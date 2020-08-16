Пластик, секонд-хенд і каннабіоїди: головні еко-тренди індустрії моди

Згідно з дослідженням 2018 року щодо глобального впливу індустрії моди на довкілля, вона є четвертою за величиною галуззю, що забруднює планету.

Дослідження проводили не даремно: 2019 рік запам’ятався активним залученням практик сталого розвитку модними брендами в усьому світі.

Така ідея передбачає набагато більше, ніж просто виробництво одягу з екологічних матеріалів: міжнародні виробники намагаються переосмислити основоположні принципи, які визначають поняття моди, з метою змінити її сприйняття серед споживачів і забезпечити їх кращим одягом, безпечним для довкілля.

Головною подією 2019 року стало підписання Fashion Pact, за умовами якого понад 150 відомих брендів домовились зменшити вплив своєї діяльності на навколишнє середовище.

Це цілком очікувана реакція на популяризацію свідомого споживання – одного з напрямків так званої воук-культури.

Заперечувати вплив індустрії моди на планету – означає, цілеспрямовано замовчувати очевидну проблему.

Лише у США обсяг текстильних відходів за останні 20 років виріс вдвічі, й наразі складає понад 16 млн тонн щороку.

У Великій Британії цей показник наближається до позначки у 65 млн кілограм.

На щастя, сучасні споживачі стають все більш свідомими. Вони не лише змінюють власні споживацькі звички, але й спонукають лідерів ринку приймати рішучі дії.

Згідно з дослідженням консалтингової фірми Deloitte, понад 80% міленіалам з США, Великої Британії, Канади, Австралії, Китаю та Індії важливо, щоб компанії керувались принципами етики а сталого розвитку у своїй діяльності.

Очікується, що споживачі віком 25-35 років витратять на еко-продукцію близько 150 млрд доларів до 2021 року.

Водночас, відданим послідовникам модних трендів нема про що турбуватись, – піклування про планету жодним чином не суперечить бажанню виглядати стильно.

Виражати свою індивідуальність можна за допомогою тих самими речей, але вироблених з екологічних матеріалів.

Ананасове волокно чудово заміняє шкіру, конопляне прядиво – бавовну. За умови правильного позиціонування, така альтернатива сприймається не як вимушений захід, а як один із сучасних еко-трендів, які торік в черговий раз струснули індустрію моди.

Отже, які з них були найпопулярнішими?

Почнемо з самого дна.

Використання перероблених матеріалів для створення одягу

♻️ Підводний "ресурс".

Кожного року виробляється близько 300 млн тонн пластику, 10% з яких потрапляє до океанів.

Бренди одягу знайшли спосіб використовувати ці залишки для створення своєї продукції, зробивши "пластиковий" одяг одним із головних еко-трендів.

Найбільше відзначилась німецька компанія Adidas, яка у партнерстві з благодійним фондом Parley виробила понад 11 млн пар взуття з пластикових відходів.

Для порівняння, у 2017 році ця кількість становила лише 1 млн.

Кросівки Adidas створені у партнерстві з благодійним фондом Parley

Таким чином, бренд виконав обіцянку почати створювати більше взуття з переробленого пластику до 2019 року.

Інший виробник взуття Rothy’s, який спеціалізується на створенні речей з еко-матеріалів з самого початку свого заснування, потрапив у тренди завдяки колекції взуття, виробленого з перероблених одноразових пляшок.

♻️ Конопля знову в моді.

Ні, не та, яку полюбляли фанати джинсів кльош і окулярів без оправи. Йдеться не про марихуану, а про конопляне прядиво, волокна якого зараз активно використовують для виготовлення стильного паперового одягу.

Матеріал став дуже популярним як серед маловідомих виробників нижньої білизни, так і серед визнаних гігантів галузі на кшталт хайпового Yeezys і класичного Levi’s.

Останній запам’ятався випуском Wellthread – колекції одягу з повністю переробленого конопляного волокна.

