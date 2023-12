Страждаю я, страждай і ти! Як подолати дитячу жорстокість щодо тварин?

Нещодавно ми з колегами з громадської організації з боротьби проти жорстокого поводження з тваринами URSA MAJOR мали зустріч з конгресменом США Брайяном Фіцпатріком, який перебував з офіційним візитом в Україні.

Наша розмова відбулася під час спільного візиту в один із притулків для тварин неподалік Києва, де ми мали змогу обговорити проблему жорстокого поводження з тваринами в Україні. Бо ледь не щодня український Facebook рясніє повідомленнями про черговий злочин проти цих беззахисних створінь.

Особливо шокує, коли заради власного задоволення жорстоко задоволення, знущаються, забивають палками тварин – діти.

Саме вони за кілька років стануть дорослими і підуть вбивати своїх однолітків. Конгресмен Фіцпатрік, сам довгий час працював агентом ФБР, тож підтвердив – все починається з малого, і майже 90% маніяків та серійних вбивць починають свій злочинний шлях зі знущань над тваринами.

А міжнародна наукова платформа Research Gate у своєму дослідженні Refining the Link Between Animal Abuse and Subsequent Violence проаналізувала поведінку 43 серійних вбивць, за підсумками якого зроблено висновки. Відповідно до цих даних, 73% досліджених катували або вбивали тварин у дитинстві чи підлітковому віці до того, як почати вбивати людей.

Фото: evakid/Depositphotos

Сьогодні проблема дитячої жорстокості щодо тварин – це не лише біль всіх зоозахистників та людей, які хочуть бачити Україну гуманною, але й суспільства в цілому. Чого лише варта трагедія, яка кілька місяців тому трапилася в Харківській області.

13–річний житель Старосалтівської громади жорстоко вбив свою 6- річну сусідку – Мирославу Третяк. Мати малолітнього злочинця не повірила, що страшний злочин міг скоїти її син навіть тоді, коли підліток сам зізнався у вбивстві!

Проте сусіди розповіли, що з самого малечку хлопець знущався та катував тварин, проте на це ніхто не звертав особливої уваги, адже життя братів наших менших зазвичай нічого не варте. Так дитина розважається….

Інший випадок, який також сколихнув ЗМІ. Нещодавно 19-річна жителька Полтави прийшла в школу з арбалетом та влаштувала стрільбу по вчителях!

Двох вчителів таки поранила, проте їхньому життю нічого не загрожує, на щастя. Під час обшуку в квартирі дівчини поліція вилучила щоденник із планами на вбивство та особистий телефон з численними фото вбитих кошенят та цуценят.



І в першому і в другому випадку можна було завадити скоєнню цих злочинів, якщо б батьки чи суспільство вчасно звернули увагу на потворне хобі дітей.



Наразі наша громадська організація розробляє соціальний проєкт "Уроки гуманності" для учнів українських шкіл, основною метою якого буде саме виховання гуманності та емпатії по відношенню до братів наших менших.

І поки проєкт в розробці, я хочу надати невелику інструкцію на випадок, якщо ви помітили у вашої дитини агресію по відношенню до котиків та цуценят чи випадково стали свідком жорстокого поводження дітей з тваринами.

Що робити, якщо ваша дитина проявляє таку агресію?

"Перш за все, потрібно розуміти – якщо дитина проявляє агресивна до тваринного оточення, то, напевне, в сім’ї над нею самою також відбувається насилля і вже як наслідок воно переноситься на тварин. Чому так? Тому що тварина – це беззахисне створіння, яке не може себе захистити", – пояснює Ольга Сороговець, психологиня по роботі з дітьми з психофізичними вадами.



Не обов’язково дитину б’ють, адже насилля може бути як фізичним так і психологічним, іноді один з батьків може навіть не знати, що хтось із сім’ї – батько, дід чи дядько проявляє агресію до чада.

Звідси випливають або бійки з однолітками, або дитина йде й по–тихому – пробує мучити, вбивати тварин, що, до речі, відбувається частіше, бо однолітки можуть дати здачу, а беззахисні створіння – ні.

"І ось – дитина, спробувавши вперше завдати болю кошеняті чи цуценяті і зрозумівши, що ніхто за це її не карає, починає "покращувати" свої вміння та отримувати задоволення від своїх дій.

Таким чином розвиваються серйозні психологічні розлади, – продовжує Ольга Сороговець. Може вушко, скажімо, відрізати, лапку. Отже, діє за принципом: "страждаю я, страждай і ти".

Всі догхантери (група людей, які заради задоволення вбивають собак), які зараз є в нашій країні – на крок від вбивства людини", – впевнена психологиня.



Тож для початку перегляньте стосунки з дитиною саме в сім’ї та всією сім’єю йдіть на прийом до психолога.

З трьох років у дітей з’являється усвідомленість, і вже можна звертатися до спеціалістів, які за допомогою різноманітних терапій, це може бути арт- терапія чи щось інше, допоможуть їй справитися зі своєю агресію.



Бувають і такі випадки, коли дитина завдає болю тварині несвідомо.

Пані Ольга наводить приклад: "В нас вдома з’явилось кошенятко, і моя донька, Емілія, якій 2 роки, необережно поводиться з твариною, хватає за вушка, починає викручувати лапки.

Що роблю я? Я беру за вушко її: "Дивись. Еміліє, тобі боляче? Так – починає кривитися мала. От і котику боляче, давай його погладимо, поцілуємо". І дитина перестає це робити".



Що ж робити, якщо ви просто стали свідком дитячої жорстокості по відношенню до тварин, просто на вулиці?



По–перше, не проходити повз! Зафіксувати факт жорстокості на телефон, надати допомогу та викликати поліцію.

Адвокат Роман Хорольський пояснює : "Обов’язково викликаємо поліцію, яка, прибувши на місце події, повинна засвідчити факт злочину, а також встановити особу. Якщо це дитина, яка в силу свого віку не може понести кримінальну відповідальність, то законодавство таку відповідальність покладає на його батьків".



Чим раніше в нашому суспільстві сформується усвідомлення, що дитяча жорстокість – це наша спільна відповідальність, тим раніше ми побудуємо країну, в якій жорстокі вбивства людей та дітей – стануть рідкістю.

Ярослава Коба, голова громадської організації з боротьби проти жорстокого поводження з тваринами "URSA MAJOR", спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина simply/Depositphotos

