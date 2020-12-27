Подорож великими резиденціями: Житомирщина, Рівненщина та Хмельниччина

Велика історія створювалася великими людьми, які були новаторами свого часу.

Ці люди мали надзвичайно успішні власні справи, втілюючи свої креативні ідеї у реальність, і при цьому значно опікувалися розвитком місцевості та громад.

У спадок сучасним поколінням великі люди залишили великі родинні резиденції, які стали символами духу, характеру, стійкості, креативу й наполегливої щоденної праці.

На жаль, наразі багато з цих резиденцій занепадає.

Проте їхні руїни й досі зберігають енергетику своїх господарів, а історії про їхні великі справи продовжують надихати.

Резиденція "цукрових магнатів"

Місце знаходження: Село Дениші Житомирського району Житомирської області

Палац родини Терещенків у Денишах розташований на річці Тетерів поблизу Житомира.

Маєток у стилі середньовіччя було побудовано на початку XX століття. Він був улюбленим місцем зустрічі родини.

Відомо, що сім’я Терещенків належала до впливових землевласників. Саме Терещенки заснували велику "цукрову імперію".

Родині була притаманна унікальна підприємницька жилка, завдяки якій вдавалося досягати суттєвих бізнес результатів, постійно підвищувати дохідність бізнесу, при цьому дбаючи про високу якість продукції та створення належних умов праці для своїх робітників.

Терещенкам належало понад 150 тисяч десятин землі та 10 цукрових заводів, які виробляли по 4 мільйони пудів цукру на рік.

Доходи сім’ї складалися з десятків мільйонів рублів, а у їхній власності перебувало кілька величних палаців.

Проте "імперія Терещенків" – це не стільки про бізнес, доходи та маєтки, як про благодійництво, пожертвування та безліч великих справ задля розвитку міст, громади та країни в цілому.

Відомо, що Терещенки витрачали понад 80% своїх доходів на благодійні справи. Їх коштом були побудовані численні лікарні, церкви, гімназії, музеї, театри та притулки для дітей.

Завдяки Терещенкам, у Києві була зведена безкоштовна лікарня "Охматдит", а також утворена картинна галерея з великою кількістю творів найвидатніших художників сучасності.

За кошти родини відомий Ігор Сікорський створив найбільший на той час літак у світі.

Перебуваючи на руїнах палацу у Денишах, відчуваєш, що справи великих людей є вічними. Вони не підлягають руйнації, оскільки є поза часом та історичними перипетіями.

Резиденція засновника Волинського бренду

Місце знаходження: Місто Корець Рівненської області

У Корці на річці Корчик знаходяться руїни Корецького замку у стилі бароко, який у 1780 році було перебудовано Юзефом Чарторийським на князівську резиденцію.

Юзеф Чарторийський був польським аристократом, політиком і дипломатом, який переселився у Корець, присвятивши двадцять років свого життя розбудові міста.

Саме у Корці у 1784 році Чарторийський створив першу в Україні мануфактуру з виробництва фаянсу та порцеляни з місцевої глини.

На Корецькій мануфактурі працювало до 300 осіб, які щомісяця виробляли до 20 тисяч одиниць продукції, що продавалася у Росії та країнах Європи.

Окрім того, Чарторийський організував у Корці виробництво меблів, твердих ременів, капелюхів; там працювала суконна фабрика, спиртозаводи й пивоварня; вирощувався тютюн.

За часів Чарторийського Корець із провінціального аграрного містечка перетворився на регіональний бізнес центр. Тут просто кипіло життя!

Саме сюди звідусіль стікалися торговці, а на ринковій площі міста, зведеній за урбаністичним проєктом Чарторийського, проводилися величезні торгівельні ярмарки.

У Корці була заснована перша в Україні мануфактура з виробництва порцеляни.

Фото wikipedia.org

Кажуть, що сам Юзеф Чарторийський вів досить скромний спосіб життя; його резиденція не відрізнялась розкішшю і була обставлена меблями місцевого виробництва.

Проте неймовірні зусилля Чарторийського з розбудови інфраструктури, промисловості та торгівлі міста, а також створення робочих місць для місцевих мешканців заслуговують справжнього визнання.

Тож, перебуваючи на території Корецького замку, відчуваєш щире бажання перепочити у тіні дерев з чашкою запашної кави, насолоджуючись якістю й самобутністю порцеляни, створеної Чарторийським на довгі віки.

Резиденція політичного впливу

Місце знаходження: Місто Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області

Руїни палацу князів Сангушків знаходяться у місті Ізяславі – там, де річка Понора впадає у річку Горинь.

Розташування міста мало стратегічне значення, оскільки знаходилося на перетині шляхів, що ведуть із заходу на схід.

Князі Сангушки були надзвичайно впливовим родом Речі Посполитої. Вони володіли багатьма маєтками на Волині та Поділлі; мали дружні стосунки з багатьма впливовими особистостями того часу: імператорами, політиками, дипломатами та військовими.

Резиденція Сангушків була побудована у 1754-1770 роках у стилі бароко. Будівництво здійснювався за проєктом та під ретельним наглядом підприємливої княгині Барбари Сангушко.

Барбара Сангушко була однією з найвідоміших жінок свого часу. Вона прославилася як відома філантропка, організаторка театральних вистав і літературних салонів.

Княгиня Сангушко також займалася перекладами художньої літератури і писала оповідання для дітей.

Невдовзі новозбудований палац Сангушків став місцем зустрічі найвпливовіших людей. Тут творилася велика політика! Так, наприклад, у палаці відбувалися важливі переговори з польським королем Станіславом Августом; також резиденцію відвідував австрійський імператор Йосип II.

Резиденція Сангушків у Ізяславі вважається найбільшою палацовою руїною на території України і наразі, на жаль, знаходиться у жахливому стані.

Важко уявити, що тут колись гостювали імператори, проводилися важливі переговори, погоджувалися зони впливу, формувалися коаліції – словом, творилися великі справи задля стратегічного розвитку території, регіону та країни в цілому.

Велика історія створювалася великими людьми…

Світлана Бочарова, автор блогу "Ruins", спеціально для УП.Життя

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