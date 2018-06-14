Чому Держспоживслужба не хоче перевіряти магазини, де українці знаходять прострочений товар?

Вже понад року українці можуть поскаржитися на різні правопорушення з мінімумом зусиль – за допомогою смартфону.

Для цього потрібно лише встановити мобільний додаток КАРАТЄЛЬ і в кілька дотиків повідомити про проблему.

Серед шести категорій, пов’язаних з різними типами порушень, є "Продаж простроченого товару".

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Це дуже поширене явище.

Реалізація прострочених товарів загрожує життю та здоров'ю людей.

Коли люди скаржаться на продаж простроченого товару, основна задача зрозуміла: прибрати з українських магазинів зіпсований товар, аби не шкодив людям.

Та хороші починання зустрічають вороже.

Очікуючи від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щонайменше нормального розгляду наших звернень, ми зовсім не сподівалися отримувати відписки з абсолютно абсурдною аргументацією.

Якщо продертися через багато слів, все зводиться до того, що без чеку – тобто без документальної фіксації купівлі простроченого товару – Держпродспоживслужба не бажає проводити позачергові перевірки магазину, в якому наш користувач зафіксував продаж прострочки.

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Хоча за Законом України "Про захист прав споживачів" у вас є право на захист своїх прав державою, належну якість продукції, безпеку продукції, а також вам гарантують, що продаж товарів, строк придатності яких минув, забороняється – це зовсім не означає, що дотичні до проблеми органи влади поспішать захищати наші з вами права.

Виявляється, нічого не порушено, поки за прострочений товар не заплатили.

Але чому українські громадяни мають витрачати власні гроші на товар, який вони точно не будуть вживати?

Виходить, поки не завдано шкоди життю чи здоров’ю людей (що також має бути ще й документально підтверджено), держава не бачить жодних порушень?

Абсурдність ситуації зашкалює.

Чиновники Держпродспоживслужби керуються якоюсь своєю власною логікою, щоб аргументувати свою бездіяльність.

Вони абсолютно не націлені відстоювати права українців, і зовсім не поспішають співпрацювати з 17 тисячами користувачами додатку.

Тільки уявіть, наскільки б підвищився рівень магазинів та супермаркетів, наскільки б полегшився контроль за якістю продуктів, якби ця багатотисячна армія контролерів відстежувала ситуацію на місці.

Андрій Богданович, засновник проекту "Каратєль", спеціально для УП.Життя

Титульне фото: gpointstudio/Depositphotos