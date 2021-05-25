Мовчазні вбивці зубів: що варто знати про захворювання ясен 

Захворювання тканин пародонту широко розповсюджені серед населення України.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 95% дорослого населення мають ознаки захворювань ясен, для дорослих у віці 35-44 років цей відсоток підвищується до 98%.

Більша частина цих людей навіть не підозрює про наявність у них захворювання, адже перші стадії хвороби можуть протікати непомітно.

Найчастіше люди просто не знають про те, що ясна також потребують щоденного догляду.

12 травня відбувся Міжнародний день здорових ясен. Цю просвітницьку ініціативу започаткувала Європейська Федерація пародонтології, аби підвищити обізнаність про серйозність захворювань ясен та їхній вплив на загальний стан здоров’я.

Гінгівіт і пародонтит – найбільш поширені захворювання пародонту. Розповідаю, як самостійно розпізнати симптоми захворювання пародонту і чим вони можуть бути небезпечними, якщо залишаться без уваги.

Які симптоми можуть бути ознаками захворювань ясеневих тканин?

🦷 Неприємний запах з ротової порожнини, що виділяється бактеріями зубного нальоту, дуже часто вказує на захворювання ясен.

🦷 Кровоточивість ясен. Здорові ясна не кровоточать.

Не звертати увагу на кровоточивість не можна, навіть якщо це відбувається рідко, адже поява крові під час чищення зубів чи користування зубною ниткою свідчить про запальний процес, який має певну причину. Її необхідно обов’язково визначити та усунути на прийомі у лікаря.

🦷 Почервоніння та набряк ясен.

Ці симптоми вказують на недостатньо ретельну гігієну порожнини рота та є абсолютним показником запального процесу. Здорові ясна виглядають світло-рожевими.

🦷 Незвичний кислий або "металевий" присмак у роті.

🦷 Підвищена чутливість зубів на термічні подразники.

🦷 Рецесія ("опущення") ясен. Цей процес призводить до оголення кореня зуба і його візуального подовження.

При перших ознаках рецесії ясен необхідно звернутися до стоматолога, аби визначити причину патології.

🦷 Рухомість зубів, наявність проміжків і "кишень" між зубом та яснами.

До групи ризику входять курці (адже паління порушує кровообіг у тканинах пародонту), власники неправильно поставлених пломб чи коронок (у такому випадку між зубами застряють шматочки їжі та наліт, що викликає запалення ясен та утворення пародонтальних кишень), а також люди з аномаліями та деформаціями прикусу, або які втратили один чи декілька зубів (внаслідок неправильного розташування щелеп і нерівномірного розподілу навантаження на зуби травмується пародонт).

Захворювання ясен починаються з недостатньо якісної гігієни ротової порожнини і наявності зубного нальоту й зубного каменю. Поверхневе запалення тканин пародонту називають гінгівітом.

Гінгівіт

Гінгівіт – це початкова стадія захворювання пародонту, яка виражається кровоточивістю, почервонінням і запаленням ясеневих тканин.

Викликається це захворювання бактеріями, які містяться в нальоті та зубному камені.

Запалення може виникати як локально, так і розповсюджуватися на всі зуби.

Ознаки гінгівіту:

кровоточивість ясен,

неприємний запах з рота,

почервоніння і набряк ясен,

рецесія ("опущення") ясен.

Захворювання ясен починаються з недостатньо якісної гігієни ротової порожнини.

Фото GrinPhoto/Depositphotos

При гінгівіті зуби залишаються стійкими, "кишені" між кістковою тканиною і ясеневою тканиною не утворюються і не відбувається розсмоктування кісткової тканини навколо зуба.

Лікування починається з професійної гігієни ротової порожнини та видалення зубного нальоту і каменю. За необхідності лікар може коригувати неякісно встановлені пломби, коронки і протези.

Лікування гінгівіту – комплексне і включає в себе не лише процедури, спрямовані на придушення запального процесу, але і на зміцнення організму в цілому.

Надзвичайно важливо не ігнорувати симптоми гінгівіту, адже якщо не виявити це захворювання та не розпочати лікування вчасно, процес може досягнути кісткової тканини.

Пародонтит

Пародонтит – це деструктивно-запальне захворювання тканин пародонту, найбільш важка і небезпечна стадія захворювання ясен. Причини виникнення пародонтиту ті ж, що і у гінгівіту.

Пародонтит провокує непоправне руйнування ясенних і кісткових навколозубних тканин, що призводить до відокремлення ясен від зубів і утворення пародонтальних кишень, де накопичується ще більша кількість бактерій і розвивається інфекція. Якщо не розпочати своєчасне лікування, зуби стають рухомими і починають випадати.

При хронічному процесі чутливість і набряк виражені не настільки сильно, як при гострому пародонтиті. Часто може спостерігатися нагноєння пародонтальних кишень. Гній виділяється з-під ясен, а інколи, якщо відтік гною неможливий, виникають пародонтальні абсцеси.

Пародонтит може впливати не лише на здоров’я ротової порожнини, але і на інші органи і системи організму, особливо на шлунково-кишковий тракт, серцево-судинну і ендокринну системи.

У зубному нальоті містяться бактерії, які в умовах запалення ясен потрапляють до кровотокуі можуть призводити до утворення атеросклеротичних бляшок, тромбів, а також можуть стати причиною інфаркту міокарда.

Ознаки пародонтиту:

металевий присмак у роті,

неприємний запах з ротової порожнини,

посиніння або почервоніння ясен.

зниження рівня ясен (рецесія), оголення зуба,

чутливість зубів,

збільшення відстаней між зубами, зміна прикусу.

наявність "липкої" слини вранці.

Не ігноруйте попереджувальні сигнали та обов’язково звертайтеся до лікаря, якщо виявили в себе ці симптоми.

Лікування пародонтиту – задача достатньо складна. Набагато краще запобігти пародонтиту ще на стадії гінгівіту, або й не допустити появи запалення взагалі.

Олексій Біда, доктор медичних наук, лікар-стоматолог, спеціально для УП.Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина Dimaberlin/Depositphotos

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