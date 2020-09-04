Когда "не хочется", а "надо". Зачем детей приучать к дисциплине

Вадим Мельник спортивный директор ФК "Десна" (Чернигов)
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4 вересня 2020

Нынешний учебный год для школьников и их родителей – особенный.

Из-за пандемии коронавируса расписание сильно отличается от привычного.

Во многих школах дети будут учиться неделю – в школе, неделю – самостоятельно дома.

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Для большинства семей домашнее обучение еще в прошлом учебном году стало большим стрессом и испытанием. Не все родители готовы к дополнительному контролю и не все понимают, как правильно мотивировать своих детей и приучать к дисциплине.

А ведь именно дисциплина – главный залог успеха. И не только в спорте.

Я много лет был футболистом и капитаном команды. После завершения спортивной карьеры получил лицензию тренера, интересовался психологией победителей и много размышлял нам тем, какой урок самый важный в моей карьере и какой опыт я могу передать своим детям.

Мой ответ таков: самое важное, чему я научился в жизни – это любить дисциплину.

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Общаясь недавно со своими друзьями (не спортсменами), услышал такое мнение – мол, в наше время важно у детей развивать креативное мышление, коммуникационные навыки и способности к языкам.

Так как это именно те навыки, на которых строится "креативная экономика". Для нее необходим уникальный образ мышления и личные таланты и навыки.

Оказалось, что для многих моих собеседников понятие "дисциплина" противоречит "креативности".

Дисциплина у нас в обществе ассоциируется с муштрой и принуждением. Именно поэтому отсутствие дисциплины не является грехом.

У нас допускается опаздывать на встречи, не выполнять взятые на себя обязательства, нарушать правила дорожного движения и не платить налоги.

Мало кто задумывается над тем, что дисциплина – это способность соответствовать установленным правилам и порядку.

Именно благодаря этой персональной способности и рождается коллективное благополучие. Способность создавать наукоемкие продукты, высокотехнологические стартапы, выигрывать чемпионаты, даже писать стихи – все это осуществимо только когда выработана привычка каждый день работать над достижением цели.

Коронавирус "посадил" нас всех по домам. И провел нам общий тест на дисциплину и успеваемость.

Многие, не только дети, но и их родители, не прошли этот тест – потеряли работу, клиентов, набрали лишние килограммы, забросили спорт.

Наша экономика действительно стала гораздо больше базироваться на нашей креативности, способности видеть новые бизнес-модели и уметь их реализовывать.

Но до того, как мы сможем использовать креативность своего ума, нам нужно натренировать "мышцы характера" – научиться быть дисциплинированными, чтобы не опускать руки даже в самые темные времена.

Когда я спорил со своими друзьями по поводу дисциплины, я предложил такую идею. Каждый раз, когда вы приучаете себя и детей к дисциплине, представляйте, что вы таким образом улучшаете экономику страны.

Это, на мой взгляд, абсолютно связанные вещи. Посмотрите на самые благополучные страны Европы. Немцы, шведы, швейцарцы, датчане – они прежде всего дисциплинированы. Экономики дисциплинированных наций гораздо устойчивее к кризисам. 

Чем выше организованность общества, чем больше правил и социальной дисциплины, тем выше командный результат.

Формул успеха может быть много, но одной постоянной компонентой в этой формуле будет способность к ежедневным действия ради реализации цели.

Я пишу про дисциплину именно потому, что за последние 8 лет наш футбольный клуб "Десна" прошел своеобразную трансформацию. Весь тренировочный процесс был заточен на дисциплину.

Какой результат это дало?

В прошлом сезоне футбольный клуб "Десна" был признан одним из самых дисциплинированных в Европейском чемпионате. У нас – минимум желтых и красных карточек.

Знаете почему?

Восемь лет назад в футбольном клубе ввели правило – за нарушения штрафуют даже во время тренировок. Получить штраф можно даже за мятую футболку или случайно вылетевшее нецензурное слово.

На выездах, больших играх наша команда отличается своей корпоративной культурой: дисциплина – повышает внутреннюю культуру человека. И в каких бы ситуациях мы не оказывались, мне ни разу не было стыдно ни за одного игрока.

Каждый родитель – тренер для своих детей. Сегодня нам как никогда стоит взять на себя ответственность за развитие своей личной дисциплины и дисциплины своих детей.

Так мы определяем "систему координат" и скорость развития не только своих детей, но и страны в целом.

Потому что без привычки выкладываться на 100% не бывает успеха.

Все остальное – иллюзии и мечты. Про благополучие.

Вадим Мельник, спортивный директор ФК "Десна" (Чернигов), общественный деятель, специально для УП.Жизнь

Титульна світлина nasirkhan/Depositphotos

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