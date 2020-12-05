5 этапов развития семьи и как ими управлять

Задам вам простой вопрос. Как вы оцениваете отношения в своей семье? Нормально? Хорошо? Отлично? Плохо? Бывало и лучше?

Жизненный вызов состоит в том, что каким бы ни был ваш ответ, в любой момент он может измениться.

На более позитивный, если вы относитесь к семье как к жизненному проекту и прикладываете усилия для ее будущего.

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Или негативный, если считаете, что в семье все может происходить само собой.

Ни развитие, ни улучшения в нашей жизни не происходят сами собой. Они требуют усилий.

Когда мы говорим о семье, важным является ее постоянный рост и умение реагировать на кризисы, которые возникают на каждом этапе ее жизненного цикла.

В результате семья обретает новые навыки, которые помогают перейти на новый уровень жизненного этапа.

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Хорошая новость состоит в том, что даже если вы не получите необходимые навыки, вы все равно можете перейти к следующей фазе развития.

Однако, скорее всего, у вас возникнут трудности в отношениях и стрессы, которые в будущем могут привести к разрыву.

1 Первый год семьи Цели первого года совместной жизни пары – "притереться" друг к другу, наладить быт и установить общие правила совместной жизни. Для этого супругам нужно ответить на простые вопросы: Как мы распределим наши бытовые роли?

Как мы будем управлять финансами? Будет ли у нас общий бюджет или раздельный?

Будем ли мы обсуждать и согласовывать друг с другом наши расходы?

Как мы будем выходить из конфликтов?

Готовы ли мы стать родителями в ближайшее время? Сколько детей мы хотим?

Как мы видим совмещение родительства и самореализации?

Все ли нас устраивает в нашей интимной жизни? Например, начать можно с того, чтобы расписать бытовые обязанности. Вы можете сделать два списка. Первый – то, что любит делать по дому каждый из супругов. Второй – то, что не любит делать. Это упражнение позволит понять, чем бы хотел заниматься каждый из супругов. Если останутся списки домашних дел, которые не любит выполнять ни одна сторона, вам нужно найти компромисс и договориться, как вы будете разделять эти обязанности между собой. Возможно, если позволит ваш семейный бюджет, вы просто наймете домработницу. При подготовке к будущему родительству супругам важно обсудить их опыт воспитания со стороны родителей, чего бы они не хотели повторить в отношении своих детей. Например, можно спросить друг у друга: что тебя больше всего обижало в детстве? Как ты видишь материнскую и отцовскую роль? Какие у тебя ожидания в отношении меня как будущего родителя? Первый год совместной жизни – это подготовка к будущему росту семьи, поэтому очень важно в этот период правильно войти в круг родственников второй половинки и выстроить с ними крепкие отношения. Это означает, что такие события как визиты к родителям, создание семейных ритуалов и совместные путешествия всей семьей – становятся фундаментом для будущего. Вы можете воссоздать генеалогическое дерево вашей новой семьи и запланировать знакомство с родовыми местами вашей второй половинки, чтобы лучше понять его или ее мир. 5 реалістичних способів отримати максимум від сімейного обіду чи вечері Кроме того, именно в это время закладывается такое важное понятие в отношениях как семейная культура. Это то, как вы ощущаете атмосферу вашей семьи. Вы можете вместе сделать простое упражнение – опишите в пяти словах какой вы чувствуете сейчас атмосферу в вашей семье, а потом, на следующий день – какой вы хотите ее видеть. Сравните результаты и сделайте вместе выводы.

2 От 3 до 5 лет брака Этот этап определяется появлением первого ребенка в семье. Чаще всего, все неразрешенные на первом этапе проблемы обостряются на второй стадии отношений. Многим семьям это дается нелегко. И поэтому именно на этот период приходится наибольшее число разводов. Чтобы перейти из отношений диады в триаду с новым членом семьи паре важно пересмотреть свои обязательства по отношению друг к другу и график жизни так, чтобы оба могли уделять время ребенку. Вы можете использовать правило третей. Треть времени – это совместные семейные дела. Вторая треть времени – личное пространство каждого супруга, которое он проводит самостоятельно, вне семьи. И еще одна треть – время бездействия, когда супруги уделяют время друг другу как влюбленная пара. Такой принцип организации времени помогает удерживать баланс жизни, учиться быть здесь и сейчас в потоке жизни. Вы можете начать с того, чтобы составить такой список для каждой из третей. Если в семье еще не появился ребенок, то для укрепления отношений на этой стадии важно создавать новое совместные начинания. Например, это может быть совместный проект, как строительство дома или начало семейного бизнеса. Это позволит создать новые общие интересы и цели, которые так важны для развития семьи. На этой стадии отношений вы также можете провести аудит удовлетворенности четырех базовых потребностей, которые должны быть реализованы в отношениях: физические, эмоциональные, умственные и духовные. Для этого составьте четыре списка (каждый – соответствует одной потребности) и опишите что для вас означает каждая потребность и насколько она проявлена в ваших отношениях. Затем обсудите результаты друг с другом.

