 Регулярно Ось цей пункт всі не люблять. Погана новина дійсно в тому, що звичка тренується регулярністю. Хороша – це визначеність термінів. Зазвичай йдеться про 20-40 днів – і ви пересядете з дорогого палива під назвою "сила волі" на майже безкоштовне під назвою "звичка". Стандартний клінічний випадок – пропустити один день і кинути, бо все одно вже красива картинка зіпсована. Насправді ні: пропустив день – накинув ще 3-5 до терміну формування навички.

3 Із посмішкою Ось це моя улюблена історія. У нас у мімічних м'язах є чутливі зони. Коли ми посміхаємося, у мозок надходить сигнал: "Зараз все супер, запам'ятай, що ми робили, коли нам було весело і добре". І, звичайно, мозок швидше формує ту звичку, над якою ми працювали з посмішкою. Порозважайтеся! Пограйте! Дайте свободу вашій внутрішній дитині. Супроводжуйте процес формування звички якою-небудь дивакуватістю. Ну, наприклад, виходячи бігати вранці, співайте одну і ту ж дитячу пісеньку або навпаки щось пафосне; перед тим, як пити воду – кукурікайте; надягайте дитячі колготки на голову, коли відтискаєтеся від підлоги... Не бійтеся бути смішними, зануд ніхто не любить.

4 Із підтримкою Ви ставите перед собою завдання і виконуєте його. Якщо ви розділите це завдання з небайдужим спостерігачем – вам буде у сто разів легше із ним впоратися. Якщо розповісте про свої наміри, вам буде соромно від них відмовитися. Якщо будете знати, що в кінці зможете поділитися своєю перемогою, або й навіть просто похвалитися (так, ми не янголи), це теж піджене і змотивує. Зараз у вас є можливість зберігати і відстежувати свої успіхи у смартфоні, тому роль небайдужого спостерігача може зіграти для вас гаджет. Я не прихильник футуристичної паніки і роботів не боюся, і якщо мій телефон може служити мені на користь – чому б ні?!

Тепер ви знаєте, ЯК робити ці кроки.

Залишилося відповісти на питання, КУДИ йти.

А вже КОЛИ – відповісте собі самі, але я б рекомендував не відкладати.

Я розповім, де я бачу найважливіші точки прикладання цієї суперсили саме в сфері здоров'я, тому що це моє середовище проживання, у ньому я виріс і все життя пропрацював.

1. Спина

Хребет – вісь обертання здоров’я.

Коли з ним проблеми, це вилазить боком у багатьох сферах. Ви втомлюєтеся, нервуєте, втрачаєте певний ступінь свободи руху, а далі починає порушуватися робота всього, що навколо нього, цього самого хребта: кровообігу, дихання, функції внутрішніх органів...

І тут багато хто робить помилку, "закачуючи" спину. А для того, щоб вирівняти хребет, треба навпаки навчитися його розслабляти і звикнути тримати спину рівно. Найдавніші тілесні практики, такі як йога, хіба що тільки на парканах не пишуть про це...

Я зараз працюю над створенням датчика, який допоможе сформувати звичку тримати спину рівно і супроводжуватиме процес системою мотивації, яка допоможе не кинути цю справу на півдорозі.

Але треба хоча б для початку звикнути до думки, що рівна спина – це критично важливо!

2. Зір

Зір – це вхід у вашу свідомість.

Зараз на нього звалюється надмірний потік інформації, і свідомість ще не адаптувалася. Еволюція повільніша за прогрес. Тому свідомість потрібно розвантажувати, чистити кеш, як ви робите це з телефоном.

Можна протягом дня просто якийсь час проводити із заплющеними очима. Це вже буде хоч якась допомога вашим очам і мозку.

Багато хто вдається до медитації, навіть у великих компаніях її практикують на робочому місці. Але досі багато хто ставиться до медитації скептично.

Що ж, продовжуйте, але просто посидіти із заплющеними очима вам не важко, правильно?

Наступний крок – зорова гімнастика. Ми чомусь з дитинства її пов'язуємо тільки з кабінетом офтальмолога, хоча це теж можна робити в смартфоні. І в цьому напрямку я також буду продумувати шляхи і пропонувати рішення.

3. Дихання

Повітря – джерело енергії, значно важливіше, ніж харчування або навіть вода.

Це стає зрозумілим навіть за часом, який ми можемо протягнути без повітря. Кілька хвилин!

Але чомусь вкрай мало користуємося можливостями цього джерела. Пропозиція навчитися правильно дихати зустрічаємо зі скептичною посмішкою.

Є абсолютно прекрасні, повністю науково обгрунтовані методики, якщо раптом вам стародавні знання не заходять.

Зверніть увагу на клінічні дослідження, наприклад, методика "Подих життя" академіка Лосєва.

Треба теж придумати, як поселити такі речі в смартфон.

Думаю, цих трьох пунктів для початку цілком достатньо.

Про харчування і спорт я писати не буду. Мені здається, тут все прозоро, і в глибині душі кожен з нас знає, коли годувати свій організм шкідливою їжею.

Є купа прекрасних програм для здорового харчування і занять спортом. Користуйтеся ними, переглянувши свої заняття через призму формування навичок, яку я сьогодні для вас розписав.

Будьте здорові, змінюйте себе та світ навколо і будьте щасливі, адже це, врешті-решт, головне завдання!

Володимир Кириченко, нейрохірург, активіст здорового способу життя, спеціально для УП.Життя

Всі світлини від Depositphotos

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