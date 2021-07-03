150 млн помирає щороку: як на тваринах тестують ліки та косметику

На тваринах тестують найрізноманітніші товари — від прального порошку до губної помади. Лікарські засоби, і харчові добавки, і пестициди, і пакувальні матеріали, і освіжувачі повітря, і туш для вій, і сигарети, і дитячі іграшки — все це було протестовано. Найімовірніше, на тваринах.

Щороку в лабораторіях помирає понад 150 мільйонів тварин. Ця цифра значно недооцінена у зв'язку з відсутністю офіційних даних з багатьох країн.

Наприклад, в США навіть найпростіший коректно здійснений облік збільшує офіційно заявлений 1 мільйон тварин до приголомшливих 17,3 мільйона.

Річ у тому, що зараз при підрахунку не враховуються 93% тварин (птахи, пацюки, миші, риби, земноводні та плазуни), що використовуються в експериментах. Хоч вони так само відчувають біль, як і решта тварин.

Досліди ставлять не лише на пацюках та кролях. Котів найчастіше використовують у неврологічних дослідженнях, а собаки широко залучені у дослідженнях людських захворювань в області кардіології, ендокринології та ревматології. Постачальники тварин нерідко беруть їх в притулках або за оголошеннями.

Особливо жорстоким дослідам через свою біологічну схожість з людиною піддаються мавпи.

Зазвичай піддослідним тваринам виривають кігті та зуби, щоб під час експериментів вони не змогли поранити працівників лабораторії, адже вони постійно піддаються надзвичайно жорстоким процедурам.

Кілька найвідоміших способів тестувань:

Тест Драйза

Мета тесту — визначити, як впливає випробувана речовина на слизову оболонку ока.

Піддослідними найчастіше стають кролики, оскільки у них виділяється менше сліз, а отже речовина буде вимиватися довго.

Тварин фіксують спеціальним верстатом, який не дає кроликам потерти око лапкою. На рогівку капають тестовану речовину (в тому числі побутову хімію) і залишають на 21 день в очікуванні результату.

Часто тест закінчується тим, що рогівка мутніє й око гине. Можна уявити, що відчуває затиснута в лещата, перелякана тварина. Зате на флаконі зявляться напис: "При попаданні в очі промийте водою".

Парфумерні камери

Цей тест використовується в основному для перевірки парфумерної та аерозольної продукції.

Мишей, кроликів, кішок, собак поміщають в скляні барокамери, які наповнюють парами випробуваної речовини.

Поступово токсичні випаровування наповнюють та обпалюють легені тварини. Вона починає задихатися, б'ється в конвульсіях, відчайдушно намагаючись вибратись з пастки. Більшість піддослідних гине.

Тест на виявлення подразнення

Під час тесту на виявлення подразнення у піддослідних тварин знімають ділянку шкіри та втирають в неї речовину, яка вивчається, наприклад, пральний порошок.

Під час всіх дослідів тваринам не дають знеболювальні, вони знаходяться у свідомості. Якщо тварина не загинула під час одного досліду, її використовують у наступних.

Тест LD50

Одним з найжорстокіших тестів є тест LD50. У процесі тестування на визначення смертельної дози речовини щурам або морським свинкам вводиться велика кількість косметичного продукту чи засобу побутової хімії, після чого вчені фіксують, при якій дозі помре половина піддослідних.

Звідси й назва тесту — Lethal Dose 50%. Коли доза речовини починає отруювати організм піддослідної жертви, то у неї з'являються судоми, виділення і кровотечі з очей і рота, діарея, здувається живіт, ускладнюється дихання. Так на етикетці з'являється напис: "Не вживати всередину".

Тому активісти та зоозахисники з усього світу намагаються вплинути на заборону тестування продукції на тваринах. Адже це жорстоко, негуманно та часто зовсім невиправдано, оскільки результати дослідів на тваринах застарілі та ненадійні.