Колекція Levi’s Wellthread повністю виконана із переробленого конопляного волокна

Тренд також підтримав бренд Patagonia, який поєднав матеріал з целюлозним волокном Ліоцелл і органічною бавовною, щоб зробити одяг більш зносостійким.

♻️ Веганські практики.

Справжня любов до фауни проявляється не у надяганні її представників на себе. Виробники одягу все частіше шукають альтернативні способи виробництва, які не ставлять під загрозу життя тварин.

Канадський бренд Quartz Co., що спеціалізується на виготовленні зимового одягу, презентував колекцію Milkweed Collection для веганів, до якої увійшли парки, утеплені ваточником – матеріалом рослинного походження, також відомим як "їжа метеликів".

Виробники Veja та Amour Vert спільно випустили серію зручних і функціональних кросівок Canvas Esplar Sneaker, що створені з матеріалів нетваринного походження. Бренди використовували органічну бавовну, амазонський каучук і перероблені матеріали.

Кросівки Canvas Esplar Sneaker створені з матеріалів нетваринного походження

Amour Vert також відмітився випуском оригінальної колекції екологічних купальників зі спандексу і нейлону, отриманих з перероблених риболовних сіток і промислового пластику.

Компанії вдалось не лише зробити внесок у захист планети, але й створити більш м’які та зносостійкі, порівняно з класичним текстилем, синтетичні тканини.

Американський гігант Nike втретє об’єднав зусилля з британським урбан-брендом A-COLD-WALL, щоб створити чергову колекцію спортивного взуття Flyleather Air Force 1 Low.

Нові кросівки вироблені зі стійкого матеріалу, що на 50% складається з волокон переробленої шкіри.

Ці Nike на половину з волокон переробленої шкіри

Втім, скільки б еко-ініціатив не впроваджували компанії, без підтримки з боку споживача, будь-які зусилля будуть марними. Саме він є головним каталізатором прогресу в цьому напрямку, визначає тренди свідомого споживання та формує сучасний модний порядок.

Капсульний гардероб як ефективний метод оптимізації бюджету та простору

Одразу слід зауважити, що тренд не є новим словом у світі моди, але саме у 2019 році він отримав нове життя зусиллями тисяч блогерів, які пропагують мінімалістичний стиль.

Ідея капсульного гардеробу полягає у регулярному та гармонічному комбінуванні невеликої кількості речей, схожих за фасоном і кольором.

Тобто, замість вороху ганчір’я всіх відтінків веселки, більшу частину якого ви ніколи не вдягнете, у вас під рукою завжди є набір речей, які пасують одна до одної, підкреслюють ваш стиль та не займають чотири з половиною шафи в квартирі.

Такий підхід дозволяє економити гроші та час, а також зменшує кількість необдуманих покупок (і, відповідно, зайвих відходів у перспективі).

Дестигматизація секонд-хенду та оренда одягу

Що для одного споживача – сміття, для іншого – обнова.

Коріння цієї багатовікової аксіоми простежити складніше, ніж привселюдно зізнатись у тому, що доношуєш чужий одяг.

Принаймні, такий стан справ був актуальним у багатьох країнах ще донедавна.

Сьогодні, з розвитком свідомого споживання, повсюдним запуском кампаній зі зменшення відходів і популяризацією квестів з пошуку унікальних поношених речей від відомих фешн-блогерів, купувати речі на секонд-хенді стало не лише вигідно, але й престижно.

За прогнозами ринок перепродажу у 2022 році сягне позначки в 41 млрд доларів, 51 – у 2025-му, а у 2028 він обжене ринок рітейл-торгівлі.

Позитивну динаміку зростання можна побачити вже зараз: мобільні платформи з продажу вживаних речей генерують мільйонний трафік щомісяця, а щорічний дохід популярних thrift-shop’ів вимірюється сотнями мільйонів доларів.

