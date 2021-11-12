Що суспільство знає та думає про психічні розлади?

Як комунікаційна кампанія про психічне здоров’я впливає на думки та рішення українців.

Дослідження показують: ті, хто бачив комунікаційну кампанію про психічне здоров’я, знають більше про способи допомоги собі та близьким.

Вони мають менше стереотипів, а також відкритіші до підтримки людей з психічними розладами. Це значить, що кожен з нас може допомогти змінити ситуацію на краще, якщо поділиться матеріалами про психічне здоров’я зі своїми друзями, рідними або колегами. А також не боятиметься говорити про це публічно.

Влітку цього року ми, проєкт "Психічне здоров’я для України", разом з One Health, вдруге вирішили відповісти на питання: "Що суспільство знає про психічні розлади та як до них ставиться?". А ще нас цікавило: чи ефективна комунікаційна кампанія на підтримку психічного здоров’я, чи зменшує вона стигму та чи покращує знання аудиторії.

Відтак, ми поставили низку питань 450 респондентам різної статі, які живуть як у великих містах, так і в селах.

Відтепер психічні розлади розуміють краще. Все більше людей сприймає депресію та посттравматичний стресовий розлад як психічний розлад. Також зростає число тих, хто позитивно ставиться до медикаментозного лікування та психотерапії як методів подолання психічних розладів.

Відтепер більше респондентів (62%) погоджуються, що психотерапія може бути ефективною для лікування людей з психічними проблемами. Попри це, більша частина опитаних (57%) усе ще впевнена, що люди з психічними розладами мають щось, що відрізняє їх від інших.

Все більше опитаних вважає, що ліки, психотерапія (розмовна або консультаційна) можуть бути ефективними для людей з психічними розладами. А також вірять в те, що люди з важкими розладами можуть повністю відновитися.

Проте стало менше тих, хто відповів, що люди з проблемами психічного здоров’я звертаються до медичних закладів по допомогу. Ймовірно, це є причиною спалаху COVID-19, який вплинув на роботу закладів охорони здоров’я та скоротив особисте спілкування людей з психічними розладами та лікарів.

Соціальна кампанія "Коли болить, кажи"

У квітні проєкт "Психічне здоров’я для України" запустив інформаційну кампанію "Коли болить, кажи", яка також допомогла подолати стигму і покращила знання про психічне здоров’я.

Ми прагнули привернути увагу українців до найпоширеніших психічних розладів та допомогти дізнатися більше про своє психічне здоров’я. За нашими підрахунками, ті, хто бачив комунікаційні матеріали, зараз демонструють краще розуміння психічних розладів, їх походження. Вони усвідомлюють, що будь-хто може захворіти та краще розуміють способи лікування. Зокрема знають про можливість повністю вилікувати або контролювати симптоми.

Як думаєте, скільки опитаних готові жити поруч з людиною, яка має психічний розлад? Усього 13! А от серед тих, хто бачив соціальну рекламу, таких вже 22%. Різниця хоч і невелика, проте показова.

Також ті, хто бачив рекламні повідомлення, частіше мали досвід спілкування з людьми з розладами. А ще вони знають, що допомогу людям з розладами надають не лише в спеціалізованих, а й в багатопрофільних лікарнях.

Якщо попросити назвати будь-який психічний розлад, що звучатиме найчастіше? Це – шизофренія. Її називають 39% опитаних. На другому місці депресія. Однак, майже стільки ж людей, скільки чули про шизофренію, не знають і не можуть назвати жодного психічного розладу.

Як думаєте, скільки людей готові отримувати психологічну консультацію телефоном? Серед тих, хто не бачив жодної соціальної реклами про психічне здоров’я, таких усього 52%. А от серед тих, хто таку соціальну кампанію бачив, їх вже 72%. Більшість опитаних ефективною у подоланні розладів називають психотерапію, підтримку оточення та практику зменшення стресу.

Чому українцям потрібне краще розуміння психічного здоров’я? Знання зменшують стигму, яка заважає отримувати професійну допомогу.

Через брак інформації або стереотипи люди бояться звертатися до спеціалістів. Відтак втрачають момент, коли їм могли б допомогти короткострокові втручання. Це призводить до того, що за кваліфікованою допомогою звертаються вже на етапі важкого розладу. І його зазвичай супроводжують втрата роботи чи родинних контактів, порушення прав.

Тоді відновлення потребує більше людських, часових та матеріальних ресурсів. Натомість – що більше знань про психічне здоров’я має людина, то більше вона здатна до самодопомоги, та ймовірніше вчасно звернеться за допомогою.

Не бійтеся говорити про психічні розлади та психічне здоров’я! Долучайтеся до нашої інформаційної кампанії: розкажіть про неї своїм друзям, колегам і близьким. Все це врешті зруйнує стигму та побудує здорове суспільство.

Гайко Кьоніґштайн, керівник швейцарсько-українського проєкту "Психічне здоров’я для України", спеціально для УП.Життя

Проєкт "Психічне здоров’я для України" / Mental Health for Ukraine (MH4U) – це чотирирічний проєкт (з 2019 по 2023 рік), метою якого є покращення якості та доступності допомоги та психосоціальної підтримки для людей із психічними розладами в Україні.

Проєкт впроваджується за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC), та Міністерства охорони здоров’я України у контексті Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 років та підтримки реформи системи охорони психічного здоров’я в Україні.

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