3 7-9 лет брака В этот период первенец идет в школу и начинается его первая серьезная социальная адаптация. Для родителей, которые имели личный негативный опыт в школе, этот этап может стать драйвером возвращения в памяти прошлых эмоциональных травм, которые они будут проецировать на ребенка. Чтобы этого избежать, обоим родителям можно составить два списка: первый – мои прошлые страхи, связанные со школой; второй – все то хорошее, что произошло со мной в школе. Часто на этой стадии отношений партнеры испытывают ощущение рутины и разочарования в отношениях. Трудности в совмещении карьеры и воспитания ребенка, конфликт чувства долга и потребности в свободе и личностном росте усиливают стресс. Накапливаясь, они могут стать причиной более частых конфликтов и взаимного непонимания. Чтобы справиться с этим риском, создайте кредо вашей семьи, либо обновите его, если оно существует. Коли батьки перестають бути супергероями. Психолог про 7 завдань підліткового віку Также вы можете составить список трудностей, которые ваша семья преодолела в прошлом. Это позволит вам увидеть, как сильны вы вместе как пара. После этого, составьте другой список – тех проблем, с которыми, по – вашему мнению, вам предстоит справиться, а также какие ресурсы и действия вам нужны для каждой из них. При выполнении совместно это упражнение позволит вам найти пути творческого решения рутинных проблем, осознать, что текущие трудности временны и вы как пара сможете их вместе пройти.

4 После 14-ти лет брака Это один из самых сложных этапов в развитии семьи. Часто он совпадает с кризисом середины жизни и переоценкой ценностей супругов. Для первого ребенка это период подросткового бунта, который накладывает свой отпечаток на отношения в семье. По статистике, это второй наиболее рисковый этап брака, который может закончиться разводом. Основная задача этого периода – укрепление союза как партнерских отношений. Для сохранения отношений важно, чтобы в этом цикле у супругов появились новые общие интересы, друзья и хобби. Необходимо также давать друг другу больше свободы для самореализации. Пережить этот кризис помогает также совместное переживание счастливых моментов прошлого. Например, вы можете подготовить альбом или семейную книгу из семейных фотографий.

5 Кризис опустевшего гнезда Каждый бизнес проходит четыре фазы жизненного цикла: запуск, рост, зрелость и обновление/возрождение или упадок. Кризис опустевшего гнезда, когда дети выросли и покидают родительский дом, соответствует стадии упадка в фазах жизненного цикла. Либо, если супруги предпринимают усилия для сохранения брака, может стать стадией обновления и перезапуска отношений. Чтобы дать новый импульс отношениям зрелая пара может заложить новые семейные традиции, в том числе, в отношениях с новыми семьями своих детей. Стоит также поощрять новые хобби и увлечения своей второй половинки.

О чем еще важно знать?

На каждый цикл отношений могут накладываться кризисы извне.

Например, потеря работы кем-то из членов семьи, смерть близких, болезнь, необходимость переезда в другую страну и так далее.

Эти события будут усиливать кризисы в отношениях, и паре в этом случае нужно, с одной стороны, осознанно проходить кризис, вызванный внешними обстоятельствами. С другой – управлять тем этапом, который связан с определенным циклом семьи.

Виктория Боярина, основатель фонда OpenMindFund, инициатор общественного проекта "Семья в приоритете", специально для УП.Жизнь

Инна Кирилюк, детский и подростковый психолог, кандидат психологических наук, юнгианский аналитик и супервизор International Association for Analytical Psychology

Всі світлини від Depositphotos

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