Дестигматизація носіння вживаного одягу дала початок ще одному минулорічному тренду – оренді одягу.

Раніше цією опцією користувались декілька разів на рік, орендуючи речі спеціально для особливих нагод: елегантні сукні та смокінги – для світських раутів, мантії та бонети – для випускних церемоній, екіпіровку штурмовиків – для хеллоуїнівських вечірок.

Зараз ця практика стала загальноприйнятною на побутовому рівні, адже вона дозволяє не лише економити кошти на одязі, але й допомагає подовжити його життя та зменшити кількість відходів.

Американський сервіс Rent the Runway нещодавно запровадив місячні підписки для оренди речей для повсякденного використання, додавши до асортименту такі бренди як Levi’s та J.Crew.

В той же час, одні з найпопулярніших мереж роздрібної торгівлі Bloomingdale’s та Urban Outfitters анонсували власні програми оренди одягу.

Дбайливий догляд за речами та #30 wearschallenge

В епоху культу споживання, що підігрівався популяризацією Голівуду та гламуризацією образу життя селебрітіз, стало поширеним негласне правило, згідно з яким один предмет одягу можна вдягати не більше, ніж три рази.

Особливо це стосується жіночої половини населення, на яку постійно здійснюється тиск з боку суспільства.

Бундесканцлер Ангела Меркель не раз скаржилась на те, що її постійно критикують за те, що вона носить ті самі костюми темного кольору, але ніхто з її колег-чоловіків ніколи не стикався з подібною реакцією.

Барак Обама носив один і той самий смокінг протягом всіх восьми років своєї каденції, тоді як його дружина Мішель змінювала сукні між кожним із заходів, в яких брала участь.

Покласти край подвійним стандартам і надмірному шопінгу спробувала засновниця консультаційної агенції з етичної моди Eco-Age Лівія Ферт, започаткувавши ініціативу #30wearschallenge, який мав на меті кинути виклик культурі бездумного споживання.

Челлендж підхопили провідні блогери, поступово збільшивши оригінальний ліміт носок на 100, а потім і на 300 разів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от mariho (@fashion_granme) 5 Авг 2020 в 9:29 PDT

Проблема надмірного споживання існує досить давно. Її коріння дуже точно ідентифікував шведський бренд Nudie Jeans: "Проблема – не в тих, хто купує джинси, а в тих, хто їх викидає".

На щастя, таких споживачів стає дедалі менше, а на зміну їм приходять ті, хто не лише готовий платити більше за якість речей, але й шукає додаткові способи подовжити їм життя.

Сьогодні їх прагнення підтримують не лише бренди одягу, але й компанії, які спеціалізуються на виготовленні сучасної техніки з догляду за одягом.

"Співвітчизник" Nudie Jeans Electrolux (Швецію взагалі можна назвати "штаб-квартирою" міжнародного еко-руху) – один з найбільших виробників техніки для дому, який почав сумлінно дотримуватись принципів сталого розвитку задовго до виникнення вищезазначених трендів, але охоче підтримує їх і сьогодні.

Минулого року компанія розробила програму The Better Living Program, одним з напрямків якої є навчити споживачів правильно доглядати за одягом.

В межах цієї ініціативи Electrolux випустив лінійку пральних машин, які працюють у делікатному режимі за низької температури, що дозволяє зберігати структуру, колір і функціональність одягу, а також запобігати його пошкодженню та швидкому зношуванню.

Завдяки правильному режиму прання, речі будуть служити вдвічі довше.

Цілком можливо, що зелений колір замінив чорний на п’єдесталі лише тимчасово, але свідоме та екологічне споживання – це набагато більше, ніж сукупність швидкоплинних трендів і метаморфоз колективного стилю.

Саме тому приєднатись до них та виховати в собі відповідні споживацькі звички ніколи не пізно.

Катерина Білобловська, генеральний директор "Електролюкс" в Україні та країнах Кавказу, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина VitalikRadko/Depositphotos

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