Що таке громадянська освіта і чому вона потрібна

Наприкінці лютого кількість людей зареєстрованих на цифровому представництві Відкритого Університету Майдану – платформі громадянської освіти vumonline.ua сягнула 100 тисяч.

Якщо порівнювати цю цифру із кількістю фоловерів модних інста-блогерів, або слухачів курсів "успішного успіху" – цифра зовсім не вражає.

Якщо ж усвідомити той факт, що 100 тисяч небайдужих дорослих громадян України з власної волі вирішили "прокачати" свої громадянські компетентності, можемо з гордістю констатувати, що запит на громадянську освіту в суспільстві є і щороку зростає.

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Що ж таке громадянська освіта і чому вона потрібна?

Громадянська освіта навчає людину розуміти принципи функціонування суспільства, в якому вона живе, визначати своє місце, роль і можливості в ньому, а також методи і засоби втілення бажаних змін у суспільстві.

Якщо дуже просто – громадянська освіта навчає як комфортно та успішно жити у соціумі (громаді) та ефективно взаємодіяти з іншими його членами.

ЯК З'ЯВИВСЯ Відкритий університет Майдану

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Ми вчимо дітей в школі розв’язувати складні рівняння та запам’ятовувати дати історичних подій, але зі школи вони виходять зовсім не готовими до реалій життя.

Скільки старшокласників зможе чітко відповісти, який саме орган влади відповідає за чистоту на вулиці, або за наявність стадіону в мікрорайоні?

Про власні права і можливість їх захищати наші діти, може, і знають, але застосовувати знання на практиці можуть одиниці.

Наші студенти здатні робити проривні наукові відкриття, але навіть приблизно не розуміють принципи фінансування науки і дуже туманно уявляють собі власні кар’єрні та дослідницькі можливості.

Величезна кількість дорослих освічених людей в країні легко піддається медійним маніпуляціям і щиро вірить у найбезглуздіші вигадки.

Чому?

Тому що такі предмети, як критичне мислення, медійна грамотність, фінансова грамотність, функції та обов’язки органів влади у наших навчальних закладах донедавна не вивчалися. А вони якраз і є компонентами громадянської освіти.

Громадянська освіта навчає людей змінювати своє життя на краще в реальному часі, не чекаючи "доброго царя", виграшу в лотерею чи ще якогось дива. Дивом іноді здаються історії від слухачів наших курсів, яких навчання надихнуло на справжні зміни.

Наприклад, Тетяна Окружна з Мелітополя закінчила наш курс "Пласт – український скаутинг" і захопилася ідеєю створити пластовий осередок в своєму місті.

"Після проходження курсу на ВУМ я зрозуміла, що пластові цінності варті того, щоб ними ділитися, і навколо є люди, які радо приєднаються до Великої Гри. Саме корисність і практичність отриманих знань надихнули на перші кроки", – розповідає вона.

У Відкритого Університету Майдану є онлайн-платформа громадянської освіти

Від 2017 року ПЛАСТ – станиця Мелітополь успішно розвивається і став справжнім осередком розвитку молоді в місті.

Інша наша слухачка – пані Анастасія Харіна, що працює у Волноваському центрі зайнятості, прослухала курс "Відчуй: жестова мова для всіх", зрозуміла, що має поділитися інформацією про проблеми та реалії життя людей, які не чують.

Щоб залучити до вивчення базових знань жестової мови своїх колег – співробітників соціальних служб вона організувала для них семінар на базі курсу.

Благодійний фестиваль "До Миколая в Миколаїв", наші слухачі організували буквально за два тижні після завершення курсу "Школа свідомого громадянина".

Сьогодні ініціативна група проєкту продовжує розвивати туристичну привабливість міста та регіону і зараз втілює вже декілька дуже цікавих проєктів.

За 6 років існування платформи наші слухачі отримали навички критичного та креативного мислення, навчилися створювати ОСББ та організовувати культурно-освітні події, сортувати сміття та планувати власну кар’єру, зрозуміли яким чином можна впливати на рішення місцевої влади та контролювати її дії.

Ми віримо, що всі вони почали інакше ставитися до себе і до свого оточення, зрозуміли, що саме від них залежить якість їхнього життя та успіх країни в цілому.

Звісно, наші 100 тисяч слухачів зовсім недостатня кількість для перетворення українського суспільства з "населення" на справжніх громадян. Більшість людей в Україні все ще інертні та впевнені, що від них мало що залежить.

Для того, щоб "революції відбувалися в головах, а не на Майданах" (а саме це є нашою основною метою), нам потрібно докласти зусиль до розширення аудиторії та пробудження громадянської свідомості в якомога більшої кількості українців.

Тут хочу підкреслити, що громадянська свідомість – зовсім не "вихід на барикади" та геройське протистояння із "злочинною владою", це, перш за все, повага до себе та оточуючих, виражена у простих речах: підтримання чистоти у ліфті власного будинку, прибирання за домашнім улюбленцем на газонах, сортування сміття та доброзичливе ставлення до сусідів, нульова толерантність до корупції у будь-яких її проявах.

Що більше компетентних та активних людей буде серед нас, тим легшим та швидшим буде поступ України до омріяного розквіту та добробуту, тим щасливішим буде кожен наш сьогоднішній день.

Кожен, хто зараз читає цей текст може просто зараз стати учасником або учасницею "революції в головах" – долучайтеся до навчання, поширюйте наші курси та ідеї, заохочуйте дітей до свідомої громадянської поведінки і самі змінюйтеся щодня.

Наша наступна ціль – 250 000 студентів. Зустрінемося на vumonline.ua!

Остап Стасів, соціальний підприємець, громадський активіст, отримав ступінь MBA у Києво-Могилянській Бізнес Школі, спеціально для УП.Життя