Що потрібно знати про встановлення вінірів: види, переваги і недоліки

Для початку розберімося, що ж таке ці, популярні в наш час, вініри, та коли вони з’явились.

Отже, вініри – це метод реставрації зубів за допомогою кераміки. Їх встановлюють аби покращити усмішку, змінити форму, колір зубів, приховати щілини між зубами.

Технологія встановлення вінірів досить проста – зуб обточується й накривається керамічним ковпачком – вініром. Зазвичай їх накладають на зовнішню частину зуба.

Початком розвитку вінірів можна вважати 1928 рік, коли доктор Чарльз Пінкус презентував так званий "голлівудський міст", зроблений з порцеляни. Це були тимчасові мости, які носили здебільшого для зйомок крупних планів у кіно.

Пізніше, у 1937 році, він виготовив акрилові вініри, які вже можна було фіксувати за допомогою протезного клею. Але це все ще було тимчасове кріплення.

І ось в 1959 році Майкл Буонокор, першопрохідник у адгезивній стоматології представив світові можливість фіксувати порцелянові вініри до травленої емалі зубів. Це стало свого роду революцією, а основні доробки Майкла й сьогодні використовують стоматологи з усього світу.

У наступніі десятиліття розвитку стоматологічної практики з’явились різни способи реставрації, що дозволяють уникнути зменшення "зайвої" площі зубів.

Розвивались і технології виготовлення вінірів. Сьогодні їх можна розділити на декілька типів за матеріалом, з якого вони виготовляються: композитні чи з різних видів кераміки (порцеляни).

Також існують вініри різної товщини, від 0,2 мм до 1,5 мм. Крім того їх можна виготовляти різними способами.

Наразі є вініри фрезовані на рефракторі, пресовані і фарбовані, а також пресовані з нанесенням кераміки.

Фото: OvcharenkoViktoria/Depositphotos

Переваги та недоліки встановлення вінірів

Найбільш популярним на сьогодні є встановлення саме порцелянових вінірів. Ця процедура має як свої переваги, так і недоліки. Зокрема до недоліків можна віднести редукцію (зменшення об’єму) твердих тканин зуба.

Уникнути цього неможливо, адже, щоб щось додати до вашого зуба, необхідно щось забрати. Звісно, стоматологи зацікавлені в тому, щоб максимально зменшити обсяг втрат власної поверхні зуба.

Недоліком можна вважати і підвищену чутливість зуба до термічних подразників під час лікування і близько місяця після встановлення вінірів.

Також пацієнти можуть відчувати загальний дискомфорт в зв’язку з тривалим лікуванням, адже вініри можуть встановлюватись і на 28 зубів. Ця процедура включає в себе підготовку, препарування самих зубів, фіксацію вінірів і контрольні огляди у стоматолога.

Щодо переваг встановлення вінірів, то основними і безперечними перевагами для пацієнта є поява впевненості в собі, психологічне задоволення і новий зовнішній вигляд.

Пацієнт отримує ідеальну картинку своєї усмішки про яку він так давно мріяв, можливо, навіть з дитинства.

Як довго "живуть" порцелянові вініри?

Дослідження показали, що термін експлуатації порцелянових вінірів коливається від 18 місяців до 25 років.

Крім того, було встановлено, що у 7% випадків зламаний вінір вже не піддається відновленню, а 36% вініри потребують певного ремонту через 10 років використання. Основними проблемами, які фіксували дослідники, є їх перелом, мікровитік або розклеювання.

Та попри на задекларовану довготривалість використання, існує безліч причин, що можуть призвести до руйнування порцелянових вінірів.

Відновлений зуб часто піддається різноманітним навантаженням і композитний матеріал повинен їх витримувати. Аби досягти успіху, необхідно ретельно підбирати та максимально точно встановлювати вініри.

На що слід звернути увагу перед встановленням вінірів

Перш ніж розпочати реставрацію зубів з використанням порцелянових вінірів, стоматолог має детально дослідити стан ротової порожнини пацієнта та зрозуміти його очікування.

Якщо у пацієнта проблеми з гігієною порожнини рота, варто, окрім вінірів, також розглянути варіант лікування зубними протезами.

Однією з найпоширеніших причин розклеювання або перелому вінірів є їхнє встановлення на зуби з недостатньою кількістю зубного субстрату.

Ще однією причиною є надмірне стискання зубів або бруксизм. Також в зоні ризику знаходяться вініри, встановлені на зуби зі значними дефектами та зуби з запломбованими каналами.

Важливо досліджувати і м’які тканини та тканин пародонта. Інколи необхідно нарощувати коронку зуба або проводити реконструкцію кістки.

Чотири ключові моменти при плануванні вінірів

З естетичної точки зору, при плануванні вінірів слід враховувати чотири ключові елементи:

Симетрія. Важливо дотримуватись форми, правильного контуру та симетрії зубів при визначенні типу реставрації, яка дозволить досягти т.з. золотої пропорції.

Важливо дотримуватись форми, правильного контуру та симетрії зубів при визначенні типу реставрації, яка дозволить досягти т.з. золотої пропорції. Позиція. Надмірна міжзубна відстань також є протипоказанням для встановлення вінірів. Крім того, позиція серединної лінії зубів – є важливим фактором, який необхідно враховувати.

Надмірна міжзубна відстань також є протипоказанням для встановлення вінірів. Крім того, позиція серединної лінії зубів – є важливим фактором, який необхідно враховувати. Колір. Перед підготовкою до реставрації слід враховувати і відтінок зубів пацієнта. Якщо зуби знебарвлені, і необхідно змінити їх відтінок, завчасне відбілювання допоможе зменшити площу зуба, що підлягає видаленню при встановленні вінірів.

Перед підготовкою до реставрації слід враховувати і відтінок зубів пацієнта. Якщо зуби знебарвлені, і необхідно змінити їх відтінок, завчасне відбілювання допоможе зменшити площу зуба, що підлягає видаленню при встановленні вінірів. Розміщення губ. Завжди звертайте увагу на лінію губ, оскільки положення зубів відіграє важливу роль у їх фіксації.

Також не варто планувати встановлення вінірів лише на шість передніх зубів, адже тоді зробити усмішку "природньою" буде значно важче.

Пам’ятайте, що спектр ускладнень від неякісного встановлення вінірів досить широкий – від зламаних коренів зубів до міофасціальних болів обличчя.

Тому правильне планування та детальний огляд ротової порожнини пацієнта дозволить стоматологу якісно встановити вініри, що зможуть прослужити вам вірою та правдою багато років.

Ярема Міклош, засновник стоматологічної клініки Yarema Dental, спеціально для УП.Життя

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