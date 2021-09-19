Як почати дайвити: досвід

Вперше я занурився у Єгипті. Я не дуже розумів, що відбувається, чому я спускався під воду, і що для цього робить інструктор, який щось там натискає на моєму жилеті.

Тільки декілька місяців потому, коли я повернувся до Києва і вирішив пройти навчання, я зрозумів, що він випускав повітря з мого компенсатора плавучості (BCD), щоб грузи, які висіли в мене на поясі, почали тягнути мене на глибину.

І хоча це було вже досить давно, але точно пам’ятаю, що я був просто в захваті, коли побачив зовсім інший світ – це були корали, риби та інші морські жителі. В мене захоплювало подих від усвідомлення того, що можна дихати під водою. Захоплення подиху від можливості дихати – хіба не іронічно?

Після повернення в Київ я твердо вирішив пройти навчання за системою PADI, сертифікати якої визнаютсья у всьому світі.

Без сертифікату ти не зможеш ані орендувати обладнання (навіть якщо в тебе є все своє, то на Кіпр чи в Єгипет з балонами не полетиш, тож їх треба орендувати та заправляти повітрям на місці), ані потрапити на дайв-сайт. З цим зазвичай суворо, і місцеві дайвінг-центри їх перевіряють.

Щоб отримати свій перший, початковий сертифікат, треба пройти курс Open Water Diver, який складається з трьох основних частин.

1️⃣ теоретична частина для засвоєння базових принципів підводного плавання.

Вона включає в себе п'ять розділів підручника. В кінці кожного розділу контрольна робота, яку ви виконуєте вдома у зручний для вас час.

Перевірка контрольних робіт з інструктором і обговорення незрозумілого матеріалу, перегляд відеоматеріалу, написання і перевірка тестів та написання і перевірка фінального іспиту.

2️⃣ Занурення в закритій воді (басейн) для вивчення основних навичок дайвінгу.

3️⃣ Занурення у відкритій воді для перевірки ваших умінь.

Сертифікат Open Water Diver дозволяє вам занурюватися в простих умовах і на глибину до 18 метрів.

Для того, щоб пірнати на більшу глибину (максимальна для рекреаційного дайвінгу – 40 метрів) вам треба пройти курс Advanced Open Water Diver. Ну, а далі вже можете отримувати різні спеціалізації, як-от перша допомога, глибинні занурення, використання газових сумішей насичених киснем, печерний дайвінг, занурення в "сухому" костюмі тощо.

Я отримав свої сертифікати (Open Water Diver та Advanced Open Water Diver), і понеслося… Було безліч поїздок на сафарі. Це коли ти тиждень живеш на яхті, і все що робиш – занурюєшся, їси і спиш.

Просто мрія для будь-якого дайвера. Я навіть дайверські футболки з таким жартівливим написом "Dive. Eat. Sleep. Repeat" (англ: "Пірнай. Їж. Спи. Повторюй").

Тому коли мене запросили відвідати музей на Кіпрі у місті Ая-Напа (Aya Napa), я не вагався ні хвилини. Окрім того, що я ще ніколи не занурювався в Середземному морі, перспектива побачити музей, що був створений штучно, дуже надихала.

Що ж. Це була чудова подорож на Кіпр. Все дуже просто – всього 2 години й 40 хвилин польоту та два дні на те, щоб підготуватися – здати тести та заповнити Flight Pass.

На Кіпр пускають або вакцинованих (Janssen/Johnson & Johnson, Vaxzervia Vaccine/AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna Vaccine, Sputnik Vaccine, Sinopharm, Sinovac/CoronaVac), або ж необхідно здавати тест – один за два дні перед вильотом в Україні, другий одразу по прибутті (коштує 15 EUR в аеропорту Ларнаки) на Кіпр – в аеропорту.

Мені пощастило, я заздалегідь вакцинувався CoronaVac та отримав у свого сімейного лікаря свідоцтво. І хоча CoronaVac поки не визнається в ЄС, гостинний Кіпр ця вакцина влаштовує.

Більш того, якщо ви раптом захворієте на COVID-19 в цьому чудовому місці – вас розмістять в обсервації та будуть лікувати за кошт Кіпру.

Також, у будь-якому випадку, вам треба заповнити Cyprus Flight Pass на сайті, де зазначити свої дані, вакциновані або тестувалися та завантажити свідоцтво або результат тесту. Зробити це треба за два дні до вильоту.

Прилітаємо ми до Ларнаки (Larnaka), яка зустрічає яскравим сонцем та приємною спекою. Їхати до підводного музею MUSAN в Ая-Напі приблизно годину.

Сам музей знаходиться на глибині 10 метрів та за 200 метрів від берегу. Занурення в музеї безкоштовні (квиток купувати не треба), проте послуги дайв-центру доведеться оплатити (дайв-гід, оренда балонів та грузів). Окрім того, якщо потребуєте дайверське спорядження – його теж можна орендувати в дайв-центрі.

Під водою відкривається чудовий вид на скульптури, що встановлені на дні, і були виготовлені за проєктом підводного скульптора Jason Decaires Taylor. Але розповісти про них неможливо, краще подивитися фото.

Фото: Олена Вергейчик

Окрім музею, на Кіпрі є також інші дайв сайти – затонулі кораблі, так звані реки (wreck): Ms Zenobia, Constandis, Lady Thetis; рифи, печери: St George – Geronisos, Manijin Island тощо.

Довідково:

Ms Zenobia

Максимальна глибина 42 метри, видимість 25 метрів.

Зенобія має довжину 172 м і ширину 28 м.

Найбагатше морське життя на Кіпрі: корали, баракуди, морські окуні, морські слимаки, мурени, черепахи.

Це може бути одним із найприємніших, але і найскладніших занурень через глибину та випадкові течії.

Один з найкращих дайв сайтів у світі для дайвінгу на затонулі судна. Щоб дослідити всі аспекти і красу аварії, потрібно кілька занурень. Якщо ви займаєтесь дайвінгом на Кіпрі, це єдине місце, яке не можна пропустити

Lady Thetis

Максимальна глибина 19 метрів, видимість 20 метрів.

Леді Тетіда – один із двох кораблів, затоплених для сприяння дайвінгу в цьому районі.

Човен був пасажирським судном і був потоплений у лютому 2014 року.

Багата різноманітна морська флора і фауна: морські окуні, морські слимаки, мурени.

Він розташований за 200 метрів від Костандіса, ще одного гарного місця для дайвінгу.

Manijin Island

Максимальна глибина 18 метрів, видимість 20 метрів.

Переважно рівна піщана поверхня зі скелястими плямами.

Флора та фауна: мурена, восьминіг.

В кінці цього сайту є величезна чаша! Спочатку це був міхур повітря в скелі, але згодом дах обвалився, створивши чашу. Очікуйте побачити також печери та арки покриті рожевими та фіолетовими кальциновими водоростями!

St George – Geronisos

Максимальна глибина 12-35 метрів, видимість 20 метрів.

Найбільш підходить для початківців. Переважно рівна піщана поверхня зі скелястими плямами.

Три чудові хребти (12 м, 18 м і 35 м), покриті рожевими та фіолетовими водоростями.

А між зануреними, можна погуляти чудовими вулицями кіпрських міст – Ая Напа, Лімасол (Limassol), Пафос (Pafos) тощо, а також скуштувати смаколиків у таверні. Раджу спробувати рибне або м’ясне мезе – що перекладається як перекус, а по суті є набором із великої кількості страв, які приносять по черзі.

Андрій Богданович, засновник проекту "Каратєль", дайвер, спеціально для УП. Життя

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