Ось кілька прикладів:

аспірин провалив клінічні дослідження на тваринах, бо вбивав котів і викликав пошкодження мозку у собак, але виявився безпечним для людей;

парацетамол безпечний для людей, але є отрутою для котів;

миш'як отруйний для людини, але не шкодить вівцям;

отруйний для нас стрихнін не завдає шкоди морським свинкам і мавпам.

Цей список можна продовжити, а альтернативні методи тестування точніші, швидші та дешевші, ніж тести на тваринах.

Основні види альтернатив:

In vitro: тести в пробірках на біологічних матеріалах (в тому числі на людських клітинах і тканинах).

Цей метод заснований на створенні моделі шкіри людини. Варто відзначити, що в лабораторіях сьогодні можна відтворити абсолютно будь-який тип шкіри.

Синтетична людина компанії SynDaver: спочатку ця технологія була створена американськими вченими для того, щоб замінити тварин у дослідженнях дихальних пристроїв і розробити штучні тканини, які імітували б роботу судин.

Сьогодні продукти компанії SynDaver імітують тіла, які можуть не тільки дихати, а й кровоточити. Ці розробки широко використовуються у медицині, а також під час тестування косметичної продукції.

In silico: тестування за допомогою математичних моделей і комп'ютерних симуляцій.

Один з таких методів називається Read-Across. Команда американських вчених за допомогою даних про хімічні речовини і їх суміші створила базу з 866 тисяч властивостей всіх проаналізованих препаратів (дані були отримані під час багаторічних дослідів на тваринах).

На основі розрахунку коефіцієнтів подібності вчені навчили штучний інтелект оцінювати вірогідність небезпечних властивостей хімічних речовин. Точність такого аналізу складає 87%. Для порівняння, точність першого досліду на тваринах становить 57%, а повторного — 81%.

QSAR-моделювання (Quantitative Structure-Activity Relationship): процедура QSAR дозволяє будувати моделі хімічних сполук і передбачати їх властивості, в тому числі токсичність. Цей метод активно підтримує бренд Lush.

У 2013-му році нагороду Lush Prize Awards отримала команда ліверпульських дослідників, що займаються просуванням моделювання QSAR, як альтернативу тестуванню на тваринах;

Тестування на добровольцях: на базі клінік проводяться випробування, в рамках яких, добровольці деякий час користуються певними засобами під постійним наглядом лікарів.

Також використовується метод малих доз: добровольцям вводять дозу певної речовини, нездатну викликати будь-який фармакологічний ефект, а потім спостерігають, як швидко препарат розщеплюється в організмі.

Тестування у світі

Організація захисту прав тварин Humane Society International в рамках глобальної кампанії #SaveRalph створила мультик в документальному стилі про кролика Ральфа, який втратив зір на одне око і слух на одне вухо внаслідок тестувань на тваринах, щоб привернути увагу до проблеми тестувань над тваринами.

Китай — одна з найконсервативніших країн у плані тестувань на тваринах, більше не потребуватиме від імпортованої косметики випробувань на тваринах. Про це на своєму вебсайті повідомило Національне управління медичних виробів (NMPA), яке регулює ліки та медичні вироби в регіоні.

З 1 травня 2021 року міжнародні компанії будуть звільнені від обов'язкового випробування на тваринах за умови дотримання певної кваліфікації.

Їм необхідно надати сертифікати якості з країни походження, продукція має бути призначеною для дорослих та не містити сировини, яка не входить до затвердженого країною переліку.

Це дозволить багатьом етичним брендам продавати свою продукцію в Китаї, а також менш етичним виробникам припинити тестування своєї продукції.

В Україні косметика і побутова хімія тестується на тваринах. Винятками є:

імпортна продукція з сертифікатами cruelty-free і vegan;

хендмейд-продукція деяких невеликих брендів, які використовують етичну сировину і не тестують свою продукцію;

Але є і гарні новини! Тестування косметики на тваринах вже заборонили в Євросоюзі, Індії, Новій Зеландії, Австралії, Норвегії та Ізраїлі.

В ЄС заборонено також ввезення косметики, яку тестували на тваринах (обмеження, однак, не поширюються на побутову хімію).

Список етичних марок постійно поповнюється, а бренди, що раніше тестували свою продукцію, відмовляються від дослідів на тваринах.

Серйозну роль у цьому процесі відіграємо ми — споживачі, що створюють попит на cruelty-free товари та мотивують виробників відмовлятися від жорстокості.

До того ж за останніми новинами, 20 січня 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв технічний регламент, який забороняє тестування косметичних препаратів на тваринах та використання лише безпечних барвників, консервантів та УФ-фільтрів у виготовленні продукції.

Постанова має набрати чинності через півтора року. Це означає, що як вітчизняні, так і закордонні компанії з літа 2022-го не зможуть проводити подібні тестування. Новий регламент надає можливість застосовувати сучасні технологічні розробки та альтернативні методи тестів.

"Один із важливих аспектів нового регламенту — заборонити випробування косметики на тваринах та дати можливість іноземним та національним компаніям використовувати новітні технологічні розробки, зокрема альтернативні методи тестування косметичної продукції. Такі правила уже кілька років діють у країнах Європейського Союзу", — наголосили в МОЗ.

Міністерство охорони здоров'я також планує передбачити перехідний період для впровадження нових вимог до тестування косметичної продукції.

Крім цього, косметика, яка представлена ​​для продажу, має бути з відповідним маркуванням.

Контроль за косметичною продукцією покладено на Державну службу з лікарських засобів і контролю за наркотиками. Постанова набирає чинності через 18 місяців після оприлюднення.

Але як же тестувати ліки?

У медицині, на відміну від косметичної індустрії, ще не існує стовідсоткової альтернативи тестуванню на тваринах. Але вже створені розробки, які багато в чому замінюють та скорочують кількість задіяних піддослідних тварин, а в майбутньому допоможуть повністю виключити їх з процесу досліджень.

Однією з таких альтернатив є Organs-on-chips. Біочіп — імітація, що дозволяє відтворювати клітини певного органу (печінки, легенів, кишківника або нирок). Цей метод дозволяє моніторити роботу ліків у режимі реального часу.

Друга альтернатива створена компанією SynDaver, розробки якої широко використовуються в медицині.

Ще однією альтернативою є комп'ютерні симуляції (наприклад, QSAR і Read-Across).

По при екстримальну жорстокість тестування на тваринах та існуючі альтернативи, все ще побутує низка міфів щодо вівісекції. Ось найпопулярніші:

Міф 1. Цих тварин розводять спеціально для дослідів

Питання не в тому, як ці тварини з'явилися в лабораторіях, а в етичності того, що там з ними відбувається.

Ні для кого не секрет, що тварини відчувають біль, страх і стрес, уникають небезпеки й не хочуть вмирати. А суть експериментів якраз в тому, щоб завдавати їм болю і — в результаті — вбивати.

Сам факт розведення не може служити моральним виправданням заподіянню болю цим тваринам.

У світі відбувається дуже багато негуманних і жорстоких речей, бо хтось підготував для цього грунт. В індустрії тестування є жертви, які страждають в лабораторіях. І якщо у нас є можливість (а вона є), ми повинні відмовитися від жорстокості.

Міф 2. Без тестування на тваринах ми не будемо впевнені в безпечності продукції

Ми не можемо бути впевнені в ній навіть з тестуванням на тваринах, оскільки існують видові відмінності, і те, що безпечно для тварини, може зашкодити нам (і навпаки).

Альтернативні методи тестування, про які ми розповіли вище, є точнішими й дозволяють нам припинити використовувати тварин в індустрії косметики та побутової хімії.

Міф 3. Етична косметика дуже дорога

Засоби деяких марок дійсно можуть коштувати дорожче, але це стосується не тільки етичної продукції. Є безліч бюджетних етичних брендів. Перевірити етичність того чи іншого бренду можна тут і тут.

Анастасія Анацька, активістка ГО "Відкриті клітки Україна", спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.